Concerti BTS 2026: date, biglietti e scaletta

Dopo quattro lunghissimi anni di attesa, i BTS sono pronti a tornare sul palco con un tour mondiale destinato a entrare nella storia della musica pop contemporanea. La band sudcoreana, tra le più influenti e seguite a livello globale, ha annunciato ufficialmente una nuova tournée internazionale che prenderà il via nella primavera del 2026 e si concluderà nel 2027, segnando il grande ritorno alle esibizioni live dopo la pausa dovuta al servizio militare obbligatorio dei membri.

L’annuncio ha immediatamente scatenato l’entusiasmo dell’ARMY, la fedelissima fanbase che da anni attendeva il momento di rivedere RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V e Jung Kook di nuovo insieme sullo stesso palco. Il nuovo tour non sarà soltanto una serie di concerti, ma un vero e proprio evento globale che attraverserà cinque continenti e toccherà decine di città, confermando ancora una volta la portata planetaria del fenomeno BTS.

Ecco le date previste finora per il nuovo tour dei BTS:

9, 11 e 12 aprile 2026 – Goyang, Corea del Sud

17-18 aprile 2026 – Tokyo, Giappone

25-26 aprile 2026 – Tampa, USA

2-3 maggio 2026 – El Paso, USA

7, 9, 10 maggio 2026 – Città del Messico, Messico

26-27 giugno 2026 – Madrid, Spagna

1-2 luglio 2026 – Bruxelles, Belgio

6-7 luglio 2026 – Londra, Regno Unito

11-12 luglio 2026 – Monaco di Baviera, Germania

17-18 luglio 2026 – Parigi, Francia

27-28 agosto 2026 – Chicago, USA

2-3 ottobre 2026 – Bogotá, Colombia

9-10 ottobre 2026 – Lima, Perù

23-24 ottobre 2026 – Buenos Aires, Argentina

3-5 dicembre 2026 – Bangkok, Thailandia

12-13 dicembre 2026 – Kuala Lumpur, Malesia

12-13 febbraio 2027 – Melbourne, Australia

20-21 febbraio 2027 – Sydney, Australia

13-14 marzo 2027 – Manila, Filippine

(Elenco non esaustivo, ulteriori date potrebbero essere annunciate)

Il BTS World Tour 2026-2027 si presenta come la tournée più ambiziosa mai organizzata dal gruppo. In calendario sono previste quasi ottanta date distribuite in oltre trenta città di più di venti Paesi, dall’Asia alle Americhe, passando per l’Europa e l’Oceania. Un progetto mastodontico che testimonia non solo il ritorno della band, ma anche la volontà di ristabilire un contatto diretto con i fan di tutto il mondo.

Il debutto ufficiale del tour è fissato per aprile 2026 in Corea del Sud, paese d’origine del gruppo, mentre la chiusura è programmata per marzo 2027 nelle Filippine. Nel mezzo, i BTS attraverseranno Giappone, Stati Uniti, America Latina, Europa e Australia, con più date in alcune delle città chiave del circuito musicale internazionale.

Particolare attenzione è stata riservata alle tappe europee, che includono grandi capitali e città simbolo della musica live come Madrid, Londra, Parigi, Bruxelles e Monaco di Baviera. Ogni concerto è pensato per ospitare decine di migliaia di spettatori in stadi e arene di grandi dimensioni, confermando la scala monumentale dell’evento.

Al momento, però, l’Italia non figura tra le date annunciate, un dettaglio che ha lasciato con l’amaro in bocca molti fan italiani. Non è escluso, tuttavia, che possano essere aggiunte nuove tappe in un secondo momento, come spesso accade per tour di questa portata, soprattutto in risposta all’elevata domanda di biglietti.

Concerti BTS 2026: biglietti

Le vendite dei biglietti seguiranno un sistema a più fasi. Sono previste prevendite dedicate ai membri ufficiali dell’ARMY, seguite dalla vendita generale aperta al pubblico. Come già avvenuto in passato, è facile prevedere un vero e proprio assalto ai biglietti, con molti show che potrebbero andare sold out in pochi minuti. I fan sono quindi invitati a monitorare attentamente le comunicazioni ufficiali e a prepararsi per tempo.

Concerti BTS 2026: scaletta

Una possibile scaletta dei concerti dei BTS nel 2026, guardando i classici da tour più i singoli recenti attesi dal nuovo album 2026, potrebbe essere qualcosa di questo tipo:

ON

IDOL

Run BTS

Mic Drop (remix)

Boy With Luv

DNA

Fake Love

Blood Sweat & TearsSpring Day

Life Goes On

Blue & Grey / Film out

Finale / Encore

Dynamite

Butter

Permission to Dance

Yet To Come

Un nuovo capitolo nella storia dei BTS

Il tour mondiale accompagnerà anche l’uscita di un nuovo album, il primo lavoro discografico completo del gruppo dopo diversi anni. Un progetto che segna simbolicamente la rinascita dei BTS come formazione unita, dopo un periodo caratterizzato da attività soliste e dall’inevitabile pausa imposta dagli obblighi militari.

Il ritorno dei BTS non è solo un evento musicale, ma un momento culturale di grande rilevanza internazionale. La band ha contribuito a ridefinire il concetto di pop globale, abbattendo barriere linguistiche e culturali e portando il K-pop al centro della scena mondiale. Con questo nuovo tour, i BTS si preparano a scrivere un altro capitolo fondamentale della loro storia, riaccendendo l’entusiasmo di milioni di fan e confermandosi come uno dei gruppi più influenti del nostro tempo.

Fonte immagine: Bighit Music