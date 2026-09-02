Concerti Cesare Cremonini 2026: date, biglietti e scaletta

Il 23 ottobre esce Amateur, nuovo album di Cesare Cremonini che arriva a soli due anni da Alaska Baby e a tre mesi dalla chiusura del tour che ha portato sotto al palco circa 950 mila persone. L’uscita segna l’avvio di un rinnovamento dichiarato dall’artista sui social: «Ricominciamo tutto da capo. Il disco è al centro di tutto. Sono in piena», parole che inquadrano Amateur come primo capitolo di un trittico artistico.

In un’intervista al Fatto Quotidiano, Cremonini ha anticipato che l’album racconta un periodo difficile affrontato anche attraverso lo studio del sassofono: «Il disco parlerà molto bene di quello che ho attraversato. Avrà la stessa forza rock ‘n’ roll di *…Squérez?*». La dichiarazione lascia intendere un possibile ritorno a sonorità più grintose e un’apertura verso linguaggi diversi rispetto a quelli consolidati negli ultimi lavori, confermando la volontà di ridefinire la propria identità musicale.

La produzione a Studio 13 e la scelta senza IA

L’album è stato realizzato allo Studio 13 di Londra, struttura fondata nel 1996 da Damon Albarn e sede storica di progetti dei Blur e dei Gorillaz. Il centro ha ospitato nel tempo artisti come Massive Attack, Frank Ocean, Stormzy, Dua Lipa e Jorja Smith, consolidando una reputazione internazionale per produzioni di respiro contemporaneo.

Nella nota stampa che accompagna l’annuncio, Cremonini sottolinea che il disco è stato “scritto, suonato e registrato senza intelligenza artificiale”. La precisazione assume rilievo nel contesto attuale, in cui il ricorso all’IA nei processi musicali – tanto tecnici quanto creativi – alimenta un dibattito crescente.

La FIMI ha di recente adottato i princìpi per l’idoneità delle registrazioni sviluppate con intelligenza artificiale nelle classifiche musicali ufficiali italiane, riconoscendo la necessità di regolare un fenomeno in espansione.

Cesare Cremonini porterà il nuovo lavoro sui palchi di tre grandi arene tra novembre e dicembre. Il cantautore aprirà il tour il 27 novembre all’Unipol Arena di Bologna, dove si esibirà anche il 28 e il 29 dello stesso mese. Successivamente si sposterà all’Inalpi Arena di Torino per due date consecutive, il 9 e il 10 dicembre.

Il calendario si chiuderà con tre appuntamenti all’Unipol Forum di Milano, programmati per il 15, il 16 e il 18 dicembre. Le location scelte confermano la dimensione da palasport del progetto, in continuità con la capacità dell’artista di richiamare un pubblico numeroso e trasversale.

Concerti Cesare Cremonini 2026: la scaletta

La possibile scaletta potrebbe comprendere questi brani, anche se ovviamente mancano ancora quelli presenti nell’ultimo album Amateur:

Alaska Baby

Dicono di me / PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Latin Lover

Possibili scenari

Buon viaggio (Share The Love)

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Figlio di un re

Tie Your Mother Down (cover Queen)

50 Special

San Luca

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore

Le prevendite e la vendita generale: come assicurarsi i biglietti

I biglietti per il tour nei palazzetti saranno disponibili attraverso tre distinte finestre di acquisto.

La prima prevendita partirà sabato 7 settembre alle ore 10:00 ed è riservata esclusivamente ai titolari di carta Mastercard. Domenica 8 settembre, sempre alle 10:00, si aprirà la presale dedicata a chi avrà preordinato una copia in edizione fisica di Amateur sullo shop ufficiale di Universal Music Italia entro le ore 23:59 di sabato 6 settembre 2026.

Infine, lunedì 9 settembre alle ore 10:00 prenderà il via la vendita generale su Live Nation, accessibile a tutti gli utenti senza requisiti specifici.

Fonte immagine: Vanity Fair