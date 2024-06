Concerti Cigarettes After Sex nel 2024: date, biglietti, e scaletta

La band texana ha annunciato una data al Forum di Assago per il 1° novembre. Ecco le informazioni sui biglietti e la possibile scaletta.

Dopo il successo dello scorso anno, con il grande sold out registrato al Fabrique, i Cigarettes After Sex hanno annunciato il loro ritorno in Italia: la band dream-pop statunitense si esibirà al Forum di Assago il 1° novembre 2024. Questo nuovo appuntamento seguirà l’uscita dell’atteso album “X’s”, previsto per il 12 luglio 2024 sotto l’etichetta Partisan Records.

Il concerto a Milano dei Cigarettes After Sex, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, promette di essere uno dei più attesi dell’anno per gli amanti del genere dream-pop. La band, infatti, offrirà ai fan un mix di brani iconici e nuove tracce, tra melodie avvolgenti e atmosfere uniche.

Cigarettes After Sex a Milano: biglietti e scaletta

I biglietti per il concerto di Milano sono già disponibili online su vivoconcerti.com. La band, che vanta oltre 2,5 milioni di dischi venduti e 3 miliardi di stream su Spotify, ha già dimostrato di avere una base di fan devota e numerosa. Nel 2023, nonostante non avessero pubblicato nessun album dal 2019, i Cigarettes After Sex hanno venduto più di 200.000 biglietti a livello globale, confermando il loro appeal internazionale.

Per quanto riguarda la scaletta del concerto, i fan possono aspettarsi una combinazione di grandi successi e le nuove tracce dell’album “X’s”. Ecco quella che potrebbe essere la scaletta ufficiale del live al Forum di Milano:

– Affection

– You’re All I Want

– Pistol

– Bubblegum

– Nothing’s Gonna Hurt You Baby

– John Wayne

– Cry

– Falling in Love

– Sweet

– Sunsetz

– Heavenly

– K.

– Dreaming of You

– Apocalypse

– Opera House

Chi sono i Cigarettes After Sex

I Cigarettes After Sex si sono formati nel 2008 a El Paso, Texas, e sono noti per il loro stile unico che fonde dream pop e slowcore. Il gruppo ha guadagnato popolarità con il loro primo EP, “I.”, registrato in un edificio dell’Università del Texas a El Paso, e poi con brani come “Nothing’s Gonna Hurt You Baby”, “I’m a Firefighter”, “Dreaming of You” e “Starry Eyes”.

Il trasferimento del frontman Greg Gonzalez a Brooklyn, New York, ha segnato una nuova fase per la band, culminata nel 2015 con la pubblicazione del singolo “Affection” e una cover di “Keep on Loving You” dei REO Speedwagon. La band ha rapidamente guadagnato milioni di visualizzazioni su YouTube, grazie alle raccomandazioni musicali, e si è esibita in vari concerti in Europa, Asia e Stati Uniti. Il loro album di debutto omonimo è stato pubblicato il 9 giugno 2017.

Nel 2018, il tastierista Phillip Tubbs ha lasciato la band per motivi personali e musicali, scegliendo di proseguire la propria carriera musicale come solista. Nonostante il cambiamento, la band ha continuato a evolversi, mantenendo il loro stile distintivo.

A dicembre 2023, il trio ha pubblicato una cover di “Motion Picture Soundtrack” dei Radiohead, e si prepara ora a lanciare il nuovo LP “X’s” a luglio 2024. Questo album, descritto come un racconto crudo di una relazione durata quattro anni, include il singolo “Tejano Blue”, caratterizzato da influenze della musica texana.

La musica dei Cigarettes After Sex è riuscita a catturare l’immaginazione di milioni di ascoltatori in tutto il mondo. La loro musica, che evoca sensazioni di euforia e nostalgia, si fonde nei concerti a un’atmosfera intima e coinvolgente capace di trasportare gli spettatori in un viaggio emotivo.