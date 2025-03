concerti Counting Crows 2025: date, biglietti e scaletta

I Counting Crows hanno annunciato il loro attesissimo tour 2025, che segna il ritorno della band negli scenari europei, compresa l’Italia. Dopo l’ultima esibizione nel 2022, i fan italiani avranno finalmente l’opportunità di vedere nuovamente dal vivo Adam Duritz e compagni, pronti a regalare un’esperienza musicale indimenticabile.

La scaletta del concerto includerà alcuni dei brani più celebri del gruppo, dai classici che hanno segnato la loro carriera fino a canzoni più recenti. Successi come “Mr. Jones“, “A Long December” e “Round Here” non mancheranno nel repertorio della serata, regalando al pubblico momenti di pura emozione. La band, nota per la sua intensa espressività sul palco, promette uno spettacolo ricco di energia e coinvolgimento per tutti gli spettatori.

I Counting Crows faranno tappa in Italia con un unico concerto nel 2025. L’evento si terrà il 12 ottobre presso l’Alcatraz di Milano, una delle location più celebri per la musica live nel capoluogo lombardo.

Al momento, questa è l’unica data confermata per il nostro Paese, ma non si esclude la possibilità che la band possa aggiungere ulteriori appuntamenti in base alla richiesta del pubblico. Per rimanere aggiornati su eventuali nuove date, è consigliabile seguire i canali ufficiali della band e delle piattaforme di vendita biglietti.

Biglietti e prezzi

I biglietti per il concerto dei Counting Crows a Milano saranno disponibili sui principali siti di ticketing online e presso i rivenditori autorizzati. È consigliabile acquistarli con anticipo, data l’attesa dei fan per l’unica data italiana della band.

Le informazioni sui prezzi non sono ancora state ufficializzate, ma verranno comunicate prossimamente. I ticket potrebbero avere fasce di prezzo differenti a seconda della posizione e delle opzioni disponibili, come posti standard o pacchetti VIP con vantaggi esclusivi.

Per aggiornamenti in tempo reale sulla disponibilità e sui costi, è possibile consultare i siti di vendita ufficiali e iscriversi alle newsletter per ricevere notifiche sulle prevendite e le eventuali promozioni.

Quanto dura il concerto

La durata di un concerto dei Counting Crows può variare leggermente a seconda della scaletta e della location, ma mediamente si aggira tra 1 ora e 45 minuti e 2 ore.

L’orario di inizio previsto per il live del 2025 è attorno alle 21:00, con una conclusione stimata intorno alle 22:50. Questo permette ai fan di godersi un’esperienza completa con tutti i brani più rappresentativi della band, senza pause prolungate.

La struttura dello spettacolo potrebbe includere sia momenti acustici più intimi che sezioni energiche con pezzi ritmati, mantenendo un equilibrio tra emozione e coinvolgimento per il pubblico.

La possibile scaletta

Anche se la setlist ufficiale del tour 2025 non è ancora stata annunciata, possiamo ipotizzare che il concerto dei Counting Crows seguirà una scaletta simile a quella dei tour recenti. La band è nota per includere brani iconici del loro repertorio, insieme ad alcune sorprese per i fan.

Ecco una possibile scaletta basata sui concerti precedenti:

Hard Candy

If I Could Give All My Love -or- Richard Manuel Is Dead

Mr. Jones

Colorblind

Omaha

Anna Begins

Catapult

Miami

Angels of the Silences

Friend of the Devil

Big Yellow Taxi

Round Here

Rain King

the 1

A Long December

Hanginaround

Holiday in Spain

Come accade frequentemente durante i loro spettacoli, la band potrebbe apportare variazioni alla scaletta, adattandola a ogni serata per rendere l’esperienza unica. I brani più celebri, come Mr. Jones e A Long December, difficilmente mancheranno, garantendo ai fan un viaggio emozionante tra le sonorità della band.

Foto copertina via Flickr