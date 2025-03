Concerti Dardust 2025: date, biglietti e scaletta

Dardust, nome d’arte del pianista e compositore italiano Dario Faini, ha annunciato le date del suo attesissimo tour 2025 che toccherà diverse città europee e italiane. Il talentuoso artista, noto per le sue composizioni che fondono musica classica ed elettronica, porterà sul palco uno spettacolo coinvolgente che si preannuncia come un vero e proprio viaggio emozionale attraverso le sue creazioni musicali.

I concerti di Dardust hanno generalmente una durata di circa due ore, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva completa. Gli spettacoli iniziano solitamente alle 21:00 per concludersi intorno alle 23:00, permettendo agli spettatori di immergersi completamente nell’universo sonoro unico creato dal compositore marchigiano.

Ecco le date confermate del tour di Dardust che toccherà diverse città europee e italiane nel 2025.

EU Tour 2025

18 marzo – Barcellona @Sala Paral-Lel 62

@Sala Paral-Lel 62 21 marzo – Madrid @San Pol

@San Pol 22 marzo – Lisbona @Teatro Capitolio

@Teatro Capitolio 29 marzo – Parigi @L’Archipel

@L’Archipel 31 marzo – Bruxelles @Bozar

@Bozar 1 aprile – Amburgo @Nachtasyl

@Nachtasyl 2 aprile – Berlino @Colosseum

@Colosseum 3 aprile – Praga @Conservatoire Hall

@Conservatoire Hall 6 aprile – Utrecht @ TivoliVredenburg – Cloud Nine

@ TivoliVredenburg – Cloud Nine 8 aprile – Londra @Hoxton Hall

Summer Tour 2025

16 maggio – Ascoli Piceno @ Cava Giuliani – DATA ZERO

@ Cava Giuliani – DATA ZERO 21 maggio – Cuneo @ Teatro Toselli

@ Teatro Toselli 31 maggio – Pantelleria (TP) @ The Island

(TP) @ The Island 4 giugno – Bologna @ WMF – We Make Future – electro set

@ WMF – We Make Future – electro set 24 giugno – Cervia (RA) @ Ravenna Festival

(RA) @ Ravenna Festival 12 luglio – Exilles (TO) @ Forte di Exilles

(TO) @ Forte di Exilles 25 luglio – Assisi (PG) @ Riverock Festival – electro set

(PG) @ Riverock Festival – electro set 1 agosto – Pomarance (PI) @ Musicastrada Festival – piano solo

(PI) @ Musicastrada Festival – piano solo 16 agosto – Monasterace (RC) @ WMF – Future Nights – electro set

(RC) @ WMF – Future Nights – electro set 30 agosto 2025 – Narni (TR) @ Suoni controvento

Dopo la DATA ZERO ad Ascoli Piceno, città natale dell’artista, Dardust si esibirà in diverse location suggestive in tutta Italia. Da notare le performance speciali: gli electro set a Bologna, Assisi e Monasterace e l’intimo piano solo a Pomarance.

Biglietti e prezzi

Per tutti gli appassionati che desiderano assistere alle performance dal vivo di Dardust, i biglietti per il nuovo tour 2025 sono attualmente disponibili all’acquisto. È possibile procurarsi i ticket attraverso la piattaforma ufficiale Ticketone, che rappresenta il canale principale di vendita, oppure presso tutti i punti vendita autorizzati distribuiti sul territorio nazionale. I prezzi partono da circa 20€.

La disponibilità dei biglietti è garantita al momento, ma considerando il crescente interesse per gli spettacoli del pianista e compositore, è consigliabile non attendere troppo per assicurarsi un posto a questi eventi musicali unici nel loro genere.

Possibile scaletta concerti Dardust 2025

Sebbene la scaletta ufficiale possa variare durante il tour, ecco una possibile sequenza di brani basata sulle recenti esibizioni di Dardust a Milano:

Urban Impressionism

Nocturne of You

Cobalto Love

The Art of Falling

Le Bolero brutal

Impression, Skyline

Pavane Floue

L de la nuit

Golden Cage

Vertige

Hazey Romance

Mon cœur, béton brut

Sunset on M

Storm and Drugs

The Wolf

Danse (en plein air)

È importante sottolineare che questo ordine potrebbe subire modifiche da concerto a concerto, ma rappresenta comunque un’ottima anteprima del viaggio sonoro che caratterizza le performance di Dardust. Le esibizioni alternano momenti di intensa energia elettronica a passaggi più intimi ed emotivi al pianoforte, creando un’esperienza musicale unica e coinvolgente che rispecchia la versatilità artistica di Dario Faini.