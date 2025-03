concerti Diodato 2025: date, biglietti e scaletta

Antonio Diodato ha recentemente annunciato il suo nuovo tour per il 2025, che lo vedrà protagonista su diversi palchi italiani. L’artista tarantino porterà la sua musica dal vivo attraverso una serie di concerti estivi organizzati in festival e location suggestive. I fan avranno così l’opportunità di assistere a performance emozionanti, che includeranno sia i suoi successi più celebri che i brani più recenti.

Il tour 2025 di Diodato si preannuncia ricco di appuntamenti imperdibili, con tappe programmate in diverse città italiane. Ecco il calendario completo dei concerti:

24 maggio – Milano – MI AMI Festival

– Milano – MI AMI Festival 27 giugno – Trento – Trento Live Fest

– Trento – Trento Live Fest 28 giugno – Susa (TO) – Anfiteatro Romano – Borgate dal Vivo

– Susa (TO) – Anfiteatro Romano – Borgate dal Vivo 12 luglio – Genova – Arena del Mare

– Genova – Arena del Mare 18 luglio – Firenze – Parco Mediceo di Pratolino – Musart Festival

– Firenze – Parco Mediceo di Pratolino – Musart Festival 20 luglio – Caserta – Belvedere di San Leucio – Un’estate da Belvedere

– Caserta – Belvedere di San Leucio – Un’estate da Belvedere 25 luglio – Cervia (RA) – Piazza Garibaldi

– Cervia (RA) – Piazza Garibaldi 2 agosto – Ostuni (BR) – Foro Boario – Locus Festival

– Ostuni (BR) – Foro Boario – Locus Festival 3 agosto – Barletta (BT) – Fossato del Castello – Oversound Music Festival

– Barletta (BT) – Fossato del Castello – Oversound Music Festival 9 agosto – Palermo – Teatro di Verdura – Dream Pop Fest

– Palermo – Teatro di Verdura – Dream Pop Fest 14 agosto – Macerata – Sferisterio

– Macerata – Sferisterio 30 agosto – Mantova – Palazzo Te – Mantova Summer Festival

– Mantova – Palazzo Te – Mantova Summer Festival 4 settembre – Vicenza – Piazza dei Signori – Vicenza in Festival

– Vicenza – Piazza dei Signori – Vicenza in Festival 5 settembre – Brescia – Piazza della Loggia

– Brescia – Piazza della Loggia 11 settembre – Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea – Roma Summer Fest

Con un mix di festival e location iconiche, Diodato offrirà ai suoi fan esibizioni coinvolgenti e ricche di emozioni, rendendo l’estate 2025 un’occasione perfetta per godere della sua musica dal vivo.

Quanto dura il concerto di Diodato

Il concerto di Diodato ha una durata complessiva di circa due ore. Generalmente, lo spettacolo inizia alle 21:00 e termina intorno alle 23:00, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e intensa. Durante questo tempo, l’artista porta sul palco una selezione dei suoi migliori brani, alternando momenti di grande energia a esibizioni più intime, capaci di emozionare i fan presenti.

Biglietti e prezzi

I biglietti per il tour di Diodato nel 2025 saranno disponibili sulle principali piattaforme di vendita online autorizzate. Gli appassionati potranno acquistarli tramite canali ufficiali come TicketOne e altri rivenditori accreditati, garantendosi l’accesso alle date desiderate senza rischi di contraffazione o sovrapprezzi.

Al momento, i prezzi ufficiali non sono ancora stati comunicati dagli organizzatori. Tuttavia, è probabile che varino in base alla città, alla venue e alla tipologia di posto offerto. Per alcuni concerti, potrebbero essere disponibili diverse opzioni di biglietto, inclusi posti a sedere numerati, ingresso generale e pacchetti speciali con vantaggi esclusivi.

Si consiglia agli interessati di monitorare i siti ufficiali e le pagine social dell’artista per ricevere aggiornamenti tempestivi sulla vendita dei biglietti e sugli eventuali pre-order riservati ai fan club o agli iscritti alle newsletter degli organizzatori.

Possibile scaletta

Anche se la scaletta ufficiale del tour 2025 di Diodato non è stata ancora divulgata, è probabile che mantenga una selezione di brani già proposti nei suoi concerti del 2024. Durante le esibizioni, il cantautore potrebbe includere i suoi più grandi successi, offrendo al pubblico un mix di emozioni e sonorità coinvolgenti.

Tra i brani che potrebbero far parte della possibile scaletta 2025 troviamo: