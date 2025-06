Concerti Drake 2025: date, biglietti e scaletta

Drake, uno degli artisti più ascoltati al mondo con oltre 80 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, si prepara a fare il suo storico debutto in Italia. La superstar canadese, che ha dominato le classifiche globali nell’ultimo decennio, porterà finalmente la sua musica dal vivo nel nostro paese dopo anni di attesa da parte dei fan italiani.

Il tour europeo, che partirà il 20 luglio 2025 dalla Gran Bretagna, rappresenta un importante ritorno nel continente dopo l’ultimo The Assassination Vacation Tour del 2019, che però non aveva toccato l’Italia. L’annuncio dei concerti milanesi ha generato un’ondata di entusiasmo tra i giovani, che vedono in Drake non solo un’icona musicale, ma un vero fenomeno culturale della loro generazione.

Per gli studenti e i neolaureati, questi concerti rappresentano un’occasione imperdibile per assistere dal vivo alla performance di uno degli artisti che ha definito il sound contemporaneo.

Dettagli dell’evento

Drake si esibirà per la prima volta in Italia con due imperdibili concerti fissati per venerdì 29 agosto e sabato 30 agosto 2025 all’Unipol Forum di Milano. Gli show inizieranno alle 20:30 con PARTYNEXTDOOR come special guest.

I biglietti saranno disponibili attraverso diverse fasi di vendita: dal 5 giugno alle 12:00 per gli iscritti a MyLiveNation, mentre la vendita generale sarà aperta dal 6 giugno alle 12:00 su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Concerti Drake 2025: scaletta e brani

Cosa potremmo aspettarci dalla scaletta del concerto di Drake? Basandoci sui recenti show del tour “$ome $pecial $hows 4 EU”, il rapper canadese proporrà sicuramente una selezione dei suoi più grandi successi, accompagnati da brani tratti dal suo ultimo lavoro discografico.

Ecco i brani che quasi certamente non mancheranno durante le due serate milanesi:

God’s Plan

In My Feelings

Hotline Bling

Started From the Bottom

Take Care

One Dance

Oltre ai suoi classici, Drake presenterà anche alcune sorprese dal nuovo album “Some Sexy Songs 4 U” uscito lo scorso febbraio, con particolare attenzione alle collaborazioni realizzate con PARTYNEXTDOOR, che sarà presente come special guest in entrambe le serate.

La durata complessiva dell’evento sarà di circa 2 ore e 30 minuti, con PARTYNEXTDOOR che aprirà la serata con un’esibizione di 45 minuti, seguita dalla performance principale di Drake della durata di circa 2 ore. Un’esperienza completa che permetterà ai fan italiani di vivere per la prima volta dal vivo la magia di uno degli artisti più influenti della scena musicale contemporanea.

Come raggiungere l’Unipol Forum

L’Unipol Forum di Assago è facilmente raggiungibile con diversi mezzi di trasporto. La soluzione più comoda e sostenibile è utilizzare la linea M2 (Verde) fino alla fermata Milanofiori Nord, dalla quale il Forum dista appena 5 minuti a piedi. Buona notizia per chi si tratterrà fino a tarda ora: dopo il concerto, sono previste corse speciali della metropolitana oltre la mezzanotte.

Per chi preferisce viaggiare in auto, l’indirizzo da inserire nel navigatore è Via Giuseppe di Vittorio 6, Assago (MI). Da Milano centro, seguite le indicazioni per la Tangenziale Ovest e prendete l’uscita Milanofiori. Il tragitto richiede circa 25-30 minuti senza traffico.

Riguardo ai parcheggi, la soluzione più conveniente è il Park B ufficiale situato direttamente di fronte al Teatro Repower, a soli 2 minuti a piedi dall’Unipol Forum. Il costo è di €10 per evento e offre anche colonnine di ricarica per auto elettriche. È vivamente consigliato prenotare in anticipo tramite Parkforfun.com, considerando l’affluenza prevista di 24.000 persone per serata. Alternative più economiche includono il parcheggio presso la stazione Metro M2 Milanofiori Nord (€3-5) a 10 minuti di cammino.

Fonte immagine: Billboard Italia