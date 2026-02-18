Concerti Duran Duran 2026: date, biglietti e scaletta

Il 16 febbraio 2026 è arrivata la conferma ufficiale: i Duran Duran torneranno in Italia con tre concerti straordinari a luglio 2026. Le date previste sono il 7, 9 e 11 luglio in tre location di grande prestigio che uniscono storia, architettura e musica.

La band britannica, protagonista assoluta della scena internazionale dagli anni ’80 a oggi, vanta oltre 100 milioni di dischi venduti e una carriera che attraversa più di quattro decenni. La formazione attuale è quella originale: Simon Le Bon alla voce, John Taylor al basso, Nick Rhodes alle tastiere e Roger Taylor alla batteria.

Il repertorio dei Duran Duran ha segnato intere generazioni con brani come Hungry Like the Wolf, Ordinary World, The Reflex e Come Undone, autentici inni globali capaci di mantenere intatta la loro forza nel tempo. L’energia live della band promette di rendere ogni serata un’esperienza unica.

Il tour italiano dei Duran Duran toccherà tre location d’eccezione, unendo la potenza del live a scenari monumentali che ne amplificano il fascino. Di seguito le date complete:

7 luglio 2026 – Verona – Arena di Verona

– Verona – Arena di Verona 9 luglio 2026 – Caserta – Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

– Caserta – Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone 11 luglio 2026 – Codroipo (UD) – Villa Manin

L’Arena di Verona, tempio della lirica e degli eventi live, ospiterà la prima tappa; la Reggia di Caserta, patrimonio UNESCO, farà da cornice barocca alla seconda serata; Villa Manin, elegante residenza friulana, chiuderà il trittico. Un’occasione unica per vivere il pop-rock internazionale in contesti storici di rara suggestione.

Concerti Duran Duran 2026: biglietti

Per assicurarsi un posto ai concerti italiani dei Duran Duran, i fan possono accedere a diverse finestre di acquisto. La presale R101 parte dalle 09:00 di mercoledì 18 febbraio 2026 e si chiude alle 23:59 di giovedì 18 febbraio sul sito www.r101.it. Nello stesso arco temporale è attiva anche la presale D’Alessandro e Galli.

La vendita generale per il pubblico si apre invece dalle 10:00 di venerdì 20 febbraio 2026 su TicketOne.it, piattaforma ufficiale per l’acquisto.

I prezzi stimati si aggirano tra 60 e 120 euro a seconda della location e del settore scelto, anche se al momento dell’annuncio non sono ancora stati confermati ufficialmente. Si consiglia di controllare con attenzione le cifre definitive sui canali di vendita e di registrarsi in anticipo per ricevere eventuali aggiornamenti o variazioni sulle tariffe.

Concerti Duran Duran 2026: scaletta

La scaletta delle tre date italiane non è ancora ufficiale, ma è possibile ricostruire un quadro attendibile basandosi sui concerti tenuti dalla band nel 2025 e 2026, documentati su setlist.fm e sul sito ufficiale duranduran.com. La selezione includerà i classici intramontabili che hanno definito il sound dei Duran Duran e alcuni brani più recenti, tra cui remix e cover presenti nell’ultimo album Danse Macabre.

Velvet Newton

Night Boat

Wild Boys

Hungry Like the Wolf

A View to a Kill

Union of the Snake

Invisible

Notorious

Super Lonely Freak

Evil Woman

Friends of Mine

Careless Memories

Ordinary World

Come Undone

(Reach Up for the) Sunrise

Planet Earth

The Reflex

White Lines

Girls on Film / Psycho Killer

Save a Prayer (encore)

Rio (encore)

L’ordine dei brani potrebbe variare da una serata all’altra e la band si riserva di apportare modifiche in base all’atmosfera e alla risposta del pubblico. I medley come Girls on Film / Psycho Killer rappresentano uno dei momenti più energici dello show, unendo hit originali a reinterpretazioni che testimoniano la versatilità del gruppo.

L’ultimo album: Danse Macabre tra cover e inediti

Il 27 ottobre 2023 i Duran Duran hanno pubblicato Danse Macabre per Tape Modern/BMG, un progetto a tema Halloween dall’atmosfera goth che mescola tre brani nuovi, cover e riletture. Tra i pezzi inediti spicca la title track, mentre le reinterpretazioni includono Bury a Friend di Billie Eilish e Psycho Killer dei Talking Heads, oltre al remix Super Lonely Freak.

Collaborazioni prestigiose come quelle con Nile Rodgers e Victoria De Angelis dei Måneskin arricchiscono il disco. Nel Regno Unito, Black Moonlight ha raggiunto la vetta delle classifiche alternative, confermando il legame ancora forte tra la band e il pubblico.

La biografia e la carriera: dagli esordi al mito MTV

I Duran Duran nascono a Birmingham nel 1978, plasmando il sound new wave con influenze elettroniche e disco. L’esplosione arriva negli anni ’80 grazie a MTV: album come Duran Duran (1981), Rio (1982) e Seven and the Ragged Tiger (1983) diventano pilastri del pop-rock globale.

Hit come Hungry Like the Wolf e Rio conquistano le classifiche, mentre videoclip innovativi ridefiniscono l’estetica musicale dell’epoca. Oltre quarant’anni dopo, con più di 100 milioni di dischi venduti, la band continua a influenzare artisti e pubblico, incarnando innovazione e longevità senza pari.

