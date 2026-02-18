Concerti Duran Duran 2026: date, biglietti e scaletta

Il 16 febbraio 2026 è arrivata la conferma ufficiale: i Duran Duran torneranno in Italia con tre concerti straordinari a luglio 2026. Le date previste sono il 7, 9 e 11 luglio in tre location di grande prestigio che uniscono storia, architettura e musica.
La band britannica, protagonista assoluta della scena internazionale dagli anni ’80 a oggi, vanta oltre 100 milioni di dischi venduti e una carriera che attraversa più di quattro decenni. La formazione attuale è quella originale: Simon Le Bon alla voce, John Taylor al basso, Nick Rhodes alle tastiere e Roger Taylor alla batteria.
Il repertorio dei Duran Duran ha segnato intere generazioni con brani come Hungry Like the Wolf, Ordinary World, The Reflex e Come Undone, autentici inni globali capaci di mantenere intatta la loro forza nel tempo. L’energia live della band promette di rendere ogni serata un’esperienza unica.
Concerti Duran Duran 2026: date
Il tour italiano dei Duran Duran toccherà tre location d’eccezione, unendo la potenza del live a scenari monumentali che ne amplificano il fascino. Di seguito le date complete:
- 7 luglio 2026 – Verona – Arena di Verona
- 9 luglio 2026 – Caserta – Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone
- 11 luglio 2026 – Codroipo (UD) – Villa Manin
L’Arena di Verona, tempio della lirica e degli eventi live, ospiterà la prima tappa; la Reggia di Caserta, patrimonio UNESCO, farà da cornice barocca alla seconda serata; Villa Manin, elegante residenza friulana, chiuderà il trittico. Un’occasione unica per vivere il pop-rock internazionale in contesti storici di rara suggestione.
Concerti Duran Duran 2026: biglietti
Per assicurarsi un posto ai concerti italiani dei Duran Duran, i fan possono accedere a diverse finestre di acquisto. La presale R101 parte dalle 09:00 di mercoledì 18 febbraio 2026 e si chiude alle 23:59 di giovedì 18 febbraio sul sito www.r101.it. Nello stesso arco temporale è attiva anche la presale D’Alessandro e Galli.
La vendita generale per il pubblico si apre invece dalle 10:00 di venerdì 20 febbraio 2026 su TicketOne.it, piattaforma ufficiale per l’acquisto.
I prezzi stimati si aggirano tra 60 e 120 euro a seconda della location e del settore scelto, anche se al momento dell’annuncio non sono ancora stati confermati ufficialmente. Si consiglia di controllare con attenzione le cifre definitive sui canali di vendita e di registrarsi in anticipo per ricevere eventuali aggiornamenti o variazioni sulle tariffe.
Concerti Duran Duran 2026: scaletta
La scaletta delle tre date italiane non è ancora ufficiale, ma è possibile ricostruire un quadro attendibile basandosi sui concerti tenuti dalla band nel 2025 e 2026, documentati su setlist.fm e sul sito ufficiale duranduran.com. La selezione includerà i classici intramontabili che hanno definito il sound dei Duran Duran e alcuni brani più recenti, tra cui remix e cover presenti nell’ultimo album Danse Macabre.
- Velvet Newton
- Night Boat
- Wild Boys
- Hungry Like the Wolf
- A View to a Kill
- Union of the Snake
- Invisible
- Notorious
- Super Lonely Freak
- Evil Woman
- Friends of Mine
- Careless Memories
- Ordinary World
- Come Undone
- (Reach Up for the) Sunrise
- Planet Earth
- The Reflex
- White Lines
- Girls on Film / Psycho Killer
- Save a Prayer (encore)
- Rio (encore)
L’ordine dei brani potrebbe variare da una serata all’altra e la band si riserva di apportare modifiche in base all’atmosfera e alla risposta del pubblico. I medley come Girls on Film / Psycho Killer rappresentano uno dei momenti più energici dello show, unendo hit originali a reinterpretazioni che testimoniano la versatilità del gruppo.
L’ultimo album: Danse Macabre tra cover e inediti
Il 27 ottobre 2023 i Duran Duran hanno pubblicato Danse Macabre per Tape Modern/BMG, un progetto a tema Halloween dall’atmosfera goth che mescola tre brani nuovi, cover e riletture. Tra i pezzi inediti spicca la title track, mentre le reinterpretazioni includono Bury a Friend di Billie Eilish e Psycho Killer dei Talking Heads, oltre al remix Super Lonely Freak.
Collaborazioni prestigiose come quelle con Nile Rodgers e Victoria De Angelis dei Måneskin arricchiscono il disco. Nel Regno Unito, Black Moonlight ha raggiunto la vetta delle classifiche alternative, confermando il legame ancora forte tra la band e il pubblico.
La biografia e la carriera: dagli esordi al mito MTV
I Duran Duran nascono a Birmingham nel 1978, plasmando il sound new wave con influenze elettroniche e disco. L’esplosione arriva negli anni ’80 grazie a MTV: album come Duran Duran (1981), Rio (1982) e Seven and the Ragged Tiger (1983) diventano pilastri del pop-rock globale.
Hit come Hungry Like the Wolf e Rio conquistano le classifiche, mentre videoclip innovativi ridefiniscono l’estetica musicale dell’epoca. Oltre quarant’anni dopo, con più di 100 milioni di dischi venduti, la band continua a influenzare artisti e pubblico, incarnando innovazione e longevità senza pari.
