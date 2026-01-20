Concerti Emis Killa 2026: date, biglietti e scaletta

Emis Killa torna sui palchi italiani con il Club Tour 2026, annunciato a gennaio per il mese di maggio 2026. Dopo l’uscita dell’album Musica Triste il 5 dicembre 2025, l’artista porta nei principali club del Paese un repertorio che fonde i classici della sua carriera con i brani inediti del nuovo progetto, accolto positivamente per la sua carica hip-hop e la penna affilata.

La tournée, prodotta da Friends&Partners e Vivo Concerti, punta su venue di dimensioni contenute per garantire un contatto ravvicinato con il pubblico e un’atmosfera ad alta energia rap. Dopo il successo degli show evento EM15 ed EM16, che hanno registrato sold out e migliaia di presenze, Emis Killa sceglie i club per valorizzare la dimensione live del rap, offrendo performance intense e coinvolgenti.

Il Club Tour 2026 di Emis Killa toccherà sette città italiane nel mese di maggio, offrendo agli appassionati l’opportunità di vivere l’esperienza rap in location intime e coinvolgenti.

Calendario completo delle date:

sabato 2 maggio 2026 – Torino – Concordia

domenica 3 maggio 2026 – Padova – Hall

giovedì 7 maggio 2026 – Firenze – Viper

venerdì 8 maggio 2026 – Roma – Orion

sabato 9 maggio 2026 – Senigallia (AN) – Mamamia

martedì 12 maggio 2026 – Bologna – Estragon

venerdì 15 maggio 2026 – Milano – Fabrique

Attenzione: per il concerto all’Estragon di Bologna, l’accesso è consentito ai minori di 16 anni solo se accompagnati da un maggiorenne. Si consiglia di verificare sempre eventuali aggiornamenti tramite i canali ufficiali dell’artista e dei venue.

Concerti Emis Killa 2026: biglietti

I biglietti per il Club Tour 2026 di Emis Killa saranno disponibili dal 20 gennaio 2026 alle ore 14:00 sui circuiti ufficiali. Il canale principale è Ticketone.it, insieme ai siti dei singoli venue come hallpadova.it per la data di Padova.

I prezzi ufficiali non sono ancora stati comunicati; si consiglia di consultare i canali ufficiali per informazioni aggiornate e per verificare eventuali diritti di prevendita. Per evitare il rischio di sold out, registrati in anticipo e attiva gli alert sui portali di vendita.

Concerti Emis Killa 2026: scaletta

Al momento non esiste una scaletta ufficiale per il Club Tour 2026, poiché l’annuncio è recentissimo. Tuttavia, è possibile immaginare una setlist che mescoli i brani dell’ultimo album Musica Triste con i classici più amati dal pubblico, per un live che alterna l’energia rap pura delle nuove tracce alle hit radiofoniche consolidate.

Ecco una selezione plausibile dei brani che potrebbero risuonare nei club:

Luna storta

Staila

Ambra

Mama

Phrate

Musica triste

Calda

Robb Stark

Sogni sporchi

Egoista

Serpe

Mare di notte

Parole di ghiaccio

Maracanà

Rollercoaster

Fuoco e benzina

Moneylove

Sexy Shop

L’erba cattiva

Tijuana

Malandrino

Butterfly

L’ordine e la presenza dei brani potranno variare da città a città, adattandosi all’energia del pubblico e alle scelte artistiche della serata.

L’ultimo album

Musica Triste, pubblicato il 5 dicembre 2025, rappresenta il tredicesimo progetto di Emis Killa tra album, EP e mixtape. Il disco si distingue per un impianto rap solido, caratterizzato da strofe estese, rime strutturate e ritornelli eterogenei che spaziano da soluzioni più dirette e ritmate ad altre più melodiche, con una scrittura volutamente immediata.

Durante la realizzazione, l’artista ha attraversato diverse trasformazioni creative, scegliendo di seguire ciò che gli dettava il cuore e puntando su quello che lo rappresentasse veramente, anche a discapito di una fruibilità più mainstream. Ne è nato un progetto dalla forte identità hip-hop, con una penna più affilata che mai.

L’album arriva oltre due anni dopo Effetto Notte (certificato disco di platino) e precede il ritorno nei club di maggio 2026. Il pubblico ha accolto positivamente il nuovo corso artistico, apprezzando la carica rap e le numerose collaborazioni presenti nel progetto.

Biografia e carriera

Emis Killa ha vinto il titolo di campione italiano di freestyle a Tecniche Perfette nel 2007, per poi pubblicare L’erba cattiva (platino) e hit come Parole di ghiaccio (doppio platino) e Maracanà. Gli eventi EM15 ed EM16 hanno celebrato la sua carriera.

