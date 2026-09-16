Concerti Emma 2027: date, biglietti e scaletta del tour nei Palasport

Emma ha scelto un momento simbolico per svelare il capitolo successivo della sua carriera dal vivo. Durante il concerto del 15 settembre 2026 all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, recupero della data rinviata per maltempo e serata conclusiva del LIVE TOUR 2026, sul palco sono apparse le prime quattro date di LIVE 2027.

L’annuncio segna un passaggio importante: dopo aver attraversato festival e arene estive per tutta l’estate, l’artista approda nei palasport con quattro appuntamenti concentrati nell’arco di una settimana, a ottobre 2027.

Il LIVE TOUR 2026 era partito il 2 luglio dall’Ippodromo delle Capannelle di Roma, nell’ambito di Rock in Roma, toccando numerose città italiane prima di chiudersi a Milano. Le sedi scelte per il 2027 sono l’Unipol Forum di Milano, la Kioene Arena di Padova, il Palazzo dello Sport di Roma e il Palapartenope di Napoli: quattro location indoor che promettono una produzione più strutturata rispetto agli show open air estivi.

Nella stessa serata del 15 settembre, Emma ha annunciato anche l’uscita della versione spagnola di L’amore non mi basta, disponibile a mezzanotte, segno di un percorso artistico in continua espansione.

Il calendario di LIVE 2027 si sviluppa nell’arco di una settimana, con quattro appuntamenti consecutivi nelle principali città italiane.

Il tour partirà il 23 ottobre 2027 dall’Unipol Forum di Milano, proseguirà il 25 ottobre alla Kioene Arena di Padova, toccherà il 27 ottobre il Palazzo dello Sport di Roma e si concluderà il 29 ottobre al Palapartenope di Napoli.

La scelta di concentrare le date in sette giorni permette di coprire in modo capillare Nord, Centro e Sud Italia, garantendo ai fan di ogni zona geografica l’occasione di partecipare al nuovo capitolo live della cantante.

I biglietti e i prezzi: cosa sappiamo ora

Al momento dell’annuncio del tour, i dettagli relativi ai biglietti per LIVE 2027 non sono ancora stati resi noti. Non risultano pubblicate informazioni ufficiali sui canali di vendita, sulle date di apertura delle prevendite o sui prezzi per settore nei quattro palasport coinvolti.

Le tabelle dedicate alla vendita saranno aggiornate quando gli organizzatori comunicheranno i link verificati e i circuiti abituali, come TicketOne, renderanno disponibili le opzioni d’acquisto. Per ora è importante monitorare i canali ufficiali di Emma e dei singoli venue per non perdere gli aggiornamenti.

Come riferimento, il tour estivo 2026 aveva proposto prezzi compresi tra 35 € e 69 € a seconda della location, ma si trattava di festival e arene all’aperto. I palasport possono presentare politiche di prezzo diverse, quindi è utile attendere comunicazioni ufficiali prima di fare confronti diretti.

La possibile scaletta

La scaletta ufficiale di LIVE 2027 non è ancora stata annunciata. Come riferimento per capire cosa aspettarsi nei palasport, è utile guardare alla setlist del LIVE TOUR 2026, con cui Emma ha attraversato i festival estivi italiani da luglio a settembre.

Lo show alternava successi storici e brani recenti, con diversi medley che condensavano più canzoni in sequenza. Ecco l’elenco completo dei 19 brani proposti nel tour 2026:

La mia città

Vita lenta

Pretaporter

Iniziamo dalla fine

Pezzo di cuore

Schiena / Trattengo il fiato / Mi parli piano (medley)

Mezzo mondo

In ogni angolo di me / Occhi profondi / Ogni volta è così / Amami (medley)

Brutta storia

Taxi sulla luna

Vacci piano

Latina / Stupida allegria / Con le nuvole (medley)

Femme fatale

Dimentico tutto / Non è l’inferno / Delusa / Io sono bella (medley; Delusa è una cover di Vasco Rossi)

In Italia

Antidroga

Cercavo amore

Apnea

L’amore non mi basta

Questa scaletta offre un’anteprima dell’impianto musicale, ma non garantisce che sia identica per i concerti nei palasport del 2027.

Le ultime uscite: singoli e versione spagnola

Durante il concerto conclusivo del tour estivo, Emma ha riservato un annuncio speciale ai fan: l’uscita a mezzanotte della versione spagnola di L’amore non mi basta, brano che nel corso del 2026 ha ottenuto la certificazione doppio platino.

Questo passo verso il mercato internazionale si inserisce in un periodo particolarmente florido per l’artista, che ha visto riconoscere Melodrammatica come Canzone dell’Estate 2026 secondo un sondaggio di All Music Italia. Il repertorio recente include anche Brutta storia, singolo che ha accompagnato l’avvio del tour nei festival estivi e che oggi fa parte integrante dello show live, alternando successi storici e proposte più attuali senza l’appoggio di un nuovo album completo.

La carriera in breve: il peso di Emma nei live

Emma rappresenta oggi una delle voci centrali del pop italiano, capace di affermarsi come headliner femminile nei grandi festival estivi: nel 2026 ha dominato il palco di Rock in Roma e del Milano Summer Festival. Il passaggio dai contesti open air ai principali palasport italiani nel 2027 conferma la solidità della sua dimensione live.

Fonte immagine: Onda Musicale