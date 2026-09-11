Concerti Harry Styles 2027: date, biglietti e scaletta del Together Together Tour

Il 10 settembre 2026 arriva l’annuncio ufficiale: Harry Styles porterà il Together Together Tour a Roma con due concerti al Circo Massimo il 7 e 8 agosto 2027. Le date romane aprono il segmento europeo conclusivo di una tournée che attraversa 12 città tra Nord America ed Europa, per un totale di 25 appuntamenti live.

Per entrambe le serate romane, special guest saranno gli LCD Soundsystem.

Il blocco europeo conclusivo del Together Together Tour 2027 si articola in sette appuntamenti negli stadi e negli spazi aperti più iconici del continente. Le prime due date in calendario sono quelle italiane:

7 agosto 2027 – Roma, Italia – Circo Massimo – support: LCD Soundsystem

– Roma, Italia – Circo Massimo – support: LCD Soundsystem 8 agosto 2027 – Roma, Italia – Circo Massimo – support: LCD Soundsystem

Dopo le serate romane, il tour prosegue in Irlanda con due concerti al Croke Park di Dublino:

18 agosto 2027 – Dublino, Irlanda – Croke Park – support: Baby Rose

– Dublino, Irlanda – Croke Park – support: Baby Rose 20 agosto 2027 – Dublino, Irlanda – Croke Park – support: Baby Rose

Il gran finale è affidato a tre date consecutive al Wembley Stadium di Londra:

25 agosto 2027 – Londra, Regno Unito – Wembley Stadium – support: Tears For Fears

– Londra, Regno Unito – Wembley Stadium – support: Tears For Fears 27 agosto 2027 – Londra, Regno Unito – Wembley Stadium – support: Tears For Fears

– Londra, Regno Unito – Wembley Stadium – support: Tears For Fears 28 agosto 2027 – Londra, Regno Unito – Wembley Stadium – support: Tears For Fears

I biglietti e i prezzi

L’acquisto dei biglietti per le due serate romane sarà gestito da tre circuiti autorizzati: Ticketmaster, Vivaticket e Ticketone. I titolari di carta American Express potranno accedere alla prevendita esclusiva lunedì 14 settembre 2026 dalle ore 9:00 tramite il sito ufficiale dell’artista (hstyles.co.uk). La vendita generale aprirà lo stesso giorno alle ore 16:00 su tutti i canali ufficiali.

Cosmopolitan ha riportato le fasce di prezzo pubblicate da HSHQ, lo hub ufficiale dell’artista: GA Rear a 99,19 €, GA Lateral a 127,94 €, GA Front a 145,19 € e GA Lateral fascia alta a 162,44 €. Accanto ai biglietti standard, verranno messi in vendita gli Unpredictable Fun Tickets al costo contenuto di 20 €, disponibili in numero limitato per rendere il concerto accessibile a più fan.

Alcune testate specializzate segnalano che i prezzi definitivi potrebbero subire variazioni all’apertura delle vendite.

La possibile scaletta

Non esiste ancora una scaletta ufficiale per il Together Together Tour 2027, ma basandosi sui precedenti concerti del Love On Tour è possibile tracciare un quadro dei brani che potrebbero animare le serate romane:

Dance No More

Carolina

Music For A Sushi Restaurant

Cinema

Adore You

Watermelon Sugar

Taste Back

Sweet Creature

The Waiting Game

Happy Birthday To You (momento interattivo col pubblico)

Satellite

Are You Listening Yet?

Ready, Steady, Go!

Pop

Season 2 Weight Loss

Kiwi

American Girls

As It Was

Carla’s Song

Coming Up Roses

Sign Of The Times

Aperture

L’ultimo album

Kiss All the Time. Disco, Occasionally, pubblicato il 6 marzo 2026, segna il ritorno discografico di Harry Styles dopo il pluripremiato Harry’s House. L’album, quarto lavoro in studio dell’artista britannico, ha catalizzato l’attenzione della critica internazionale già prima dell’uscita, con testate come BBC, Billboard e Britannica che ne hanno sottolineato l’attesa e l’ambizione sonora.

I singoli Aperture e American Girls hanno raggiunto la vetta delle classifiche globali, confermando la capacità di Styles di produrre hit capaci di attraversare confini geografici e generazionali.

Il disco rappresenta il punto di partenza creativo del Together Together Tour 2027: gli show europei, a partire dalle due serate romane di agosto, trasporteranno sul palco l’estetica e l’energia del nuovo lavoro, mescolando brani inediti a classici della carriera solista e dei One Direction. Per il pubblico italiano, l’occasione di ascoltare dal vivo materiale tanto recente si affianca alla familiarità con successi consolidati, rendendo il tour un’esperienza live che bilancia innovazione e nostalgia.

La biografia e la carriera

Harry Styles nasce il 1° febbraio 1994 a Redditch, nel Regno Unito, e raggiunge la notorietà nel 2010 partecipando a X Factor UK, dove Simon Cowell lo inserisce negli One Direction. Con la boy band conquista il pubblico mondiale, vendendo oltre 50 milioni di copie e intraprende tour globali che lo consacrano.

Nel 2016 avvia la carriera solista firmando con Columbia Records e pubblica nel 2017 il singolo Sign of the Times, seguito dall’album eponimo. L’affermazione arriva con Fine Line (2019) e Harry’s House (2022), quest’ultimo premiato ai Grammy e ai Brit Awards. Brani come Watermelon Sugar e As It Was diventano simboli della sua produzione. Parallelamente esplora il cinema con ruoli in Dunkirk di Christopher Nolan e Don’t Worry Darling di Olivia Wilde.

Fonte immagine: LA Times