Concerti Fontaines D.C. 2027: date, biglietti e scaletta

I Fontaines D.C. hanno ufficializzato il loro ritorno in Italia con un mini-tour che attraversa il 2026 e il 2027. Dopo aver registrato il tutto esaurito all’Unipol Arena di Bologna il 26 ottobre 2026, la band irlandese ha aggiunto due nuove date estive: il 18 giugno 2027 al Rock in Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle e il 19 giugno 2027 agli I-Days di Milano all’Ippodromo SNAI San Siro.

L’annuncio coincide con l’uscita del nuovo album Dopamine Chamber, atteso per il 16 ottobre 2026, anticipato dal singolo Marianne pubblicato ad agosto 2026.

Il mini-tour italiano dei Fontaines D.C. si articola su tre appuntamenti strategici, mescolando venue indoor e grandi festival estivi. La prima tappa è fissata per il 26 ottobre 2026 all’Unipol Arena di Bologna: un concerto al chiuso che ha registrato il tutto esaurito in poche ore, confermando il legame forte tra la band irlandese e il pubblico della Penisola.

Dopo lo show bolognese, la formazione guidata da Grian Chatten tornerà in Italia l’estate successiva con una doppietta nei contesti festivalieri più attesi. Il 18 giugno 2027 i Fontaines D.C. saliranno sul palco del Rock in Roma, all’Ippodromo delle Capannelle della capitale: l’apertura dei cancelli è prevista alle 17:00, mentre l’inizio del concerto è fissato per le 21:45.

La serata si annuncia come un’occasione unica per vedere la band in un grande spazio open air romano.

Il giorno successivo, 19 giugno 2027, sarà la volta degli I-Days all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano, festival che da anni riunisce nomi di punta della scena internazionale. Questa tappa milanese concluderà il passaggio italiano, regalando ai fan del Nord la possibilità di assistere allo show post-punk più atteso dell’estate.

I biglietti e i prezzi: prevendite, canali ufficiali e costi per Roma

L’acquisto dei biglietti per le date di Roma e Milano segue un calendario preciso. Le prevendite riservate agli iscritti a My Live Nation partono dalle ore 11:00 di giovedì 10 settembre, mentre per Milano è attiva anche l’app I-Days. La vendita generale apre venerdì 11 settembre alle ore 10:00 su livenation.it, Ticketone.it e Ticketmaster.it.

Per il concerto del 18 giugno 2027 al Rock in Roma sono disponibili due tipologie di ticket: PIT a 81,00 euro più diritti di prevendita e posto unico in piedi a 56,00 euro più diritti. I prezzi per Milano non sono ancora stati resi noti, mentre il concerto di Bologna risulta già esaurito.

È fondamentale acquistare solo attraverso i circuiti autorizzati per evitare truffe e verificare sempre le condizioni di rimborso e le policy d’accesso sui siti ufficiali.

La possibile scaletta: dai classici a Marianne

Al momento la band non ha diffuso una setlist ufficiale per le date italiane. Tuttavia, sulla base dei brani più eseguiti nei tour recenti e dei singoli più popolari, è possibile ipotizzare un repertorio che spazierà dai classici di Dogrel fino all’ultimo singolo Marianne.

Tra i titoli attesi sul palco ci sono certamente:

I Love You

Starburster

Favourite

Jackie Down the Line

Roman Holiday

Boys in the Better Land

Chequeless Reckless

Too Real

A Hero’s Death

I Don’t Belong

Televised Mind

Big

Liberty Belle

Skinty Fia

Marianne

Tre di questi pezzi, I Love You, Starburster e Favourite, sono ormai simbolo della discografia della band. Jackie Down the Line e Roman Holiday provengono dall’album Skinty Fia, insieme a Boys in the Better Land, Chequeless Reckless e Too Real dal debutto Dogrel. A questi si aggiungeranno probabilmente A Hero’s Death, I Don’t Belong e Televised Mind, oltre a brani come Big, Liberty Belle e il brano omonimo Skinty Fia. Il nuovo singolo Marianne, pubblicato ad agosto 2026, chiuderà idealmente il cerchio con l’ultimo ciclo creativo della formazione irlandese.

L’ultimo album Dopamine Chamber: uscita e temi

Il 16 ottobre 2026 arriverà Dopamine Chamber, quinto album in studio dei Fontaines D.C. Il disco è stato anticipato dal singolo Marianne, pubblicato nell’agosto 2026 e già accolto con favore da critica e fan.

L’uscita rappresenta un nuovo capitolo per la band irlandese, che dal debutto Dogrel (2019) ha attraversato un’evoluzione costante: A Hero’s Death (2020) ha esplorato toni più cupi, Skinty Fia (2022) ha scalato le classifiche di Regno Unito e Irlanda, mentre Romance (2024) ha allargato i confini sonori verso territori più sperimentali.

Con Dopamine Chamber i Fontaines D.C. confermano la loro cifra stilistica: liriche urbane, introspezione e un post-punk che dialoga con il presente. Il tour italiano 2026–2027 offrirà le prime occasioni per ascoltare dal vivo molti brani del nuovo lavoro, trasformando Bologna, Roma e Milano in tappe fondamentali per scoprire la direzione artistica della band.

La biografia e la carriera: da Dublino ai Brit e ai Grammy

I Fontaines D.C. sono una band post-punk irlandese formata a Dublino tra il 2014 e il 2017 da Grian Chatten (voce), Conor Curley (chitarra), Conor Deegan III (basso), Tom Coll (batteria) e Carlos O’Connell (chitarra). Il debutto con Dogrel nel 2019 ha conquistato critica e pubblico, ottenendo la nomination al Mercury Prize.

Sono seguiti A Hero’s Death (2020), Skinty Fia (2022) e Romance (2024), consolidando il gruppo nella scena internazionale.

La band ha ricevuto tre nomination ai Grammy (Best Rock Album e Best Alternative Music Performance) e ha vinto due BRIT Awards come International Group nei 2023 e 2025. La presenza ai grandi festival europei, come il Primavera Sound 2025, e il sold out italiano confermano la loro crescente popolarità.

Fonte immagine: Billboard