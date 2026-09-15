Oasis Live 2027, biglietti per Roma: registrazione entro il 17 settembre, prezzi da 92 a 276 euro

L’accesso ai biglietti per Oasis Live ’27 passa esclusivamente attraverso una registrazione sul sito ufficiale della band, aperta fino a giovedì 17 settembre 2026 alle ore 17 (ora italiana). Non è prevista alcuna vendita generale: solo una parte dei registrati, selezionata in modo casuale, riceverà via email un link che consentirà di partecipare alla fase di vendita vera e propria, programmata tra il 25 e il 27 settembre.

Chi si registra può indicare fino a tre città del tour in ordine di preferenza, ma il link eventualmente assegnato sarà valido soltanto per una delle località scelte. È importante sottolineare che ricevere il codice d’accesso non garantisce l’acquisto: il link permette unicamente di entrare nella propria finestra di vendita e tentare di completare la transazione, senza alcuna certezza di trovare biglietti ancora disponibili.

La natura casuale del sorteggio e l’assenza di canali alternativi ufficiali rendono questa modalità l’unica strada percorribile per chi desidera assistere ai concerti.

Le finestre di vendita e come funziona l’accesso

La vendita dei biglietti si svolgerà in modo scaglionato su tre giornate consecutive: venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre. Ogni persona selezionata riceverà via mail uno slot orario specifico, assegnato insieme al link di accesso. I codici saranno distribuiti tra giovedì 24 e domenica 27 settembre e permetteranno di entrare nella piattaforma Ticketmaster solo in un determinato momento, per una sola città del tour.

La sala d’attesa digitale sarà accessibile fino a 30 minuti prima dell’inizio dello slot assegnato. Per ciascuna finestra oraria è prevista «una selezione di biglietti per ciascuna fascia di prezzo», il che significa che la disponibilità può variare a seconda del momento e del settore scelto.

Chi riesce ad accedere alla vendita non ha comunque la certezza di concludere l’acquisto: se i biglietti terminano durante lo slot, non sarà possibile completare la transazione. Il sistema gestisce i flussi di utenti più che garantire il posto a chi entra.

Le fasce di prezzo e le tipologie di posto

I biglietti per le due date romane sono suddivisi in diverse fasce di prezzo a seconda della posizione all’interno dello Stadio Olimpico. Per il parterre, l’area più vicina al palco, sono previste due aree con prezzi rispettivamente di 221,49 euro e 276,86 euro.

Per quanto riguarda i posti a sedere, distribuiti nei vari settori dello stadio, i prezzi partono da 92,29 euro per le postazioni più lontane dal palco, fino ad arrivare a 276,86 euro per i settori più vicini, passando per le fasce intermedie di 166,12 euro, 184,58 euro e 221,49 euro.

Ciascun acquirente potrà comprare un massimo di quattro biglietti durante la propria finestra oraria assegnata, utilizzando esclusivamente la piattaforma Ticketmaster. L’acquisto sarà valido per una sola delle città del tour 2027, quella per cui si è ricevuto il link di accesso alla vendita.

Le regole da rispettare per non essere esclusi

La registrazione è consentita una sola volta per ciascun utente. Il sito degli Oasis avverte che «le registrazioni duplicate, multiple, fraudolente o automatizzate saranno escluse». Chi tenta di aggirare il sistema rischia di perdere qualsiasi possibilità di accesso alla vendita.

L’indirizzo email dell’account Ticketmaster deve coincidere esattamente con quello utilizzato per la registrazione sul sito ufficiale degli Oasis. I codici inviati tra il 24 e il 27 settembre sono associati in modo univoco alle mail e non possono essere trasferiti ad altri utenti. È possibile registrarsi per un massimo di tre città del tour, indicandole in ordine di preferenza.

La scelta del sistema e i precedenti nel settore

L’assenza di una vendita generale rappresenta una scelta precisa da parte degli organizzatori. Il sistema tramite registrazione e sorteggio è stato adottato «considerata la domanda estremamente elevata prevista» per Oasis Live ’27, con l’obiettivo dichiarato di offrire ai «veri fan» la miglior possibilità di acquistare i biglietti. Il questionario di registrazione include infatti una domanda di verifica: quale album degli Oasis è uscito nel 1995.

Una procedura analoga era stata utilizzata dai Radiohead per il loro tour europeo dell’autunno 2025, generando però estese critiche e discussioni tra il pubblico per problemi di funzionamento e gestione dei flussi.

Le tappe del tour 2027 tra Europa e Stati Uniti

Il tour degli Oasis attraverserà tre continenti nel 2027, inaugurando con cinque concerti al Celtic Park di Glasgow tra maggio e fine mese. A giugno la band si esibirà in undici date allo stadio Etihad di Manchester, prima di spostarsi sul continente con Monaco e Barcellona a luglio.

Il calendario europeo proseguirà con Amsterdam e Parigi, per poi approdare a Roma allo Stadio Olimpico giovedì 29 e venerdì 30 luglio.

Fonte immagine: NME