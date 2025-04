Concerti Eugenio Finardi 2025: date, biglietti e scaletta

Eugenio Finardi, storico cantautore milanese, torna sulla scena live con un nuovo tour celebrativo che segna un importante traguardo: cinquant’anni di carriera musicale. Il “Tutto Tour 75-25” rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i fan dell’artista, desiderosi di rivivere le emozioni dei suoi più grandi successi e scoprire nuove interpretazioni del suo vasto repertorio. Gli spettacoli promettono di essere un viaggio intenso attraverso la storia della musica italiana, con performance che abbracceranno sia i brani iconici che hanno definito generazioni di ascoltatori, sia composizioni più recenti.

Dagli organizzatori viene confermato che ciascun concerto avrà una durata di circa un’ora e 40 minuti, con uno schema orario che prevede l’inizio degli spettacoli alle 21:00 e la conclusione intorno alle 22:40. Questo formato permetterà a Finardi di esplorare adeguatamente le diverse fasi della sua carriera, offrendo al pubblico un’esperienza musicale completa e coinvolgente che celebra mezzo secolo di creatività e passione.

Il tour celebrativo dei cinquant’anni di carriera di Eugenio Finardi, denominato “Tutto Tour 75-25”, prevede al momento due date confermate.

Il cantautore milanese si esibirà il 5 aprile 2025 presso il Pala Mini Top di Pomaretto, offrendo al pubblico piemontese l’opportunità di assistere a questo atteso spettacolo celebrativo.

La seconda data confermata è fissata per il 28 agosto 2025 presso la Gubbio Doc Arena a Gubbio, in provincia di Perugia, dove i fan umbri potranno godere delle storiche melodie del cantautore milanese in un’atmosfera estiva.

Biglietti e prezzi

I biglietti per il “Tutto Tour 75-25” di Eugenio Finardi sono disponibili sui principali circuiti di vendita online come TicketOne, VivaTicket e presso le prevendite autorizzate sul territorio nazionale. Per assicurarsi i posti migliori è consigliabile acquistare i biglietti con largo anticipo, specialmente per le location con capienza limitata come il Pala Mini Top di Pomaretto.

I prezzi variano in base alla tipologia di posto e alla location scelta, con diverse fasce di prezzo che permettono a tutti i fan di partecipare all’evento celebrativo. Per i più appassionati, potrebbero essere disponibili pacchetti speciali che includono un incontro con l’artista o l’accesso al soundcheck prima del concerto. Si consiglia di consultare regolarmente i canali ufficiali dell’artista per eventuali aggiornamenti sulla disponibilità dei biglietti.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale completa del Tutto Tour 75-25 non sia stata ancora divulgata interamente, possiamo basarci su quella eseguita durante il concerto di Pomaretto 2025 per avere un’idea di ciò che Eugenio Finardi proporrà al pubblico. Il cantautore milanese offre uno spettacolo che attraversa i momenti salienti della sua carriera cinquantennale, alternando successi iconici a brani più recenti.

La scaletta del concerto di Pomaretto ha incluso:

La forza dell’amore

Mio cucciolo d’uomo

Unknown

Oggi ho imparato a volare

Le ragazze di Osaka

Dolce Italia

Hold On

Un uomo

Non è nel cuore

Notte

Cinquecento Sogni

Unknown

Musica ribelle

Extraterrestre

Il finale con “Musica ribelle” ed “Extraterrestre”, due dei suoi brani più celebri e amati, rappresenta il culmine emotivo dello spettacolo. È importante sottolineare che la scaletta potrebbe subire variazioni nelle diverse tappe del tour, con possibili sorprese e arrangiamenti speciali pensati per celebrare questo importante anniversario artistico.

Biografia e carriera

Eugenio Finardi rappresenta una delle voci più autentiche e riconoscibili della musica italiana. Dal 1975, anno del suo esordio discografico con l’album “Non gettate alcun oggetto dai finestrini”, ha tracciato un percorso artistico unico, oscillando tra rock, folk e sperimentazione. Il “Tutto Tour 75-25” celebra proprio questo arco temporale, dai suoi esordi fino ad oggi.

Noto per l’impegno sociale nelle sue liriche, Finardi ha regalato al pubblico italiano brani indimenticabili come “Musica ribelle”, “Extraterrestre” e “La radio”, diventando un punto di riferimento per diverse generazioni di ascoltatori.