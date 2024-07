Concerti Ex-Otago nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Concerti Ex-Otago 2024

Gli Ex-Otago, una delle band indie-pop italiane più amate, sono attualmente impegnati in una serie di concerti che li vedranno esibirsi nel corso di questo 2024. Iniziato lo scorso maggio, il tour si potrarrà fino a settembre e toccherà alcune tra le principali città italiane. In questo articolo, troverete tutte le informazioni sulle date dei concerti, su come acquistare i biglietti e la scaletta dei brani con la quale la band (composta da Maurizio Carucci, Simone Bertuccini, Olmo Martellacci e

Rachid Bouchabla) animerà le serate.

Non possiamo che iniziare con una curiosità: sapete perché gli Ex-Otago si chiamano così? La storia è particolare, e il gruppo l’ha condivisa in diverse interviste. Tutto parte da “Scarfies”, un film neozelandese del 1999 che racconta di alcuni ragazzi che scoprono per caso una piantagione di marijuana. Altro tema del film è una squadra di rugby locale che si chiama Otago (dal nome della provincia della Nuova Zelanda) e che, in maniera del tutto inaspettata, vince il campionato. I membri del gruppo avevano preso ispirazione proprio da questa scegliendo di chiamare la band Otago, ma dopo pochi secondi hanno cambiato idea. E’ proprio grazie a questa indecisione che hanno poi deciso di optare per “Ex-Otago”.

Di seguito tutte le date dei concerti del 2024 (anche quelle già passate). Occhio, perché alcune serate prevedono l’ingresso gratuito.

Sabato 25 maggio 2024 – Milano, MI AMI Festival

Giovedì 6 giugno 2024 – Cagliari, Ateneika (ingresso gratuito)

Venerdì 14 giugno 2024 – Bologna, Oltre Festival

Venerdì 21 giugno 2024 – Arsita (TE), Dlen Dlen Festival

Sabato 22 giugno 2024 – Vicenza, Lumen Festival (ingresso gratuito)

Mercoledì 26 giugno 2024 – Salerno, Limen Festival

Venerdì 12 luglio 2024 – Genova, Arena del Mare

Giovedì 18 luglio 2024 – Roma, Villa Ada Festival

Sabato 20 luglio 2024 – Conversano (BA), Casa delle Arti

Giovedì 5 settembre 2024 – Castel Fiorentino (FI), Festa della Birra Castellana (ingresso gratuito)

Dove comprare i biglietti

Per acquistare i biglietti dei concerti degli Ex-Otago potete utilizzare diverse piattaforme, come Ticketmaster e TicketOne, sulle quali potete trovare diverse opzioni tra le quali scegliere. Anche per quanto riguarda la modalità di pagamento e di consegna. Per chi preferisce l’acquisto di persona, ci sono punti vendita fisici affiliati a queste piattaforme, come negozi di elettronica e librerie.

In quanto ai prezzi, questi variano in base alle date e alle tipologie. Un paio di esempi: la data di Genova prevede un biglietto unico a 35,00 €. Quella di Roma, il posto unico in piedi a 23.

Concerti Ex-Otago, scaletta

Una possibile scaletta è quella riportata sotto, che risale a uno dei concerti del 2020. A questa saranno sicuramente aggiunti o sostituiti alcuni brani dell’ultimo album, che si intitola “Auguri” e che è uscito lo scorso 12 aprile a ben 5 anni di distanza dall’ultimo, “Corochinato”, del 2019. Potrebbe quindi contenere uno (o più di uno) tra i brani del loro settimo album registrato in studio (Mi sei mancata, Non credo più a niente, Esseri speciali, Con te, Soli, Mondo panico, La puzza della città, Forse non si può, Stronzate).

Questa Notte

Le macchine che passano

Bambini

I giovani d’oggi (ft The André)

Occhi della luna

Jaguar Gialla

Tu non mi parli più

Torniamo a casa (ft Coma Cose)

Mancarsi (ft Coma Cose)

La Notte chiamaTutto Bene (ft V

enerus)

Sindrome (ft Venerus)

The Rhythm of the Night

Questa Notte (acustica)

Scusa

Costa Rica

Stai Tranquillo

Amore che vieni amore che vai

Mare

Foglie al vento (ft Dutch Nazari)

La nostra pelle

Tutto ciò che abbiamo

Quando sono con te

Solo una canzone (ft Jack Savoretti)

Ci vuole molto coraggio

Cinghiali incazzati

Non molto lontano remix

