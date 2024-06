Concerti Irama nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Concerti Irama 2024

Dopo la partecipazione all’ultimo festival di Sanremo e lo speciale show all’arena di Verona risalente al 15 maggio scorso, Irama si prepara a tornare sui palchi nel 2024 con una serie di concerti da non perdere. Ne è passato di tempo dai suoi inizi, nel 2016 con la partecipazione al 66º Festival di Sanremo tra le nuove proposte con il singolo “Cosa resterà”. Anche se è nel 2018, grazie al talent show “Amici di Maria De Filippi“, che ha imparato a farsi conoscere dal grande pubblico. Oggi conta tantissimi riconoscimenti ed ha alle spalle una serie di grandi successi: da “Nera”, a “Mediterranea” fino alla “La genesi del tuo colore”: tutte hit con le quali ha scalato le classifiche consolidandosi come uno degli artisti più amati della nuova generazione.

Si intitola “Galassie” l’ultimo singolo di Irama (all’anagrafe Filippo Maria Fanti), uscito lo scorso 17 maggio. Attualmente ha alle spalle 4 album:

2016, Irama

2018, Giovani

2022, Il giorno in cui ho smesso di pensare

2023, No Stress (con Rkomi)

Irama Live 2024 è il nome del tour che lo vedrà impegnato a partire da fine luglio e fino al 6 dicembre. E grazie al quale toccherà diverse città italiane, da Sud a Nord. Queste quelle in programma.

25 Luglio 2024 Piazzola sul Brenta Piazzola Live Festival – Anfiteatro Camerini

31 Luglio 2024 Gallipoli (Le), Oversound Music Festival

2 Agosto 2024 Catania, Villa Bellini

3 Agosto 2024 Reggio Calabria, Piazza Castello Aragonese

11 Agosto 2024 Follonica Parco Arena Centrale, Summer Nights

12 Agosto 2024 Cinquale (Massa Carrara), Wudy Arena della Versilia

17 Agosto 2024 Olbia (Ss), Red Valley Festival

1 Settembre 2024 San Benedetto Del Tronto (Ap), San.b Sound

21 Novembre 2024 Firenze, Nelson Mandela Forum

23 Novembre 2024 Roma, Palazzo Dello Sport

2 Dicembre 2024 Milano, Forum

3 Dicembre 2024 Milano, Forum

6 Dicembre 2024 Torino, Inalpi Arena

Dove comprare i biglietti

Per acquistare i biglietti per i concerti di Irama nel 2024, potete fare affidamento alle piattaforme specializzate come Ticketmaster e Live Nation, tra le più sicure e diffuse per l’acquisto di questa tipologia di ticket. Su questi siti potete trovare sia quelli standard che anche opzioni “VIP” e pacchetti speciali che possono includere incontri con l’artista o merchandise esclusivo.

Seguite i canali social di Irama e le pagine degli eventi per aggiornamenti e possibili sorprese legate al tour. Ultimo, spassionato, consiglio: acquistate solo da fonti ufficiali per evitare truffe. E fatelo al più presto: i biglietti si stanno esaurendo rapidamente.

In quanto ai prezzi, questi alcuni esempi. Per quanto riguarda la data di Firenze, questi i costi:

Parterre in Piedi / Full Price: 40.25 € + commissioni

I Settore / Full Price: 74.75 € + commissioni

II Settore / Full Price: 63.25 € + commissioni

III settore / Full Price: 46.00 € + commissioni

In quanto alle date di Assago, invece:

Parterre in Piedi / Full Price: 40.25 € + commissioni

Anello B Laterale / Full Price: 63.25 € + commissioni

Anello C Centrale / Full Price: 57.50 € + commissioni

Anello C Laterale / Full Price: 46.00 € + commissioni

Queste, infine, le info sui biglietti per la data di Torino:

Standing Ticket / Full Price: 40.25 € + commissioni

Tribuna Gold Numerata / Full Price: 74.75 € + commissioni

I Anello Laterale Numerato / Full Price: 69.00 € + commissioni

II Anello Centrale Numerato / Full Price: 57.50 € + commissioni

II Anello Laterale Numerato / Full Price: 46.00 € + commissioni

La scaletta dei concerti di Irama

La scaletta dei concerti del 2024 sarà molto probabilmente questa, ovvero quella che ha eseguito durante il concerto all’arena di Verona lo scorso maggio. Una scaletta che racchiude, come gli stessi fans si aspettano, i suoi più grandi successi oltre che l’ultimo singolo.

Aura – Capitolo XII

5 Gocce

Crepe

Bella e Rovinata

Un Giorno In Più

Una Lacrima (con Sfera Ebbasta)

ALI

Mediterranea

Giovani

Nera

Che Vuoi Che Sia

Arrogante

Yo Quiero Amarte

Un Respiro

Galassie

Goodbye / Tornerai Da Me

Dedicato a Te

La Ragazza Con Il Cuore Di Latta

È la luna

Baby

Tu No

Bella Senz’Anima (con Riccardo Cocciante)

Ovunque Sarai (con Riccardo Cocciante)

Bazooka

La Genesi del tuo colore

