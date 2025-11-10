Concerti Foo Fighters 2026: biglietti, date e scaletta

I Foo Fighters tornano in Italia: domenica 5 luglio 2026 la band di Dave Grohl si esibirà all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano nell’ambito di I-Days, l’unica tappa italiana del Take Cover Tour 2026. L’annuncio ufficiale conferma un appuntamento imperdibile per i fan italiani, che potranno assistere alla performance di una delle formazioni rock più celebri del panorama internazionale.

L’evento arriva in un momento particolarmente significativo per la band, che quest’anno festeggia il trentesimo anniversario dell’album d’esordio. A renderlo ancora più speciale, le recenti uscite discografiche: Today’s Song, pubblicato a luglio, e Asking for a Friend, rilasciato a ottobre, rappresentano il primo assaggio di nuova musica dai tempi dell’acclamato But Here We Are del 2023.

Sul palco milanese saliranno anche IDLES e FAT DOG come special guest, completando una line-up di altissimo livello per questa unica data italiana del tour.

L’unica data italiana confermata per i Foo Fighters è fissata per domenica 5 luglio 2026 presso l’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, nell’ambito del festival I-Days Milano 2026. Si tratta dell’unica tappa del Take Cover Tour 2026 sul territorio nazionale.

Il concerto dei Foo Fighters si colloca all’interno di un cartellone più ampio: il 3 luglio Florence + The Machine si esibirà all’Ippodromo Snai San Siro, mentre il 6 luglio System of a Down, Queens of the Stone Age e Acid Bath saliranno sul palco della Maura. Queste sono serate distinte del festival e non fanno parte del concerto dei Foo Fighters.

Concerti Foo Fighters 2026: biglietti e prezzi

I biglietti per il concerto dei Foo Fighters a I-Days Milano 2026 seguono un calendario di vendita articolato in più fasi, pensato per offrire diverse opportunità di acquisto ai fan.

La prevendita esclusiva partirà tramite l’app ufficiale I-Days giovedì 13 novembre alle ore 10:00, rappresentando la prima finestra temporale riservata agli utenti dell’applicazione. Lo stesso giorno, alle ore 15:00, si aprirà una seconda fase di prevendita sulla piattaforma My Live Nation, consentendo agli iscritti al servizio di anticipare l’acquisto rispetto alla vendita generale.

La vendita generale sarà invece accessibile a tutti a partire da venerdì 14 novembre alle ore 10:00 attraverso i principali circuiti ufficiali: Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Si consiglia di utilizzare esclusivamente questi canali autorizzati per evitare problemi di validità dei biglietti e garantire un acquisto sicuro.

Al momento dell’annuncio, i prezzi dei biglietti non sono stati ancora comunicati dagli organizzatori. Le informazioni relative alle fasce di prezzo e alle diverse tipologie di accesso (posti in piedi, tribune, eventuali pacchetti VIP) verranno diffuse nei giorni precedenti l’apertura delle prevendite.

È quindi opportuno monitorare i canali ufficiali di I-Days e dei circuiti di vendita per aggiornamenti tempestivi.

Concerti Foo Fighters 2026: la scaletta

La scaletta ufficiale del concerto dei Foo Fighters a I-Days Milano 2026 non è ancora stata comunicata. Tuttavia, considerando la fase attuale della band e il contesto festivaliero, è lecito aspettarsi un set che unisca i grandi classici del loro repertorio ai brani più recenti.

Quindi una scaletta tipica per il concerto dei Foo Fighters può includere:

Enough Space

All My Life

Rope

Have It All

Times Like These

Stacked Actors

La Dee Da

These Days

The Pretender

Walk

My Hero

Learn to Fly

This Is a Call

No Son of Mine

Nothing at All

Best of You

Monkey Wrench

Everlong

Inoltre, gli inediti “Today’s Song” (pubblicato a luglio) e “Asking for a Friend” (uscito a ottobre) rappresentano le prime anticipazioni di nuova musica dopo l’acclamato album “But Here We Are” del 2023 e troveranno quasi certamente spazio nella scaletta. Trattandosi di un’esibizione da festival all’Ippodromo SNAI La Maura, il set dovrebbe mantenere un ritmo energico e concentrato, privilegiando i brani più celebri della band per coinvolgere il vasto pubblico di I-Days.

I fan possono ragionevolmente attendere un equilibrio tra successi storici e novità, in linea con la tradizione live dei Foo Fighters, che nel tour 2024 hanno dimostrato, secondo il Guardian, un’“intensità emozionante” confermando il proprio status di “re indiscussi del rock da stadio”.

L’ultimo album

“But Here We Are”, pubblicato nel 2023, rappresenta l’ultimo lavoro discografico completo dei Foo Fighters, accolto con grande favore dalla critica e dal pubblico. L’album ha consolidato ulteriormente la reputazione della band come una delle formazioni rock più influenti della scena contemporanea.

Nel corso del 2024, i Foo Fighters hanno portato questo materiale in giro per il mondo con l’“Everything or Nothing at All” tour, una serie di concerti che il Guardian ha definito di “intensità emozionante”, mentre l’Evening Standard li ha proclamati “ancora i re indiscussi del rock da stadio”.

Prima del Take Cover Tour 2026, la band ha regalato ai fan due nuovi singoli: “Today’s Song” uscito a luglio e “Asking for a Friend” pubblicato a ottobre. Questi brani rappresentano il primo assaggio di nuova musica inedita dopo “But Here We Are” e hanno riacceso l’entusiasmo in vista delle prossime date live.

I due singoli confermano la continua evoluzione artistica del gruppo e alimentano le aspettative per quello che potrebbe essere un nuovo capitolo discografico in preparazione.

Biografia e Carriera

I Foo Fighters portano a I-Days Milano la formazione storica composta da Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee. La band celebra quest’anno il 30° anniversario dell’album d’esordio, traguardo che testimonia tre decenni di successi ininterrotti nel panorama rock internazionale.

Riconosciuti come principali ambasciatori americani del rock and roll, i Foo Fighters hanno consolidato negli anni una reputazione live straordinaria, confermata dal Guardian che ha definito il loro tour 2024 di “intensità emozionante”.

Fonte immagine: Sony Music UK