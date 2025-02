Concerti Francesco Renga 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Francesco Renga 2025

Fans di Francesco Renga, preparatevi: il cantautore bresciano torna sui palchi con un tour imperdibile una serie di concerti nel corso del 2025 pronti a farvi emozionare e a farvi cantare le sue canzoni più amate. Dopo gli esordi negli anni ‘90 con i Timoria, e dopo oltre un decennio nel gruppo, nel 2000 sceglie la strada solista e pubblica il suo primo album, Francesco Renga. Il vero boom arriva nel 2005 con la vittoria al Festival di Sanremo grazie a Angelo, una delle sue canzoni più famose. Da lì in poi un successo dopo l’altro, una serie di collaborazioni e teatri e arene piene grazie alla sua voce inconfondibile. In questo articolo tutte le informazioni essenziali sul tour 2025: le date dei concerti, i dettagli sui biglietti e qualche anticipazione sulla possibile scaletta. Ecco quando e dove ascoltare Francesco Renga dal vivo.

Queste sono le date ufficiali del tour di Francesco Renga, che avrà inizio a giugno a Vicenza per concludersi il 20 settembre a Terni.

21 giugno – Vicenza – Vicenza In Festival, Piazza Dei Signori

12 luglio – Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2025, Castello Scaligero

17 luglio – Capurso (BA) – Multiculturita Summer Festival, Sagrato Basilica Madonna Del Pozzo

25 luglio – Ricaldone (AL) – Isola In Collina, Piazzale Tre Secoli

17 agosto – Castel di Sangro (AQ) Vette Sonore, Piazzale Prato Cardillo

22 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello

24 agosto – Zafferana Etnea (CT) – Sotto Il Vulcano Fest, Anfiteatro Falcone E Borsellino

04 settembre – Brescia – Brescia Summer Music, Piazza Della Loggia

20 settembre – Terni – Tributo d’Autore, Palaterni

Dove comprare i biglietti

Per assistere ai concerti di Francesco Renga potete acquistare i biglietti attraverso diverse le diverse piattaforme online autorizzate. Tra le quali Ticketone. Alcune info sui prezzi? Innanzitutto acquistateli solo da rivenditori autorizzati per evitare truffe. I costi variano in base alla posizione del posto, alla disponibilità e alla città.

Per quanto riguarda la data di Vicenza, queste sono le attuali disponibilità:

Poltronissima Platinum: 63,50 €

Poltronissima Gold: 49,50 €

Poltronissima: 39,10 €

Poltrona: 32,20 €

Queste quelle relative alla data di Brescia:

I Settore Numerato: 60,00 €

II Settore Numerato: 45,00 €

III Settore Non Numerato: 30,00 €

Vi consigliamo di seguire le pagine social dell’artista per restare aggiornati su eventuali nuove date o modifiche.

La scaletta dei concerti di Francesco Renga

Il suo ultimo disco risale al 2023, si intitola “RengaNek” e nasce dalla collaborazione tra i due artisti. Anche se la scaletta ufficiale del tour 2025 non è ancora stata annunciata, è probabile che includerà i suoi brani più amati, e che si alterneranno grandi classici a pezzi più recenti. Ecco una possibile setlist basata sui suoi ultimi concerti e sulle canzoni più famose della sua carriera:

Aspetto che torni

Ci sarai

Tracce di te

A un isolato da te

L’infinito più o meno

La tua bellezza

Vivendo adesso

Il mio giorno più bello nel mondo

L’amore altrove

Dimmi

Guardami amore

Meravigliosa (La Luna)

Cambio direzione

Angelo

Inoltre, visto il recente sodalizio con Nek, non è escluso che possa inserire qualche brano dal loro progetto comune. Questa è la scaletta Renga-Nek del 2024.

Se io non avessi te

Guardami amore

Se una regola c’è

L’infinito più o meno

Ci sarai

Uno di questi giorni

Dimmi cos’è

Pazzo di te

Il mio giorno più bello nel mondo

Sei grande

Era una vita che ti stavo aspettando

A un isolato da te

Sul treno

Lascia che io sia

Migliore

Ci sei tu

Un’ora in più

Senza vento

Almeno stavolta

Vivendo adesso

Sei solo tu

Dolce vita

Angelo

Fatti avanti amore

La tua bellezza

Laura non c’è

Se telefonando…

Il solito lido

Meravigliosa (la Luna)

Leggi anche:

Foto copertina da Pagina Facebook Francesco Renga