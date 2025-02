Concerti Achille Lauro 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Achille Lauro 2025

In questi giorni lo stiamo vedendo sul palco dell’Ariston esibirsi con il brano “Incoscienti giovani”, ma Achille Lauro ha già annunciato una serie di concerti in programma per il mese di marzo più una super data (anzi due) a giugno.

Di seguito tutto quello che c’è da sapere su dove poterlo vedere a breve dal vivo, su dove e come comprare i biglietti e qualche ipotesi sulla scaletta che, oltre alla canzone cantata a Sanremo, comprenderà sicuramente successi come “Rolls Royce”, “C’est la vie” e “Bam Bam Twist”.

Queste sono le date dei concerti che Achille Lauro terrà in primavera, ai quali seguirà un doppio imperdibile appuntamento al Circo Massimo di Roma.

• 04 Marzo Eboli (Sa) – Palasele

• 09 Marzo Bari – Palaflorio

• 12 Marzo Padova – Kioene Arena

• 14 Marzo Torino – Inalpi Arena

• 16 Marzo Milano – Unipol Forum

• 20 Marzo Bologna – Unipol Arena

• 21 Marzo Firenze – Nelson Mandela Forum

• 29 Giugno-1 Luglio – Circo Massimo, Roma

Dove comprare i biglietti

Potete acquistare i biglietti attraverso diverse piattaforme autorizzate. Per quanto riguarda la data del 29 giugno 2025 al Circo Massimo, i biglietti disponibili attualmente su TicketOne sono i seguenti. I prezzi variano in base alla categoria del posto:

Platea Cat 1: €73,91 + €11,09 diritti di prevendita

Platea Cat 2: €69,57 + €10,43 diritti di prevendita

Platea Cat 3: €60,00 + €9,00 diritti di prevendita

Platea Cat 4: €56,52 + €8,48 diritti di prevendita

Platea Cat 5: €47,83 + €7,17 diritti di prevendita

Oltre a TicketOne, potete controllare la disponibilità su altre piattaforme, come ad esempio Vivaticket. Dato l’alto interesse per questi concerti, in particolare per le date di Roma, vi consigliamo di procedere con l’acquisto il prima possibile per assicurarvi i posti migliori.

La scaletta

In quanto alla scaletta, al momento non è ancora nota quella ufficiale, ma per farvi un’idea potete fare riferimento a quella del 2024 “A rave before l’Iliade” (la trovate di seguito) ed ipotizzare che comprenderà anche la canzone “Incoscienti giovani”. Brano che racconta un amore giovanile intenso e tormentato, vissuto tra ribellione, sogni e la paura di perdersi. Ispirato a una storia vera, esprime il desiderio di rendere eterno quel sentimento, nonostante la consapevolezza che il tempo possa consumarlo.

Alessandro Mango

Thoiry

Bam bam twist

1969

Maleducata

Cadillac

Zucchero

Angelo blu

Stupidi ragazzi

Bonnie & Clyde

Teatro e cinema

Domenica

Amore mi

Bulgari

Me ne frego

Penelope

Latte+

Rolls Royce

Marilù

Delinquente

Generazione X

16 marzo

C’est la vie

Achille Lauro, gli inizi

Achille Lauro ha iniziato la sua carriera musicale nel mondo dell’underground romano. Cresciuto in un ambiente influenzato dalla cultura hip-hop, ha mosso i primi passi collaborando con la crew Quarto Blocco, un collettivo legato alla scena rap indipendente. Il suo primo mixtape, Barabba (2013), e il successivo Achille Idol – Immortale (2014) gli hanno permesso di farsi notare grazie ad uno stile crudo e ai testi che raccontavano storie di strada. Il vero salto arriva con Ragazzi Madre (2016), che lo consacra come uno degli artisti più originali della nuova scena rap italiana.

Da lì in poi inizia a sperimentare sempre di più, abbandonando il rap tradizionale per avvicinarsi a stili più rock, pop e glam, fino a diventare l’artista che conosciamo oggi.

