Concerti Tony Effe 2025: date, biglietti e scaletta

Il rapper romano torna dal vivo con due concerti a Milano e Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle tappe, i biglietti e le canzoni in programma.

Tony Effe, ex membro della Dark Polo Gang e ora artista solista di grande successo, ha annunciato due attesissimi concerti per il 2025. L’artista si esibirà il 27 giugno alla Fiera Milano Live e il 6 luglio al Circo Massimo di Roma, due occasioni per assistere dal vivo all’energia e al sound distintivo del rapper.

I biglietti per le due date sono disponibili su Ticketone, la piattaforma ufficiale di vendita, e visti i precedenti sold-out dei suoi live, se siete interessati ad acquistarli, meglio affrettarsi!

La scaletta dei concerti di Tony Effe nel 2025

I fan possono attendersi una setlist con i maggiori successi di Tony Effe, con brani provenienti sia dal suo repertorio solista sia dai suoi anni con la Dark Polo Gang. Probabilmente non mancherà neanche la canzone con cui è in gara a Sanremo in questi giorni. La scaletta definitiva, però, non è ancora stata ufficializzata: per farci un’idea delle canzoni incluse vediamo quella dei suoi ultimi live.

Scaletta Forum di Milano 2024

Boss

Magazine

Carrara

Demon time ft Guè

Escort Lover ft Guè

Colpevole

Vero Tony vero Sosa

Icon ft Drillionaire

Pesi sul collo ft Wayne

British ft Wayne & Pyrex

Cono Gelato ft Wayne & Pyrex

Cambiare adesso ft Wayne & Pyrex

Sportswear @ft Pyrex & Sick Luke

Apparecchiato ft Papa V $ Nerissima Serpe

Particolari sporchi ft Grido

Michelle Pfeiffer ft Rose Villain

Balenciaga ft Rose Villain

Balaclava ft Capo Plaza

Honey ft Lazza & Capo Plaza

Fashion ft Lazza & Anna

Ke Lo Ke ft Lazza

Mala ft Lazza & Fred De Palma

Cadillac

Pillole ft Sfera Ebbasta

Cavallini ft Sfera Ebbasta & Side Baby]

Mafia ft Side Baby

Convoglio ft Side Baby

Diego Armando Maradona ft Side Baby

Paura E Delirio A Milano ft Ghali & Side Baby

GTA ft Ghali

Taxi sulla Luna

Hoe + Hard ft Icy Subzero

Dopo le 4 ft Tedua, Bresh & Drillionaire

Dalla Dark Polo Gang al successo solista

Nato nel 1991 a Roma, Tony Effe, all’anagrafe Nicolò Rapisarda, è diventato noto come membro della Dark Polo Gang, collettivo rap che ha conquistato il pubblico fin dal 2014. Dopo il debutto con “Full Metal Dark” nel 2015, la band ha pubblicato progetti di successo come la trilogia “Crack Musica”, “Succo Di Zenzero” e “The Dark Album”. Nel 2018 è arrivato “Trap Lovers”, consolidando ulteriormente il loro impatto sulla scena musicale italiana.

Nel 2021 Tony Effe ha intrapreso la carriera solista, collaborando con artisti del calibro di Guè Pequeno, Sfera Ebbasta, Geolier e Rose Villain. Nel 2024 ha debuttato sul palco dell’Ariston con “Damme ‘Na Mano”.

Polemiche e controversie

Nonostante il successo, la carriera di Tony Effe non è stata priva di controversie. Nel 2021 è stato condannato a versare 40.000 euro di risarcimento per un’aggressione avvenuta due anni prima fuori da un locale romano. Più recentemente, il rapper è stato al centro di un’accesa polemica legata al concerto di Capodanno 2024 a Roma. Dopo l’invito iniziale, il Campidoglio gli ha chiesto di rinunciare all’esibizione a causa dei contenuti ritenuti sessisti nei suoi testi; in segno di protesta, Tony Effe ha organizzato un contro-evento al Palaeur, registrando il tutto esaurito e devolvendo gli incassi alla Croce Rossa.

Con il Tony Effe Tour 2025, il rapper si prepara a tornare protagonista della scena musicale italiana, con due concerti che promettono di essere tra gli eventi più attesi dell’anno.