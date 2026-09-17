Concerti Francesco Renga 2026: date, biglietti e scaletta del Live Teatri

Concerti Francesco Renga 2026: date, biglietti e scaletta del Live Teatri

Francesco Renga annuncia Live Teatri 2026, un tour di 12 date nei principali teatri italiani tra settembre e novembre. Prevendite aperte dal 4 febbraio.
Concerti Francesco Renga 2026: date, biglietti e scaletta del Live Teatri
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Francesco Renga ha annunciato Live Teatri 2026, un tour che attraverserà i principali teatri italiani tra fine settembre e inizio novembre. Sono confermate 12 date in una dimensione più intima e raccolta, in continuità con il progetto Angelo–Venti e la recente partecipazione a Sanremo 2026 con Il meglio di me.

Le prevendite aprono il 4 febbraio 2026 alle ore 12:00 sui canali ufficiali TicketOne e attraverso il promoter Friends & Partners. Il tour partirà da Spoleto il 29 settembre e si chiuderà a Padova il 6 novembre, segnando un ritorno dell’artista alla dimensione teatrale dopo le tournée estive e i palazzetti.

Le date del tour nei teatri italiani

Francesco Renga attraverserà l’Italia con dodici tappe distribuite tra fine settembre e inizio novembre 2026. Il calendario ufficiale si apre il 29 settembre al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto e si chiude il 6 novembre al Gran Teatro Geox di Padova. Tra le due date, il cantautore farà tappa in alcuni dei principali teatri del Paese:

  • 29 settembre – Spoleto, Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
  • 3 ottobre – Milano, Teatro Arcimboldi
  • 7 ottobre – Napoli, Teatro Augusteo
  • 9 ottobre – Roma, Teatro Brancaccio
  • 17 ottobre – Bari, Teatro Team
  • 23 ottobre – Legnano (MI), Teatro Galleria
  • 25 ottobre – Firenze, Teatro Verdi
  • 28 ottobre – Mantova, Teatro PalaUnical
  • 30 ottobre – Brescia, Teatro Dis_Play
  • 31 ottobre – Torino, Teatro Colosseo
  • 3 novembre – Bologna, Teatro Europauditorium
  • 6 novembre – Padova, Gran Teatro Geox

La scelta dei teatri sottolinea la volontà di privilegiare il contatto diretto con il pubblico e di valorizzare il repertorio attraverso una dimensione acustica e raccolta, lontana dai grandi palazzetti estivi.

I biglietti in vendita dal 4 febbraio

Le prevendite per Live Teatri 2026 si sono aperte il 4 febbraio 2026 alle ore 12:00. I biglietti sono disponibili esclusivamente su TicketOne, mentre Friends & Partners fornisce informazioni aggiuntive sulle singole tappe. I prezzi variano in base alla città, al settore e alla disponibilità residua.

Per Milano, al Teatro Arcimboldi, i biglietti partono da 49 euro per la seconda galleria e arrivano a 79 euro per la platea bassa. A Torino, al Teatro Colosseo, la poltronissima costa 79 euro, mentre la galleria B parte da 49 euro.

Le altre città seguono fasce simili, con oscillazioni legate alle dimensioni delle venue e alla configurazione dei posti. Prima dell’acquisto è consigliabile verificare in tempo reale su TicketOne la disponibilità effettiva e i settori ancora aperti.

La possibile scaletta tra classici e hit recenti

Non esiste ancora una scaletta ufficiale per Live Teatri 2026, ma in base al repertorio consolidato dell’artista è possibile ipotizzare un set che attraversi l’intera carriera. Tra i brani più attesi:

  • Angelo
  • Raccontami
  • La tua bellezza
  • Ci sarai
  • Cambio direzione
  • Tracce di te
  • Favole
  • Meravigliosa (la Luna)
  • Ancora di lei
  • Dove il mondo non c’è più
  • Il mio giorno più bello del mondo
  • Vivendo adesso
  • Era una vita che ti stavo aspettando
  • A un isolato da te
  • Guardami amore
  • Il bene
  • Migliore
  • L’amore altrove
  • L’odore del caffè
  • L’infinito più o meno
  • Pazzo di te
  • Il meglio di me

Il mix prevede ballate iconiche, successi radiofonici e brani recenti.

Il ritorno dopo Angelo–Venti e Sanremo 2026

Francesco Renga torna nei teatri dopo il tour Angelo–Venti e la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Il meglio di me. Nato a Udine nel 1968, ha lasciato i Timoria per la carriera solista raggiungendo oltre 1 milione di copie vendute, 9 dischi di platino e 10 ori.

La vittoria sanremese del 2005 con Angelo resta la pietra miliare di un percorso che continua con questa nuova dimensione intima.

Fonte immagine: Spettakolo!

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