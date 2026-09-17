Concerti Francesco Renga 2026: date, biglietti e scaletta del Live Teatri

Francesco Renga ha annunciato Live Teatri 2026, un tour che attraverserà i principali teatri italiani tra fine settembre e inizio novembre. Sono confermate 12 date in una dimensione più intima e raccolta, in continuità con il progetto Angelo–Venti e la recente partecipazione a Sanremo 2026 con Il meglio di me.
Le prevendite aprono il 4 febbraio 2026 alle ore 12:00 sui canali ufficiali TicketOne e attraverso il promoter Friends & Partners. Il tour partirà da Spoleto il 29 settembre e si chiuderà a Padova il 6 novembre, segnando un ritorno dell’artista alla dimensione teatrale dopo le tournée estive e i palazzetti.
Le date del tour nei teatri italiani
Francesco Renga attraverserà l’Italia con dodici tappe distribuite tra fine settembre e inizio novembre 2026. Il calendario ufficiale si apre il 29 settembre al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto e si chiude il 6 novembre al Gran Teatro Geox di Padova. Tra le due date, il cantautore farà tappa in alcuni dei principali teatri del Paese:
- 29 settembre – Spoleto, Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
- 3 ottobre – Milano, Teatro Arcimboldi
- 7 ottobre – Napoli, Teatro Augusteo
- 9 ottobre – Roma, Teatro Brancaccio
- 17 ottobre – Bari, Teatro Team
- 23 ottobre – Legnano (MI), Teatro Galleria
- 25 ottobre – Firenze, Teatro Verdi
- 28 ottobre – Mantova, Teatro PalaUnical
- 30 ottobre – Brescia, Teatro Dis_Play
- 31 ottobre – Torino, Teatro Colosseo
- 3 novembre – Bologna, Teatro Europauditorium
- 6 novembre – Padova, Gran Teatro Geox
La scelta dei teatri sottolinea la volontà di privilegiare il contatto diretto con il pubblico e di valorizzare il repertorio attraverso una dimensione acustica e raccolta, lontana dai grandi palazzetti estivi.
I biglietti in vendita dal 4 febbraio
Le prevendite per Live Teatri 2026 si sono aperte il 4 febbraio 2026 alle ore 12:00. I biglietti sono disponibili esclusivamente su TicketOne, mentre Friends & Partners fornisce informazioni aggiuntive sulle singole tappe. I prezzi variano in base alla città, al settore e alla disponibilità residua.
Per Milano, al Teatro Arcimboldi, i biglietti partono da 49 euro per la seconda galleria e arrivano a 79 euro per la platea bassa. A Torino, al Teatro Colosseo, la poltronissima costa 79 euro, mentre la galleria B parte da 49 euro.
Le altre città seguono fasce simili, con oscillazioni legate alle dimensioni delle venue e alla configurazione dei posti. Prima dell’acquisto è consigliabile verificare in tempo reale su TicketOne la disponibilità effettiva e i settori ancora aperti.
La possibile scaletta tra classici e hit recenti
Non esiste ancora una scaletta ufficiale per Live Teatri 2026, ma in base al repertorio consolidato dell’artista è possibile ipotizzare un set che attraversi l’intera carriera. Tra i brani più attesi:
- Angelo
- Raccontami
- La tua bellezza
- Ci sarai
- Cambio direzione
- Tracce di te
- Favole
- Meravigliosa (la Luna)
- Ancora di lei
- Dove il mondo non c’è più
- Il mio giorno più bello del mondo
- Vivendo adesso
- Era una vita che ti stavo aspettando
- A un isolato da te
- Guardami amore
- Il bene
- Migliore
- L’amore altrove
- L’odore del caffè
- L’infinito più o meno
- Pazzo di te
- Il meglio di me
Il mix prevede ballate iconiche, successi radiofonici e brani recenti.
Il ritorno dopo Angelo–Venti e Sanremo 2026
Francesco Renga torna nei teatri dopo il tour Angelo–Venti e la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Il meglio di me. Nato a Udine nel 1968, ha lasciato i Timoria per la carriera solista raggiungendo oltre 1 milione di copie vendute, 9 dischi di platino e 10 ori.
La vittoria sanremese del 2005 con Angelo resta la pietra miliare di un percorso che continua con questa nuova dimensione intima.
Fonte immagine: Spettakolo!