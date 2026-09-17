Concerti Francesco Renga 2026: date, biglietti e scaletta del Live Teatri

Francesco Renga ha annunciato Live Teatri 2026, un tour che attraverserà i principali teatri italiani tra fine settembre e inizio novembre. Sono confermate 12 date in una dimensione più intima e raccolta, in continuità con il progetto Angelo–Venti e la recente partecipazione a Sanremo 2026 con Il meglio di me.

Le prevendite aprono il 4 febbraio 2026 alle ore 12:00 sui canali ufficiali TicketOne e attraverso il promoter Friends & Partners. Il tour partirà da Spoleto il 29 settembre e si chiuderà a Padova il 6 novembre, segnando un ritorno dell’artista alla dimensione teatrale dopo le tournée estive e i palazzetti.

Francesco Renga attraverserà l’Italia con dodici tappe distribuite tra fine settembre e inizio novembre 2026. Il calendario ufficiale si apre il 29 settembre al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto e si chiude il 6 novembre al Gran Teatro Geox di Padova. Tra le due date, il cantautore farà tappa in alcuni dei principali teatri del Paese:

29 settembre – Spoleto, Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

3 ottobre – Milano, Teatro Arcimboldi

7 ottobre – Napoli, Teatro Augusteo

9 ottobre – Roma, Teatro Brancaccio

17 ottobre – Bari, Teatro Team

23 ottobre – Legnano (MI), Teatro Galleria

25 ottobre – Firenze, Teatro Verdi

28 ottobre – Mantova, Teatro PalaUnical

30 ottobre – Brescia, Teatro Dis_Play

31 ottobre – Torino, Teatro Colosseo

3 novembre – Bologna, Teatro Europauditorium

6 novembre – Padova, Gran Teatro Geox

La scelta dei teatri sottolinea la volontà di privilegiare il contatto diretto con il pubblico e di valorizzare il repertorio attraverso una dimensione acustica e raccolta, lontana dai grandi palazzetti estivi.

I biglietti in vendita dal 4 febbraio

Le prevendite per Live Teatri 2026 si sono aperte il 4 febbraio 2026 alle ore 12:00. I biglietti sono disponibili esclusivamente su TicketOne, mentre Friends & Partners fornisce informazioni aggiuntive sulle singole tappe. I prezzi variano in base alla città, al settore e alla disponibilità residua.

Per Milano, al Teatro Arcimboldi, i biglietti partono da 49 euro per la seconda galleria e arrivano a 79 euro per la platea bassa. A Torino, al Teatro Colosseo, la poltronissima costa 79 euro, mentre la galleria B parte da 49 euro.

Le altre città seguono fasce simili, con oscillazioni legate alle dimensioni delle venue e alla configurazione dei posti. Prima dell’acquisto è consigliabile verificare in tempo reale su TicketOne la disponibilità effettiva e i settori ancora aperti.

La possibile scaletta tra classici e hit recenti

Non esiste ancora una scaletta ufficiale per Live Teatri 2026, ma in base al repertorio consolidato dell’artista è possibile ipotizzare un set che attraversi l’intera carriera. Tra i brani più attesi:

Angelo

Raccontami

La tua bellezza

Ci sarai

Cambio direzione

Tracce di te

Favole

Meravigliosa (la Luna)

Ancora di lei

Dove il mondo non c’è più

Il mio giorno più bello del mondo

Vivendo adesso

Era una vita che ti stavo aspettando

A un isolato da te

Guardami amore

Il bene

Migliore

L’amore altrove

L’odore del caffè

L’infinito più o meno

Pazzo di te

Il meglio di me

Il mix prevede ballate iconiche, successi radiofonici e brani recenti.

Il ritorno dopo Angelo–Venti e Sanremo 2026

Francesco Renga torna nei teatri dopo il tour Angelo–Venti e la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Il meglio di me. Nato a Udine nel 1968, ha lasciato i Timoria per la carriera solista raggiungendo oltre 1 milione di copie vendute, 9 dischi di platino e 10 ori.

La vittoria sanremese del 2005 con Angelo resta la pietra miliare di un percorso che continua con questa nuova dimensione intima.

Fonte immagine: Spettakolo!