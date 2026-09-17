Ed Sheeran esclude Macklemore dal Loop Tour: Finneas, Lukas Graham e altri si ritirano in solidarietà

Macklemore è stato allontanato dal Loop Tour di Ed Sheeran su richiesta diretta dei promotori della tournée. Il cantante britannico ha pubblicamente attribuito la scelta agli organizzatori, precisando che la decisione non è stata sua. Il nodo della questione risiede nelle dichiarazioni pro-Palestina espresse dal rapper durante le date statunitensi del tour.

Sul palco del MetLife Stadium nel New Jersey, Macklemore ha dichiarato apertamente di aver accettato di partecipare alla tournée anche per poter gridare “Free Palestine” sui palchi americani. L’affermazione ha ricevuto l’immediato sostegno del pubblico presente ma ha generato tensioni con i promotori.

Ed Sheeran ha successivamente commentato l’accaduto dichiarando di rispettare la posizione dell’artista e la sua scelta di esprimere ciò in cui crede, aggiungendo però: “Tuttavia, c’è spazio per diversi approcci allo stesso obiettivo: la pace”. Il nesso causale tra le dichiarazioni pubbliche del rapper e le pressioni dei promotori ha portato alla sua esclusione dalla lineup.

In risposta all’esclusione di Macklemore, Finneas, Lukas Graham e Aaron Rowe hanno annunciato via Instagram il ritiro dalle prossime date del Loop Tour. Finneas, fratello di Billie Eilish, ha dichiarato: “Ho deciso di ritirarmi dalle prossime date del tour con Ed Sheeran. Sono solidale con la Palestina e il suo popolo”.

L’artista ha aggiunto che gli artisti non dovrebbero essere zittiti quando esprimono opinioni a favore degli oppressi.

Anche i Beoga, band irlandese che accompagnava Sheeran, hanno abbandonato la tournée. Insieme al cantante irlandese Rowe, hanno richiamato l’esperienza storica del loro popolo con genocidio e occupazione violenta, sottolineando come non sia accettabile che un artista del calibro di Sheeran accetti il silenziamento di chi sostiene popolazioni martoriate.

Le defezioni hanno generato un impatto significativo sull’assetto organizzativo del tour, modificando sostanzialmente la lineup prevista per le date successive.

Le pressioni: il caso Gillette Stadium e il ruolo dei promoter

La richiesta di allontanamento di Macklemore è maturata sotto la spinta diretta dei promoter del Loop Tour, che hanno dovuto fronteggiare pressioni concrete da parte di alcuni proprietari di venue. Il caso più emblematico riguarda il Gillette Stadium di Foxborough, struttura da quasi 65.000 posti di proprietà del magnate Robert Kraft.

Kraft aveva fatto sapere che, qualora Macklemore fosse rimasto nella lineup, non avrebbe esitato a bloccare i concerti previsti nella sua arena, mettendo così a rischio una data strategica per la tournée. Questa minaccia diretta ha costretto i promoter a intervenire, portando alla decisione comunicata successivamente da Ed Sheeran.

Il cantante britannico ha chiarito pubblicamente che la scelta non era sua, ma dei responsabili organizzativi del tour, evidenziando come le dinamiche economiche e logistiche abbiano finito per prevalere sulle scelte artistiche.

Le reazioni: la discussione su coerenza e libertà di espressione

L’allontanamento di Macklemore e le successive defezioni hanno innescato un dibattito pubblico sulla coerenza e sulla libertà di parola degli artisti. Diversi osservatori hanno richiamato il precedente sostegno di Ed Sheeran all’Ucraina durante il conflitto con la Russia, evidenziando come in quel contesto il cantante non si fosse sottratto a una presa di posizione netta a favore di Kiev.

Il confronto tra i due approcci ha sollevato interrogativi sulla possibilità di mantenere una linea uniforme su questioni geopolitiche. La questione della libertà di espressione, ribadita da Finneas e dagli altri artisti che hanno abbandonato il tour, ha amplificato la portata del caso, trasformandolo in un punto di riferimento per il dibattito sul ruolo degli artisti nelle controversie internazionali.