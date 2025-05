Concerti Geolier 2026: date, biglietti e scaletta del tour negli stadi italiani

Il rapper partenopeo conquista gli stadi: l’annuncio a sorpresa

Il fenomeno musicale del momento ha lasciato tutti a bocca aperta. Geolier ha annunciato con un colpo di scena il suo tour negli stadi italiani previsto per il 2026. La notizia è arrivata direttamente dal suo profilo Instagram, dove il rapper partenopeo ha condiviso una foto accompagnata dalla frase in dialetto napoletano “Sto correndo tropp assaij” (Sto correndo troppo veloce).

Per Geolier, questo tour rappresenta molto più di una semplice serie di concerti: è la consacrazione di un percorso artistico che l’ha portato dalle strade di Secondigliano ai palcoscenici più importanti d’Italia.

Il cantante partenopeo calcherà i palchi dei più importanti stadi d’Italia nell’estate del 2026, portando la sua musica in tre grandi città. Dopo il clamoroso successo ottenuto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli lo scorso anno, Geolier è pronto ad espandere i suoi orizzonti con un tour che promette di essere memorabile.

Ecco le date confermate fino ad ora per i concerti negli stadi:

13 giugno 2026 : Milano – Stadio San Siro

: Milano – Stadio San Siro 19 giugno 2026 : Roma – Stadio Olimpico

: Roma – Stadio Olimpico 23 giugno 2026: Messina – Stadio Franco Scoglio

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00, permettendo ai fan di vivere un’esperienza completa nella cornice suggestiva degli stadi italiani al tramonto.

I biglietti e le modalità di acquisto per i concerti negli stadi

I fan del rapper partenopeo possono già assicurarsi un posto per gli attesissimi concerti negli stadi. I biglietti per assistere alle performance di Geolier sono disponibili in esclusiva sulla piattaforma ufficiale Ticketone, punto di riferimento per l’acquisto dei ticket di eventi musicali in Italia. La fascia di prezzo risulta accessibile per un evento di questa portata, con tariffe che partono da 39 euro, variabili in base alla tipologia di posto scelto e alla visibilità sul palco.

L’orario di inizio degli show è fissato indicativamente per le 21:00, con apertura dei cancelli presumibilmente alcune ore prima per consentire l’afflusso ordinato del pubblico. Considerando la crescente popolarità di Geolier, specialmente dopo il successo sanremese, è altamente consigliabile procedere con l’acquisto tempestivo dei biglietti, che potrebbero esaurirsi rapidamente, soprattutto per i settori più ambiti.

La possibile scaletta che infiammerà gli stadi nel 2026

Sebbene la scaletta ufficiale dei concerti di Geolier negli stadi non sia ancora disponibile, è altamente probabile che l’artista partenopeo porterà sul palco i suoi maggiori successi. Per avere un’idea di ciò che il pubblico potrà ascoltare, possiamo fare riferimento alla setlist che ha entusiasmato i fan durante le esibizioni allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli nel 2024.

I concerti di Geolier si caratterizzano per il ritmo incalzante e l’alternanza di brani energici e momenti più intimi. Ecco i 39 brani che potrebbero comporre lo show:

Per sempre

Money

So fly

Presidente

Si stat’ tu

Me vulev fa ruoss

Scumpar

Moncler

Ricchezza

Episodio d’amore

Idee chiare

Chiagne

Narcos

Maradona

Capo

Nu parl, nu sent, nu vec

2 secondi

Il male che mi fai

Già lo sai

Vogl sul a te

Na catena

Emirates

L’ultima poesia

I p’ me, tu p’ te

Napoletano

M’manc

X caso

I’ t’o giur

Campioni in Italia

Amo ma chi t sap

CLS

Cadillac

Dio lo sa

El pibe de oro

P Secondigliano

Una come te

Finché non si muore

Come vuoi

Give You My Love

Naturalmente, con l’evoluzione della carriera del rapper e l’eventuale uscita di nuovi progetti discografici prima del 2026, la scaletta potrebbe includere anche brani inediti che andranno ad arricchire il repertorio dell’artista napoletano. I fan possono comunque aspettarsi uno spettacolo ricco di emozioni, con l’inconfondibile energia che contraddistingue le performance dal vivo di Geolier.

Il percorso artistico di Geolier: dalla periferia napoletana alle vette della musica italiana

Dietro il nome d’arte Geolier si cela Emanuele Palumbo, uno dei fenomeni musicali più dirompenti degli ultimi anni nel panorama italiano. Nato nel 2000 nel cuore di Secondigliano, quartiere della periferia napoletana, il giovane artista ha saputo trasformare le proprie radici in un autentico marchio di fabbrica che caratterizza ogni sua produzione.

Quel che colpisce del rapper partenopeo è la capacità di aver elevato il dialetto napoletano a linguaggio universale, creando un ponte comunicativo che ha superato i confini regionali per conquistare l’intero paese. I suoi testi, intrisi di storie di vita vissuta e di un forte potere evocativo, si accompagnano a beat riconoscibili che hanno definito uno stile inconfondibile nel rap italiano contemporaneo.

L’ingresso ufficiale nel mercato discografico avviene nel 2019 con “Emanuele”, album d’esordio che raccoglie immediatamente consensi sia tra il pubblico che tra la critica specializzata. Un debutto che getta le fondamenta di un successo destinato a crescere esponenzialmente negli anni successivi. Il 2023 segna un’ulteriore tappa fondamentale con la pubblicazione del secondo album “Il coraggio dei bambini”, lavoro che consolida definitivamente la sua posizione nella scena musicale italiana.

Il 2024 rappresenta l’anno della consacrazione nazionale con la partecipazione al Festival di Sanremo, dove presenta “I P’ ME, TU P’ TE”, brano che conquista il grande pubblico televisivo e introduce la sua musica anche a chi ancora non la conosceva. Un trampolino di lancio verso una popolarità sempre più ampia.

Il talento di Geolier ha attirato l’attenzione di numerosi artisti affermati, portandolo a collaborare con nomi del calibro di Shablo, Sfera Ebbasta, Gigi D’Alessio, Gemitaiz, Guè, Marracash, Anna e Luchè. Collaborazioni che testimoniano la versatilità di un artista capace di muoversi con disinvoltura tra diversi mondi musicali, mantenendo sempre intatta la propria identità.