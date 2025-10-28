Concerti Tame Impala 2026: date, biglietti e scaletta

Il progetto visionario Tame Impala, guidato da Kevin Parker, ha rivoluzionato la scena musicale grazie alla sua innovazione e all’approccio psichedelico.

Il lancio del nuovo album Deadbeat ha accresciuto l’entusiasmo dei fan, ormai in trepidante attesa dei concerti in Italia. I live a Torino e Bologna rappresentano un’importante occasione per vivere dal vivo l’energia unica e sperimentale del gruppo, confermando il suo ruolo di pioniere nella trasformazione del panorama musicale moderno. L’attesa crea un clima elettrizzante tra gli appassionati musicali.

Il tour europeo di Tame Impala include appuntamenti imperdibili in Italia. Il 12 aprile 2026 il concerto si terrà all’Inalpi Arena di Torino mentre il 13 aprile 2026 i fan potranno assistere all’evento presso l’Unipol Arena di Bologna. Gli orari degli spettacoli saranno comunicati prossimamente, rendendo questi eventi momenti cardine nel calendario del tour. Ulteriori dettagli saranno presto annunciati ufficialmente.

I biglietti e i prezzi

I biglietti per i concerti dei Tame Impala nel 2026 variano a seconda della città e della tipologia di posto, con prezzi influenzati da località, settore, domanda e disponibilità. Per le date italiane e le tappe europee, è già attiva la vendita su principali piattaforme come Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Nello specifico, i biglietti per il concerto di Torino vanno dai 110 euro fino ai 116 euro, mentre i biglietti per il concerto di Bologna vanno dai 76 euro ai 110 euro.

La possibile scaletta

Ecco possibile scaletta dei concerti di Tame Impala:

Apocalypse Dreams

Dracula

Endors Toi

Loser

Breathe Deeper

Borderline

Gossip

Elephant

Let It Happen

The Less I Know the Better

One More Year

Mind Mischief

Feels Like We Only Go Backwards

Mutant Gossip

End Of Summer

Neverender

New Gold

L’ultimo album

Deadbeat, il quinto album in studio di Tame Impala, pubblicato il 17 ottobre 2025 su Columbia Records, segna un punto di svolta nell’evoluzione creativa del gruppo.

Il disco fonde in modo innovativo elementi psichedelici con sonorità clubbing e minimaliste, offrendo un’esperienza sonora fresca e avvincente. Il singolo Dracula pone le basi per un percorso musicale arricchito da brani come Loser ed End of Summer, che evidenziano la trasformazione stilistica di Kevin Parker.

Con Deadbeat, l’artista dimostra una continua capacità di reinventarsi, consolidando la sua reputazione nel panorama musicale internazionale. Questo album innovativo conferma il talento indiscusso e la visione dell’artista.

La biografia e la carriera

Il percorso musicale di Tame Impala, guidato da Kevin Parker, ha segnato un’evoluzione impressionante nel panorama internazionale. Tra riconoscimenti importanti si annoverano le nomination ai Grammy Awards, numerosi ARIA Awards e un prestigioso BRIT Award.

Il successo globale, testimoniato da brani iconici come The Less I Know The Better, dimostra l’impatto culturale e innovativo della band. Parker ha saputo trasformarsi da artigiano meticoloso in produttore creativo, collaborando con artisti di fama mondiale. La sua arte incanta milioni di giovani ascoltatori.