Concerti Zucchero nel 2024: date, biglietti e come arrivare

Dopo aver incantato più di 1 milione di fan con il suo ultimo tour in Italia e in tutto il mondo e con i due fantastici appuntamenti alla RCF Arena (Campovolo) di Reggio Emilia di fronte a 60 mila persone, Zucchero Sugar Fornaciari si appresta a tornare il prossimo anno con tutta la sua energia e la sua straordinaria band negli stadi italiani con “Overdose D’Amore World Tour“. Ecco le date annunciate fino ad oggi: 27 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna, 30 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina e 4 luglio allo Stadio San Siro di Milano. Tre imperdibili live in cui l’artista regalerà agli spettatori grande musica e forti emozioni, ripercorrendo la sua lunga carriera e performando con le sue più grandi hit.

Concerti Zucchero nel 2024: biglietti

I biglietti dei tre live, prodotti da Friends & Partners, saranno disponibili in prevendita da oggi, mercoledì 18 ottobre, dalle ore 16:00. I ticket per le date di Milano e Bologna saranno disponibili su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali, mentre quelli per la data di Messina su Ticketone.it, Ciaotickets e Box Office Sicilia e nei punti di vendita abituali.

Nel frattempo il 23, 24 e 25 ottobre arriva per la prima volta sul grande schermo il film documentario “ZUCCHERO – Sugar Fornaciari” di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano. Il film documentario sarà presentato in anteprima alla 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma il prossimo sabato 21 ottobre. Questo lavoro racconta lo straordinario artista attraverso le sue parole e quelle di colleghi e amici come Salmo, Bono Vox, Brian May, Sting, Paul Young, Andrea Bocelli, Roberto Baggio, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. In questo caso è possibile comprare le prevendite e consultare l’elenco delle sale cinematografiche che proietteranno il film documentario sul sito zucchero.alcinema.it.

Concerti Zucchero nel 2024: come arrivare

Non sapete come arrivare a San Siro per il concerto di Zucchero? Lo stadio è facilmente raggiungibile sia in automobile, grazie alle numerosi indicazioni in tangenziale, sia con i mezzi pubblici:

In metropolitana: Linea rossa MM1 – fermata Lotto; Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio,

Linea rossa MM1 – fermata Lotto; Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio, In autobus: Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar; Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum;

Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar; Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum; In treno: Stazione Centrale – P.ta Garibaldi – Lambrate, poi prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

Per quanto riguarda lo Stadio Franco Scoglio di Messina chi si trova in treno o pullman (capolinea stazione) può raggiungere la venue con il tram o il bus linea 1 (Shuttle), il capolinea Gazzi e proseguire con le navette verso lo stadio. Infine per lo stadio Dall’Ara di Bologna è necessario prendere le linee bus 14, 20 e 21.

Ph. Matteo Girola