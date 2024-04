Concerti Geolier nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Concerti Geolier 2024

Dopo il successo riportato durante l’ultimo Festival di Sanremo, dove ha conquistato il podio guadagnandosi un bel secondo posto, tra Angelina Mango con il brano “La noia” ed Annalisa con la sua “Sinceramente” Geolier si prepara per il suo tour del 2024, una serie di concerti che lo porteranno in giro per l’Italia, da nord a sud. Emanuele Palumbo, questo il nome d’arte del rapper partenopeo cresciuto nel difficile quartiere di Secondigliano, partirà da Messina per poi cantare nella sua Napoli prima di toccare ancora un paio di città italiane.

Come anticipato, il tour inizierà da Messina per poi toccare diverse tappe italiane. Queste le date.

15.06 Messina – Stadio Scoglio

21.06 Napoli – Stadio Maradona

22.06 Napoli – Stadio Maradona

23.06 Napoli – Stadio Maradona

28.06 Roma – Rock in Roma

29.06 Servigliano (FM) – Nosound Fest

05.07 Lucca – Lucca Summer Festival

06.07 Milano – Fiera Milano Live

12.07 Stupinigi (TO) – Sonic Park

12.08 Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival, Parco Gondar

16.08 Olbia (SS) – Red Valley

La data del 22 giugno a Napoli è già sold out, ma ne sono previste altre in città, attualmente non disponibili per l’acquisto sul sito che vi consigliamo di monitorare se non volete lasciarvi scappare la possibilità di assistere ad un concerto dal vivo del rapper nella sua città di origine.

Ipotesi scaletta

Attualmente, la discografia di Geolier comprende i due album “Emanuele”, del 2019, e “Il coraggio dei bambini”, uscito nel 6 gennaio 2023. Quest’ultimo è stato l’album più venduto nella nostra penisola nel corso del 2023. In quanto alla scaletta dei concerti, si può ipotizzare che sia simile a quella delle date dello scorso anno. Aggiungendo, naturalmente, “I p’ me, tu p’ te” il brano con il quale si è guadagnato la popolarità anche tra il grande pubblico e che parla di una coppia che si ama ma che pensa sia arrivato il momento di prendersi i propri spazi. Per pensare ognuno a se stesso. “Io vado per la mia strada e tu per la tua, ma quello che è fondamentale è che ci sia rispetto».

I p’ me, tu p’ te

Ricchezza

Poco/Troppo

X caso+M’Manc (feat. Sfera Ebbasta)

Me vulev fa ruoss

Lonely

Nun se ver (feat. Gue Pequeno)

Monday

Money

Maradona

I Am

Napo****no

Niente di speciale

Come vuoi

In trappola+Extendo Rmx (feat. Lele Blade)

Here I Come

Chiagne+Narcos Rmx (feat. Lazza)

Non ci torni più (feat. Paky)

Give You My love

2 secondi

Il male che mi fai (feat. Marracash)

Soldati

Ultima canzone

So fly

Hermes

Cadillac (ft. Tony Effe)

Over+Yacht (ft. Luchè)

Biglietti

Per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti, invece, è possibile trovarli su TicketOne.it a prezzi variabili in base non solo alla città, ma anche alla seduta o al posto scelto. In via generale, il costo di partenza è di 39 €. Facendo riferimento alla data di Messina, per rendere l’idea, il posto sul prato avrà un costo di 45 €; quello in Tribuna A e B Numerata Cat 1, 75 €; in Tribuna A e B Numerata Cat 2, 65 €. In Tribuna A e B Numerata Cat 3, 45 €. Tribuna C Frontale 49€ e Tribuna Ospiti Non Numerata 39 €.

Ricordate che il cambio nominativo, dopo l’acquisto, è possibile. Lo si può fare da un mese prima al giorno dell’evento, direttamente online sul sito TicketOne.it, oppure presso i punti vendita fisici. Altrettanto importante è sapere che il numero massimo di biglietti acquistabili da un singolo utente è pari a 4.

