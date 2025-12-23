Concerti Kanye West 2026: date, biglietti e scaletta

Il 18 luglio 2026 segna il grande ritorno europeo di Ye (Kanye West) con un live unico alla RCF Arena di Reggio Emilia. Dopo oltre dieci anni di assenza dal continente, l’artista ha scelto l’Italia per quello che si annuncia come il più grande show della sua carriera, con una capienza straordinaria di 103.000 spettatori.

L’evento si inserisce nel nuovo Hellwatt Festival, format crossover che animerà la RCF Arena su tre weekend dal 4 al 18 luglio 2026. La partnership con Zamna Festival garantirà pre party e after party esclusivi.

Al momento è confermata una sola data per il ritorno europeo di Ye: venerdì 18 luglio 2026 alla RCF Arena (ex Campovolo) di Reggio Emilia. L’artista si esibirà come headliner del nuovo Festival Hellwatt, un format crossover che animerà la location per tre weekend consecutivi, dal 4 al 18 luglio 2026.

La lineup completa del festival sarà svelata ufficialmente tra fine gennaio e inizio febbraio 2026, quando verranno comunicati anche ulteriori dettagli sul progetto artistico e produttivo dell’evento.

Concerti Kanye West 2026: biglietti

La prevendita early bird per il concerto di Ye alla RCF Arena è partita lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 10:00 su Ticketmaster, con biglietti disponibili a partire da 89 euro fino a esaurimento delle disponibilità. Una volta conclusa questa prima fase, saranno attivate prevendite limitate con disponibilità ridotta.

I restanti biglietti e tutti i pacchetti premium verranno messi in vendita dopo la presentazione ufficiale della lineup completa del Festival Hellwatt, prevista per la fine di gennaio 2026. Alcune categorie di biglietti già in prevendita includono l’accesso al boulevard della RCF Arena per il pre party ufficiale curato da Zamna Festival, riservato a 30.000 persone, e per l’esclusivo after party che si svolgerà sempre all’interno del boulevard.

I cancelli per il pre party apriranno il 18 luglio alle ore 12:00, mentre i cancelli generali apriranno alle ore 17:00 (orario italiano). Per le persone con disabilità, gli organizzatori invitano a contattare direttamente la RCF Arena per ricevere tutte le informazioni relative alle modalità di accesso e supporto durante l’evento.

Concerti Kanye West 2026: scaletta

Al momento la scaletta ufficiale del concerto non è stata ancora divulgata dagli organizzatori. Tuttavia, considerando l’importanza dell’evento e i riferimenti agli album iconici citati nei materiali promozionali – in particolare Graduation e My Beautiful Dark Twisted Fantasy – è possibile ipotizzare una setlist che attinga dal repertorio più rappresentativo della carriera di Ye.

È probabile che il live includa i brani che hanno segnato la storia dell’hip hop contemporaneo e che rappresentano le tappe fondamentali del suo percorso artistico. Il pubblico della RCF Arena potrebbe quindi assistere a un viaggio attraverso oltre vent’anni di successi, dai classici degli esordi fino alle produzioni più recenti.

Scaletta

Stronger

Heartless

Power

Runaway

All of the Lights

Can’t Tell Me Nothing

Good Life

Flashing Lights

Jesus Walks

Gold Digger

Through the Wire

Slow Jamz

Hey Mama

Touch the Sky

Champion

Lost in the World

Dark Fantasy

Si tratta naturalmente di una proposta indicativa in attesa della comunicazione ufficiale, che sarà diffusa insieme alla presentazione completa del Festival Hellwatt prevista per fine gennaio 2026.

L’ultimo album

Al momento della pubblicazione di questo articolo, non sono disponibili informazioni ufficiali su un nuovo album di Ye in uscita prima del concerto.

Biografia e Carriera

Ye, noto al mondo come Kanye West, rappresenta una figura rivoluzionaria della cultura contemporanea e dell’hip hop globale. Iniziata la carriera come producer per Roc-A-Fella Records, ha debuttato nel 2004 con The College Dropout, ridefinendo i canoni del genere.

Tra i suoi album più iconici spiccano Graduation (2007) e My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010), opere che hanno segnato un’epoca. Il ritorno in Europa dopo oltre dieci anni conferma la portata del suo impatto artistico.

Fonte immagine: Il Post