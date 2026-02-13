Concerti Kid Yugi 2026: date, biglietti e scaletta

Kid Yugi, pseudonimo di Francesco Stasi, è un rapper italiano nato il 14 aprile 2001 a Massafra, in provincia di Taranto. Ha iniziato a rappare durante il liceo nel collettivo pugliese Saints Mob (2018-2021), ispirandosi a anime, cultura pop e suoni underground. Nel 2022 debutta con il singolo “Grammelot”, seguito da “Sturm und Drang” e “Kabuki”, che attirano l’attenzione della scena rap.

Kid Yugi ha annunciato il suo primo tour nei palazzetti, segnando un salto di scala significativo nella carriera del rapper pugliese.

La partenza del tour di Kid Yugi è fissata per il 27 settembre 2026 con una data zero al Palaflorio di Bari, seguita il 30 settembre dalla tappa alla Fiera di Padova.

Il percorso prosegue il 6 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma, per poi approdare l’8 e il 9 ottobre all’Unipol Forum di Milano: la prima data ha registrato il sold out immediato, spingendo l’organizzazione ad aprire la seconda serata. Il 13 ottobre sarà la volta del Palapartenope di Napoli, mentre la chiusura è prevista il 15 ottobre al Mandela Forum di Firenze.

La scaletta includerà le hit che hanno consolidato il suo successo, tra cui “Lilith”, “Denaro” ed “Ex Angelo”, oltre ai brani dell’album “Anche gli eroi muoiono” e ai numerosi featuring che hanno caratterizzato la sua produzione recente.

Concerti Kid Yugi 2026: i biglietti

I biglietti per il tour di Kid Yugi sono disponibili sui siti dei rivenditori autorizzati. Per chi preferisce acquistare di persona, i punti vendita autorizzati inizieranno a distribuire i ticket a partire da martedì 17 febbraio alle ore 11:00.

Concerti Kid Yugi: la scaletta

Questi brani sono quelli indicati come scaletta/possibile scaletta per i concerti:

L’ultimo a cadere

La violenza necessaria

​Eroina (ft. Tutti Fenomeni)

Jolly

​Berserker

​Amelie

​Gilgamesh

​Chuck Norris (ft. Papa V, Nerissima Serpe & Rrari dal Tacco)

Tristano e Isotta

Mu’ Ammar Gheddafi

Bullet Ballet (ft. Artie 5ive)​

L’album e i numeri: il contesto che traina il live

L’ultimo album di Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, ha registrato performance straordinarie sin dal debutto. Tutti i singoli contenuti nel progetto hanno raggiunto la top 20 su Spotify e nella classifica FIMI, consolidando la presenza del rapper pugliese ai vertici della scena italiana.

Brani come “Push it”, realizzato in collaborazione con Anna, e “Berserker” hanno superato i 10 milioni di stream, trainando l’album in vetta alla classifica settimanale e sopravanzando progetti attesi come “Tutto è possibile” di Geolier.

Il disco ha stabilito un record significativo nell’era dello streaming, con oltre 67mila copie vendute nei primi sette giorni di disponibilità, cifra che rappresenta il miglior debutto settimanale mai registrato nel periodo attuale. Questo risultato si inserisce in una traiettoria di crescita già segnalata dal precedente lavoro I nomi del Diavolo, che aveva prodotto hit come “Lilith”, “Denaro” ed “Ex Angelo”.

La risposta del pubblico, misurata attraverso gli stream e le vendite certificate, costituisce il principale indicatore della domanda che ha portato l’artista a programmare il primo tour nei palazzetti.

