Concerti Laura Pausini nel 2024: date, biglietti e scaletta

Laura Pausini, una delle voci più amate del panorama musicale italiano e internazionale, prosegue il suo ambizioso “World Tour 2023/2024”, decimo tour della cantante romagnola che continua a incantare il pubblico con performance emozionanti e una scaletta ricca di successi.

Iniziato a New York il 27 febbraio 2023, il tour ha già attraversato le principali città di Europa, America Latina e Stati Uniti, facendo registrare numerosi sold out. La prima parte del tour si è conclusa il 6 aprile 2024, ma Laura ha già pianificato una nuova serie di date che partiranno il 4 novembre 2024 da Londra e toccheranno varie città italiane ed europee, tra cui Roma, Milano, Marsiglia, Sofia e Belgrado. L’ultima tappa del tour avrà luogo il 28 dicembre 2024 a Messina, al PalaRescifina, ma Laura non si fermerà lì: infatti, il 31 dicembre 2024 terrà un concerto speciale di Capodanno, sempre a Messina, con il titolo “Happy 2025”.

Ecco tutte le tappe annunciate per la parte invernale del World Tour 2023/2024:

– 4 novembre 2024 – Londra @ O2 Shepherd’s Bush Empire

– 13 novembre 2024 – Eboli @ PalaSele

– 15 novembre 2024 – Bari @ PalaFlorio

– 18 novembre 2024 – Roma @ Palazzo dello Sport

– 21 novembre 2024 – Livorno @ Modigliani Forum

– 23 novembre 2024 – Pesaro @ Vitrifrigo Arena

– 27 novembre 2024 – Milano @ Forum

– 30 novembre 2024 – Torino @ Inalpi Arena

– 3 dicembre 2024 – Marsiglia (Francia) @ Le Dome

– 5 dicembre 2024 – Malaga (Spagna) @ Palacio Deportes Martin Carpena

– 7 dicembre 2024 – Pamplona (Spagna) @ Navarra Arena

– 9 dicembre 2024 – Ginevra (Svizzera) @ Arena Genf

– 11 dicembre 2024 – Basilea (Svizzera) @ St Jakobs Halle

– 12 dicembre 2024 – Monaco (Germania) @ Olympiahalle

– 16 dicembre 2024 – Sofia (Bulgaria) @ Arena Armeec

– 18 dicembre 2024 – Belgrado (Serbia) @ Stark Arena

– 20 dicembre 2024 – Lubiana (Slovenia) @ Arena Stozice

– 28 dicembre 2024 – Messina @ PalaRescifina

Oltre a queste date, Laura Pausini festeggerà il Capodanno al PalaRescifina di Messina con un CONCERTO SPECIALE HAPPY 2025.

Scaletta del tour 2024 di Laura Pausini

La setlist, basata sulla prima data del tour, include sia i grandi successi che le nuove canzoni dall’ultimo album di Laura Pausini, “Anime parallele”. Ecco la probabile scaletta per i concerti del 2024 (suscettibile di variazioni):

– Il primo passo sulla luna

– Durare

– Un buon inizio

– Medley: Tutte le volte / Frasi a metà / Io canto / Un’emergenza d’amore

– Medley: Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi

– Resta in ascolto

– Anime parallele

– Tra te e il mare

– Come se non fosse stato mai amore

– Primavera in anticipo (It Is My Song)

– Scatola

– E ritorno da te

– Medley: Limpido / Surrender / Con la musica alla radio

– Il coraggio di andare

– Medley: Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / In assenza di te (It’s Not Goodbye)

– Benvenuto

– Simili

– Le cose che vivi

– Io sì (Seen)

– Vivimi

– Sorella Terra

– Zero

– Invece no

– Incancellabile

– Strani amori

– La solitudine

Laura Pausini e il successo di “Anime parallele”

Il 2023 ha visto il grande ritorno di Laura Pausini con “Anime parallele”, il suo quattordicesimo album in studio. Questo nuovo lavoro conferma la cantante come una delle voci più importanti del pop italiano e internazionale. L’album, disponibile anche in versione spagnola con il titolo “Almas parallelas”, non presenta featuring, a eccezione del controcanto della figlia Paola nel brano “Dimora naturale”. Tra gli autori coinvolti nel disco ci sono nomi di rilievo come Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Biagio Antonacci e il team Dardust-Tommaso Paradiso.