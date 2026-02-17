Concerti Levante 2026: date, biglietti e scaletta

Il 16 febbraio 2026 Levante ha ufficializzato il Dell’amore Club Tour 2026, un ritorno alla dimensione intima dei club italiani dopo la sua partecipazione tra i Big al Festival di Sanremo 2026 con il brano Sei Tu. Questa è la terza volta sul palco dell’Ariston per l’artista siciliana, dopo Tikibombom nel 2020 e Vivo nel 2023.
Nei mesi precedenti l’annuncio, la cantautrice ha pubblicato una serie di singoli che anticipano una nuova direzione artistica e preparano il terreno per un album ambizioso. Il tour primaverile rappresenta l’occasione per portare dal vivo questo percorso rinnovato, privilegiando l’immediatezza e il legame diretto con i fan rispetto ai grandi spazi dei palasport, in un’atmosfera più raccolta e coinvolgente.
Concerti Levante 2026: date
Il Dell’amore Club Tour 2026 si sviluppa attraverso sette tappe distribuite tra fine aprile e maggio, toccando le principali città italiane da Nord a Sud. L’organizzazione è curata da Vivo Concerti, garanzia di esperienza e professionalità per gli eventi live.
La tournée prende il via con una data zero a Padova, formula che permette all’artista di rodare lo spettacolo prima delle repliche ufficiali. Le location scelte sono club e teatri di medie dimensioni, pensati per creare un rapporto diretto e coinvolgente con il pubblico.
Ecco il calendario completo:
- 29 aprile 2026 – Padova – Gran Teatro Geox (data zero)
- 4 maggio 2026 – Firenze – Teatro Cartiere Carrara
- 6 maggio 2026 – Roma – Atlantico
- 7 maggio 2026 – Napoli – Casa della Musica
- 11 maggio 2026 – Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia
- 14 maggio 2026 – Bologna – Estragon
- 19 maggio 2026 – Milano – Alcatraz
La distribuzione geografica permette ai fan e agli studenti di diverse aree del Paese di assistere ai concerti senza lunghi spostamenti, facilitando la partecipazione anche per chi dispone di budget limitati.
Concerti Levante 2026: biglietti
I fan possono acquistare i biglietti su tutte le piattaforme autorizzate. Si consiglia di consultare direttamente i canali ufficiali di vendita per conoscere le tariffe aggiornate e le eventuali promozioni disponibili. Per gli studenti che desiderano partecipare, il suggerimento è di muoversi con anticipo e monitorare le pagine social dell’artista e dei rivenditori, così da non perdere aggiornamenti su disponibilità e modalità di acquisto.
Concerti Levante 2026: scaletta
Al momento, la scaletta ufficiale del Dell’amore Club Tour 2026 non è stata ancora divulgata. Tuttavia, basandosi sui concerti recenti dell’artista, è possibile ipotizzare un repertorio che unisca i brani più amati dal pubblico alle nuove uscite.
Tra i pezzi che potrebbero essere eseguiti durante le sette tappe figurano:
- Invincibile
- Leggera
- Io ti maledico
- Le lacrime non macchiano
- Memo
- Gesù Cristo sono io
- Mi manchi
- Andrà tutto bene
- Non me ne frega niente
- Alfonso
- Vivo
- Tikibombom
- Capitale, mio capitale
- Rancore
- Io ero io
- Alma Futura
- Se non ti vedo non esisti
- Abbi cura di te
- Di tua bontà
- Fa male qui
- Non stai bene
- Metro
È importante ricordare che l’ordine e la selezione dei brani possono variare di data in data, anche in funzione delle reazioni del pubblico e delle scelte artistiche del momento. Inoltre, è molto probabile che Levante inserisca nel set i brani più recenti, incluso Sei Tu presentato a Sanremo 2026, offrendo così un’esperienza che bilancia i classici già consolidati con le novità dell’ultimo progetto discografico.
L’ultimo album: la nuova musica in arrivo e i singoli già usciti
Levante sta lavorando a un nuovo progetto discografico che rappresenta un’evoluzione significativa del suo percorso artistico. L’album, definito dall’artista come “musica nuova” curata nei minimi dettagli, porta il titolo Dell’amore il fallimento e altri passi di danza e anticipa una direzione più matura e intima.
Dal 2025 la cantautrice ha pubblicato una serie di singoli che preparano il terreno per questo lavoro: MAIMAI, Niente da dire, Dell’amore il fallimento, Sono blu e Follemente. A questi si aggiunge il brano sanremese Sei Tu, che completa il percorso di avvicinamento al nuovo album e che sarà presentato in gara al Festival di Sanremo 2026.
L’ultimo disco pubblicato da Levante è Opera Futura, uscito il 16 febbraio 2023.
La carriera: dagli esordi ad oggi in breve
Claudia Lagona, in arte Levante, nasce nel 1987 a Caltagirone. Esordisce nel 2013 con il singolo Alfonso e l’anno successivo pubblica Manuale distruzione. Seguono Abbi cura di te (2015), Nel caos di stanze stupefacenti (2017, disco d’oro) e Magmamemoria (2019, disco d’oro).
Nel 2023 esce Opera Futura. Ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo: 2020 con Tikibombom, 2023 con Vivo e 2026 con Sei Tu. Nel 2017 è stata giudice a X Factor. Ha pubblicato libri e collaborato con Max Gazzè in Pezzo di me (disco di platino).
Fonte immagine: La Repubblica