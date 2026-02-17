Concerti Levante 2026: date, biglietti e scaletta

Il 16 febbraio 2026 Levante ha ufficializzato il Dell’amore Club Tour 2026, un ritorno alla dimensione intima dei club italiani dopo la sua partecipazione tra i Big al Festival di Sanremo 2026 con il brano Sei Tu. Questa è la terza volta sul palco dell’Ariston per l’artista siciliana, dopo Tikibombom nel 2020 e Vivo nel 2023.

Nei mesi precedenti l’annuncio, la cantautrice ha pubblicato una serie di singoli che anticipano una nuova direzione artistica e preparano il terreno per un album ambizioso. Il tour primaverile rappresenta l’occasione per portare dal vivo questo percorso rinnovato, privilegiando l’immediatezza e il legame diretto con i fan rispetto ai grandi spazi dei palasport, in un’atmosfera più raccolta e coinvolgente.

Il Dell’amore Club Tour 2026 si sviluppa attraverso sette tappe distribuite tra fine aprile e maggio, toccando le principali città italiane da Nord a Sud. L’organizzazione è curata da Vivo Concerti, garanzia di esperienza e professionalità per gli eventi live.

La tournée prende il via con una data zero a Padova, formula che permette all’artista di rodare lo spettacolo prima delle repliche ufficiali. Le location scelte sono club e teatri di medie dimensioni, pensati per creare un rapporto diretto e coinvolgente con il pubblico.

Ecco il calendario completo:

29 aprile 2026 – Padova – Gran Teatro Geox (data zero)

4 maggio 2026 – Firenze – Teatro Cartiere Carrara

6 maggio 2026 – Roma – Atlantico

7 maggio 2026 – Napoli – Casa della Musica

11 maggio 2026 – Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia

14 maggio 2026 – Bologna – Estragon

19 maggio 2026 – Milano – Alcatraz

La distribuzione geografica permette ai fan e agli studenti di diverse aree del Paese di assistere ai concerti senza lunghi spostamenti, facilitando la partecipazione anche per chi dispone di budget limitati.

Concerti Levante 2026: biglietti

I fan possono acquistare i biglietti su tutte le piattaforme autorizzate. Si consiglia di consultare direttamente i canali ufficiali di vendita per conoscere le tariffe aggiornate e le eventuali promozioni disponibili. Per gli studenti che desiderano partecipare, il suggerimento è di muoversi con anticipo e monitorare le pagine social dell’artista e dei rivenditori, così da non perdere aggiornamenti su disponibilità e modalità di acquisto.

Concerti Levante 2026: scaletta

Al momento, la scaletta ufficiale del Dell’amore Club Tour 2026 non è stata ancora divulgata. Tuttavia, basandosi sui concerti recenti dell’artista, è possibile ipotizzare un repertorio che unisca i brani più amati dal pubblico alle nuove uscite.

Tra i pezzi che potrebbero essere eseguiti durante le sette tappe figurano:

Invincibile

Leggera

Io ti maledico

Le lacrime non macchiano

Memo

Gesù Cristo sono io

Mi manchi

Andrà tutto bene

Non me ne frega niente

Alfonso

Vivo

Tikibombom

Capitale, mio capitale

Rancore

Io ero io

Alma Futura

Se non ti vedo non esisti

Abbi cura di te

Di tua bontà

Fa male qui

Non stai bene

Metro

È importante ricordare che l’ordine e la selezione dei brani possono variare di data in data, anche in funzione delle reazioni del pubblico e delle scelte artistiche del momento. Inoltre, è molto probabile che Levante inserisca nel set i brani più recenti, incluso Sei Tu presentato a Sanremo 2026, offrendo così un’esperienza che bilancia i classici già consolidati con le novità dell’ultimo progetto discografico.

L’ultimo album: la nuova musica in arrivo e i singoli già usciti

Levante sta lavorando a un nuovo progetto discografico che rappresenta un’evoluzione significativa del suo percorso artistico. L’album, definito dall’artista come “musica nuova” curata nei minimi dettagli, porta il titolo Dell’amore il fallimento e altri passi di danza e anticipa una direzione più matura e intima.

Dal 2025 la cantautrice ha pubblicato una serie di singoli che preparano il terreno per questo lavoro: MAIMAI, Niente da dire, Dell’amore il fallimento, Sono blu e Follemente. A questi si aggiunge il brano sanremese Sei Tu, che completa il percorso di avvicinamento al nuovo album e che sarà presentato in gara al Festival di Sanremo 2026.

L’ultimo disco pubblicato da Levante è Opera Futura, uscito il 16 febbraio 2023.

La carriera: dagli esordi ad oggi in breve

Claudia Lagona, in arte Levante, nasce nel 1987 a Caltagirone. Esordisce nel 2013 con il singolo Alfonso e l’anno successivo pubblica Manuale distruzione. Seguono Abbi cura di te (2015), Nel caos di stanze stupefacenti (2017, disco d’oro) e Magmamemoria (2019, disco d’oro).

Nel 2023 esce Opera Futura. Ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo: 2020 con Tikibombom, 2023 con Vivo e 2026 con Sei Tu. Nel 2017 è stata giudice a X Factor. Ha pubblicato libri e collaborato con Max Gazzè in Pezzo di me (disco di platino).

Fonte immagine: La Repubblica