Concerti Ligabue 2026: date, biglietti e scaletta del nuovo tour "La notte di certe notti"

Luciano Ligabue ha ufficializzato il tour “La notte di certe notti” 2026, quattordici appuntamenti nei palazzetti italiani senza repliche, per rendere ogni data unica e irripetibile. Si parte il 22 settembre dall’Arena di Verona e si chiude il 24 ottobre all’Arena Milano.
L’iniziativa celebra i trent’anni di “Certe notti” e dell’album “Buon compleanno Elvis”, usciti nel 1995 e cardine della carriera del cantautore emiliano. Il progetto era stato anticipato da due eventi speciali nel 2025: il primo alla RCF Arena di Reggio Emilia, a vent’anni dal concerto storico di Campovolo, il secondo a settembre in Piazza Borbone alla Reggia di Caserta.
Prima del tour autunnale nei palazzetti, Ligabue sarà impegnato a maggio con le tappe europee e a giugno con quattro stadi: Bibione, Roma Olimpico, Torino Allianz Stadium e Milano San Siro.
Concerti Ligabue 2026: le date
Il calendario del tour attraversa l’Italia da nord a sud con quattordici appuntamenti distribuiti nell’arco di un mese. Ogni città ospiterà una sola tappa, senza repliche, per garantire l’unicità di ogni serata.
Ecco tutte le date confermate:
- 22 settembre – Verona, Arena di Verona
- 25 settembre – Padova, Kioene Arena
- 27 settembre – Bergamo, Choruslifearena
- 29 settembre – Genova, Pala Teknoship
- 1 ottobre – Livorno, Modigliani Forum
- 3 ottobre – Pesaro, Vitrifrigo Arena
- 6 ottobre – Firenze, Nelson Mandela Forum
- 8 ottobre – Mantova, PalaUnical
- 10 ottobre – Bologna, Unipol Arena
- 14 ottobre – Messina, Pala Rescifina
- 16 ottobre – Eboli, PalaSele
- 18 ottobre – Bari, PalaFlorio
- 20 ottobre – Ancona, Pala Prometeo
- 24 ottobre – Milano, Arena Milano
L’itinerario copre le principali città italiane, dalle arene storiche del nord ai palazzetti del sud, offrendo ai fan di tutte le regioni l’opportunità di partecipare a una delle serate celebrative.
Concerti Ligabue 2026: i biglietti
I biglietti per il tour saranno disponibili attraverso i canali ufficiali, con apertura scaglionata. Gli iscritti al fan club BarMario potranno accedere alla prevendita esclusiva a partire dalle ore 11:00 di martedì 10 febbraio, godendo di due giorni di anticipo rispetto al pubblico generale.
La vendita aperta a tutti scatterà invece alle ore 11:00 di giovedì 12 febbraio su Ticketone e presso i punti vendita abituali autorizzati. Al momento della pubblicazione non sono state comunicate indicazioni ufficiali sui prezzi dei biglietti, che varieranno probabilmente in base al settore e alla location. Si consiglia di verificare la disponibilità direttamente sui canali di vendita per informazioni aggiornate.
Concerti Ligabue 2026: la scaletta
La scaletta ufficiale per le 14 date nei palazzetti non è stata ancora divulgata, ma è possibile ricostruire un repertorio attendibile basandosi sui concerti tenuti nel 2025 nell’ambito dello stesso progetto celebrativo. Gli spettacoli alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta hanno infatti proposto un percorso musicale che intreccia i grandi successi storici con i brani simbolo dell’album Buon compleanno Elvis.
Ecco i brani che hanno caratterizzato quelle serate e che potrebbero tornare anche nel tour 2026:
- Certe notti
- I ragazzi sono in giro
- Questa è la mia vita
- I duri hanno due cuori
- La metà della mela
- Lambrusco e pop corn
- Il giorno dei giorni
- Cosa vuoi che sia
- Le donne lo sanno
- Lettera a G.
- Happy hour
- Figlio di un cane
- Bambolina e barracuda
- Non è tempo per noi
- Piccola stella senza cielo
- Balliamo sul mondo
- Buon compleanno Elvis
- Quella che non sei
- Seduto in riva al fosso
- Vivo morto o x
- Hai un momento Dio?
- Si viene e si va
- Il meglio deve ancora venire
- Il mio nome è mai più
- Leggero
- Viva!
- A che ora è la fine del mondo?
- Tra palco e realtà
- Urlando contro il cielo
L’ordine e la selezione definitiva saranno confermati all’avvicinarsi delle date.
L’ultimo album
Il repertorio del tour affonda le radici in oltre tre decenni di carriera, ma attinge anche da Dedicato a noi, ultimo lavoro in studio pubblicato il 21 settembre 2023. L’album mescola inediti e riletture di classici, confermando la capacità di Ligabue di rinnovare il proprio suono senza perdere l’identità.
La biografia e la carriera
Luciano Ligabue, nato l’11 marzo 1960 a Correggio, debutta nel 1990 e conquista il pubblico con hit come Certe notti, record live e oltre 30 anni di successi.
