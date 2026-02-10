Concerti Ligabue 2026: date, biglietti e scaletta

Concerti Ligabue 2026: date, biglietti e scaletta del nuovo tour "La notte di certe notti"

Luciano Ligabue annuncia il tour 'La notte di certe notti' 2026 con 14 appuntamenti nei palazzetti italiani da settembre a ottobre, celebrando i trent'anni di 'Certe notti'.
Concerti Ligabue 2026: date, biglietti e scaletta del nuovo tour
sniro

Luciano Ligabue ha ufficializzato il tour “La notte di certe notti” 2026, quattordici appuntamenti nei palazzetti italiani senza repliche, per rendere ogni data unica e irripetibile. Si parte il 22 settembre dall’Arena di Verona e si chiude il 24 ottobre all’Arena Milano.

L’iniziativa celebra i trent’anni di “Certe notti” e dell’album “Buon compleanno Elvis”, usciti nel 1995 e cardine della carriera del cantautore emiliano. Il progetto era stato anticipato da due eventi speciali nel 2025: il primo alla RCF Arena di Reggio Emilia, a vent’anni dal concerto storico di Campovolo, il secondo a settembre in Piazza Borbone alla Reggia di Caserta.

Prima del tour autunnale nei palazzetti, Ligabue sarà impegnato a maggio con le tappe europee e a giugno con quattro stadi: Bibione, Roma Olimpico, Torino Allianz Stadium e Milano San Siro.

Concerti Ligabue 2026: le date

Il calendario del tour attraversa l’Italia da nord a sud con quattordici appuntamenti distribuiti nell’arco di un mese. Ogni città ospiterà una sola tappa, senza repliche, per garantire l’unicità di ogni serata.

Ecco tutte le date confermate:

  • 22 settembre – Verona, Arena di Verona
  • 25 settembre – Padova, Kioene Arena
  • 27 settembre – Bergamo, Choruslifearena
  • 29 settembre – Genova, Pala Teknoship
  • 1 ottobre – Livorno, Modigliani Forum
  • 3 ottobre – Pesaro, Vitrifrigo Arena
  • 6 ottobre – Firenze, Nelson Mandela Forum
  • 8 ottobre – Mantova, PalaUnical
  • 10 ottobre – Bologna, Unipol Arena
  • 14 ottobre – Messina, Pala Rescifina
  • 16 ottobre – Eboli, PalaSele
  • 18 ottobre – Bari, PalaFlorio
  • 20 ottobre – Ancona, Pala Prometeo
  • 24 ottobre – Milano, Arena Milano

L’itinerario copre le principali città italiane, dalle arene storiche del nord ai palazzetti del sud, offrendo ai fan di tutte le regioni l’opportunità di partecipare a una delle serate celebrative.

Concerti Ligabue 2026: i biglietti

I biglietti per il tour saranno disponibili attraverso i canali ufficiali, con apertura scaglionata. Gli iscritti al fan club BarMario potranno accedere alla prevendita esclusiva a partire dalle ore 11:00 di martedì 10 febbraio, godendo di due giorni di anticipo rispetto al pubblico generale.

La vendita aperta a tutti scatterà invece alle ore 11:00 di giovedì 12 febbraio su Ticketone e presso i punti vendita abituali autorizzati. Al momento della pubblicazione non sono state comunicate indicazioni ufficiali sui prezzi dei biglietti, che varieranno probabilmente in base al settore e alla location. Si consiglia di verificare la disponibilità direttamente sui canali di vendita per informazioni aggiornate.

Concerti Ligabue 2026: la scaletta

La scaletta ufficiale per le 14 date nei palazzetti non è stata ancora divulgata, ma è possibile ricostruire un repertorio attendibile basandosi sui concerti tenuti nel 2025 nell’ambito dello stesso progetto celebrativo. Gli spettacoli alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta hanno infatti proposto un percorso musicale che intreccia i grandi successi storici con i brani simbolo dell’album Buon compleanno Elvis.

Ecco i brani che hanno caratterizzato quelle serate e che potrebbero tornare anche nel tour 2026:

  • Certe notti
  • I ragazzi sono in giro
  • Questa è la mia vita
  • I duri hanno due cuori
  • La metà della mela
  • Lambrusco e pop corn
  • Il giorno dei giorni
  • Cosa vuoi che sia
  • Le donne lo sanno
  • Lettera a G.
  • Happy hour
  • Figlio di un cane
  • Bambolina e barracuda
  • Non è tempo per noi
  • Piccola stella senza cielo
  • Balliamo sul mondo
  • Buon compleanno Elvis
  • Quella che non sei
  • Seduto in riva al fosso
  • Vivo morto o x
  • Hai un momento Dio?
  • Si viene e si va
  • Il meglio deve ancora venire
  • Il mio nome è mai più
  • Leggero
  • Viva!
  • A che ora è la fine del mondo?
  • Tra palco e realtà
  • Urlando contro il cielo

L’ordine e la selezione definitiva saranno confermati all’avvicinarsi delle date.

L’ultimo album

Il repertorio del tour affonda le radici in oltre tre decenni di carriera, ma attinge anche da Dedicato a noi, ultimo lavoro in studio pubblicato il 21 settembre 2023. L’album mescola inediti e riletture di classici, confermando la capacità di Ligabue di rinnovare il proprio suono senza perdere l’identità.

La biografia e la carriera

Luciano Ligabue, nato l’11 marzo 1960 a Correggio, debutta nel 1990 e conquista il pubblico con hit come Certe notti, record live e oltre 30 anni di successi.

Fonte immagine: Vanity Fair

Ti potrebbe interessare

Concerti ZAYN 2026: date, biglietti e scaletta di The Konnakol Tour
Concerti & Scalette

Concerti ZAYN 2026: date, biglietti e scaletta di The Konnakol Tour

Concerti de I Cani 2026: date, biglietti e scaletta
Concerti & Scalette

Concerti de I Cani 2026: date, biglietti e scaletta

Concerti Frah Quintale 2026: date, biglietti e scaletta
Concerti & Scalette

Concerti Frah Quintale 2026: date, biglietti e scaletta

Concerti Emis Killa 2026: date, biglietti e scaletta
Concerti & Scalette

Concerti Emis Killa 2026: date, biglietti e scaletta

Concerti BTS 2026: date, biglietti e scaletta
Concerti & Scalette

Concerti BTS 2026: date, biglietti e scaletta

Concerti Bruno Mars 2026: date, biglietti e scaletta di
Concerti & Scalette

Concerti Bruno Mars 2026: date, biglietti e scaletta di "The Romantic Tour"

Concerti Kanye West 2026: date, biglietti e scaletta
Concerti & Scalette

Concerti Kanye West 2026: date, biglietti e scaletta

Concerti Noyz Narcos 2026: date, biglietti e scaletta
Concerti & Scalette

Concerti Noyz Narcos 2026: date, biglietti e scaletta

Link copiato negli appunti