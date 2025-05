Concerti Lorde 2025: date, biglietti e scaletta

Lorde ha annunciato un nuovo tour che la porterà ad esibirsi in diverse città europee nel 2025, facendo vibrare di emozione i fan della cantante neozelandese. L’artista, nota per successi come “Royals” e “Green Light”, è pronta a tornare sul palco con uno show che promette di unire i suoi brani più iconici alle produzioni più recenti.

Gli spettacoli, secondo quanto riportato, avranno una durata di circa due ore, offrendo ai presenti un’esperienza musicale completa e coinvolgente. Il tour rappresenta un’occasione imperdibile per vedere dal vivo una delle voci più originali e influenti della scena musicale contemporanea, capace di conquistare pubblico e critica con il suo stile unico e le sue liriche introspettive.

Finalmente è ufficiale la presenza di Lorde in Italia nel 2025, con una data già confermata: il 29 novembre 2025 la cantante neozelandese si esibirà presso l’Unipol Arena di Bologna. Per ora questo è l’unico appuntamento italiano inserito nel calendario del tour europeo, ma non si esclude che nelle prossime settimane possano essere annunciate ulteriori date nel nostro paese.

I fan italiani dell’artista dovranno quindi concentrarsi su questo evento se desiderano assistere dal vivo alla performance della loro beniamina dopo anni di attesa.

I biglietti: come acquistarli prima del sold out

I biglietti per assistere all’atteso concerto di Lorde sono disponibili in prevendita a partire dalle ore 10 del 24 giugno 2024. Considerata l’enorme popolarità dell’artista neozelandese e la presenza di una sola data italiana al momento confermata, si prevede un rapido esaurimento dei posti all’Unipol Arena di Bologna.

Gli appassionati sono quindi fortemente incoraggiati ad acquistare i propri tagliandi con largo anticipo attraverso i canali di vendita ufficiali, per non rischiare di perdere l’opportunità di assistere a questo imperdibile evento musicale.

La possibile scaletta del concerto

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata divulgata, possiamo fare riferimento a quella utilizzata nel 2022 per avere un’idea di cosa aspettarci. Ecco una possibile scaletta:

Leader of a New Regime

Homemade Dynamite

Buzzcut Season

Stoned at the Nail Salon

Fallen Fruit

The Path

California

Ribs

Hard Feelings

Dominoes

Loveless

Liability

Secrets From a Girl (Who’s Seen It All)

Mood Ring

Sober

Supercut

Perfect Places

Solar Power

Green Light

Oceanic Feeling

Helen of Troy

Royals

Team

Questa scaletta include sia brani dai suoi album precedenti che quelli più recenti, offrendo un perfetto equilibrio tra hit storiche e nuove proposte. I fan potranno certamente godere dei successi che hanno reso Lorde una star mondiale, insieme alle tracce che rappresentano la sua evoluzione artistica. La varietà del repertorio promette di soddisfare sia i seguaci della prima ora che quelli più recenti.

La durata dello spettacolo: l’esperienza completa di un live

I live di Lorde sono caratterizzati da una durata generosa che soddisfa pienamente le aspettative dei fan. Mediamente, gli spettacoli si estendono per circa due ore nette, permettendo all’artista neozelandese di esplorare in profondità il suo repertorio musicale.

Per chi parteciperà al concerto di Bologna, è utile sapere che se l’inizio è programmato per le 21:00, il termine dell’esibizione è previsto intorno alle 23:00. Questa struttura temporale consente a Lorde di presentare sia i suoi successi più iconici che i brani più recenti, creando un’esperienza musicale intensa e senza fretta.