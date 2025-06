Concerti Luchè 2025: date, biglietti e scaletta

Il Summer Tour 2025 di Luchè si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Il viaggio musicale del rapper napoletano inizierà con una data zero fissata per il 5 giugno 2025 presso l’iconico Stadio Maradona di Napoli, città natale dell’artista, per poi concludersi il 15 settembre all’Unipol Forum di Milano, uno dei templi della musica live italiana.

Questo tour rappresenta un’importante occasione per Luchè di presentare al pubblico i brani del suo ultimo album “Il mio lato peggiore”, pur non tralasciando i successi che hanno segnato la sua carriera e conquistato il cuore dei fan. La scelta di esibirsi in diverse città italiane, dal sud al nord della penisola, riflette la volontà dell’artista di raggiungere il maggior numero possibile di sostenitori, attraversando location di prestigio e festival estivi di rilievo nel panorama musicale nazionale.

Le nove date programmate consentiranno ai fan di tutta Italia di immergersi nell’universo musicale del rapper, in un connubio di nuove sonorità e brani ormai entrati nell’immaginario collettivo degli appassionati di rap italiano.

Il Summer Tour 2025 di Luchè toccherà alcune delle location più importanti d’Italia, offrendo ai fan di tutto il paese l’opportunità di vivere dal vivo le emozioni della sua musica. Ecco tutte le date confermate del tour in ordine cronologico:

5 giugno – Stadio Maradona, Napoli

22 luglio – Termoli Summer Festival, Termoli (CB)

24 luglio – Rock in Roma, Roma

8 agosto – Versus Festival, Riccione (RN)

16 agosto – Raffo Parco Gondar, Gallipoli (LE)

21 agosto – Teatro dei Ruderi, Diamante (CS)

29 agosto – Castellammare Music Fest, Castellammare del Golfo (TP)

4 settembre – Beat Festival, Empoli (FI)

15 settembre – Unipol Forum, Milano

La tournée inizierà nel cuore della sua città natale, Napoli, per poi proseguire attraverso festival estivi in importanti località turistiche come Riccione e Gallipoli. Il tour si concluderà in grande stile all’Unipol Forum di Milano, offrendo un’esperienza musicale completa che attraversa l’intera penisola.

La scaletta dei concerti

Durante il suo Summer Tour 2025, Luchè porterà sul palco un mix perfetto tra i brani del suo ultimo album “Il mio lato peggiore” e i successi che hanno segnato la sua carriera. La scaletta promette di accontentare sia i fan di lunga data che quelli più recenti, offrendo un’esperienza musicale completa che rappresenta l’evoluzione artistica del rapper napoletano.

Ecco la scaletta completa dei brani che Luchè eseguirà durante i concerti del tour 2025:

Autostima

Slang

Il mio lato peggiore

Star

L’ultima volta

Chico

Casa mia

Tutto di me

Qualcosa di grande

Ci riuscirò davvero

Dire la mia

Il mio ricordo

Miami Vice feat. Sfera Ebbasta e Shiva

Nada

Un milione di mani feat. Rose Villain

Ti amo

Parliamo

Che Dio mi benedica

Torna da me

Si vince alla fine

Non abbiamo età

Password

La notte di San Lorenzo

Ginevra feat. Geolier

Attraverso me

Informazioni su biglietti e dettagli aggiuntivi

I biglietti per il Summer Tour 2025 di Luchè sono disponibili sui principali circuiti di vendita autorizzati e sul sito ufficiale dell’artista. È consigliabile procedere all’acquisto con largo anticipo, considerando l’alta richiesta prevista soprattutto per le date di Napoli e Milano che apriranno e chiuderanno il tour.

I prezzi variano in base alla location e alla tipologia di posto scelto, con opzioni che includono anche pacchetti VIP per i fan più accaniti. Gli organizzatori raccomandano di verificare eventuali restrizioni o normative specifiche relative all’accesso ai concerti, che potrebbero variare in base alla venue.

Fonte immagine: Vivo Concerti