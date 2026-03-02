Concerti Luchè 2026: date, biglietti e scaletta

Dopo la prima partecipazione da protagonista al Festival di Sanremo, Luchè ha annunciato il calendario del tour 2026, introducendo un cambiamento significativo: il concerto-evento previsto alla Reggia di Caserta è stato spostato all’Ippodromo di Agnano di Napoli per il 10 settembre 2026. L’artista ha spiegato che la scelta risponde alla forte richiesta dei fan e trasforma l’appuntamento in una celebrazione nella sua città d’origine.

Il tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, arriva al termine di un anno ricco di traguardi: dall’album Il mio lato peggiore certificato platino al trionfo allo Stadio Diego Armando Maradona. A Sanremo, Luchè ha portato Labirinto, brano che esplora il senso di smarrimento derivante da relazioni tossiche, e ha condiviso il palco con Gianluca Grignani per un’intensa versione di Falco a metà nella serata delle cover.

Il calendario del tour primaverile ed estivo si articola in undici appuntamenti che toccano tutta la penisola. Ecco tutte le date:

Domenica 15 marzo 2026 | Roma – Palazzo dello Sport

Martedì 17 marzo 2026 | Firenze – Mandela Forum

Sabato 21 marzo 2026 | Torino – Inalpi Arena

Lunedì 23 marzo 2026 | Eboli (SA) – Palasele

Martedì 24 marzo 2026 | Eboli (SA) – Palasele

Giovedì 26 marzo 2026 | Messina – Palarescifina

Sabato 28 marzo 2026 | Bari – Palaflorio

Domenica 29 marzo 2026 | Bari – Palaflorio

Mercoledì 1 aprile 2026 | Padova – Gran Teatro Geox

Giovedì 2 aprile 2026 | Milano – Unipol Forum

Giovedì 10 settembre 2026 | Napoli – Ippodromo di Agnano

Concerti Luchè 2026: biglietti

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sui prezzi dei biglietti e sulle date di apertura delle vendite. Gli aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali di Luchè e di Vivo Concerti, organizzatore del tour. Si raccomanda di rivolgersi esclusivamente ai circuiti autorizzati per l’acquisto e di diffidare del mercato secondario.

Concerti Luchè 2026: scaletta

Ecco alcune canzoni che potrebbero essere nella scaletta dei concerti di Luchè 2026:

Autostima

Slang

Ginevra

Nessuna

Star

Casa mia

La notte di San Lorenzo

Il mio lato peggiore

Anno fantastico

Tutto di me

Chico

Non abbiamo età

Ovviamente ci sarà anche Labirinto, il brano presentato al Festival di Sanremo 2026, che esplora con intensità il tema delle relazioni tossiche.

L’ultimo album: Il mio lato peggiore

Uscito il 16 maggio 2025, Il mio lato peggiore rappresenta il sesto album solista di Luchè e una tappa fondamentale nel percorso che lo ha portato dal trionfo allo Stadio Diego Armando Maradona fino al palco di Sanremo. Il disco ha conquistato la certificazione platino, confermando la capacità dell’artista napoletano di unire consenso di pubblico e critica.

Tra i brani che hanno anticipato l’uscita spiccano Anno fantastico, realizzato in collaborazione con Shiva e Tony Boy, e Autostima, tracce che sintetizzano la maturità artistica raggiunta da Luchè nel bilanciare credibilità street e respiro mainstream. L’album costituisce la base del repertorio che animerà il tour 2026, offrendo ai fan un ritratto completo della sua evoluzione musicale.

La biografia in breve

Luchè, pseudonimo di Luca Imprudente, nasce a Napoli il 7 gennaio 1981 e inizia nel rap nel 1997 con i Co’Sang, collettivo napoletano sciolto nel 2012 e riunito nel 2024 per l’album Dinastia. La carriera solista parte con L1 (2012) e prosegue con titoli come Dove volano le aquile (2022), che raggiunge la prima posizione nella classifica FIMI, consolidando la sua reputazione nazionale e internazionale.

Nel 2024 partecipa al Festival di Sanremo con un medley di brani storici, tornandovi come protagonista nel 2026 con il brano Labirinto. Il trionfo allo Stadio Diego Armando Maradona e la fondazione dell’etichetta BFM completano un percorso che unisce credibilità street e successo commerciale.

