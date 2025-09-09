Concerti Lucio Corsi 2026: date, biglietti e scaletta del tour europeo e nei palasport

Il cantautore toscano Lucio Corsi ha annunciato il suo primo “Tour Europeo 2026” che si svolgerà nei club tra gennaio e febbraio, rappresentando una tappa fondamentale nel percorso artistico di Lucio Corsi verso la dimensione internazionale.

Il tour prenderà il via il 24 gennaio 2026 a Lugano presso il Padiglione Conza, per poi proseguire con undici appuntamenti che toccheranno le principali capitali europee. Questa prima esperienza europea rappresenta un momento storico per l’artista maremmano, che porterà la sua musica e la sua poetica oltre i confini nazionali, consolidando il successo ottenuto con “Volevo essere un duro”.

Il “Lucio Corsi – Palasport 2026” rappresenta un traguardo fondamentale nella carriera del cantautore toscano, che per la prima volta calcherà i palchi dei grandi palazzetti italiani. Il tour prevede tre date imperdibili:

27 novembre 2026 – Firenze – Nelson Mandela Forum

– Firenze – Nelson Mandela Forum 5 dicembre 2026 – Roma – Palazzo dello Sport

– Roma – Palazzo dello Sport 11 dicembre 2026 – Milano – Unipol Forum

Questo salto di qualità verso i palasport segna l’evoluzione artistica di Lucio Corsi, che dal piccolo club della Maremma arriva ora a riempire le arene più prestigiose d’Italia. Come confessato dal palco dell’Ippodromo San Siro, il suo “sogno è essere perennemente in tour come Dylan”, un desiderio che si sta concretizzando passo dopo passo nella sua straordinaria ascesa musicale.

Scaletta dei concerti di Lucio Corsi

Basandosi sul concerto di chiusura del tour 2025 all’Ippodromo San Siro di Milano, i fan possono farsi un’idea di cosa aspettarsi dalla scaletta dei prossimi concerti europei e nei palasport. La serata milanese ha offerto uno spettacolo di oltre due ore con 27 brani che hanno attraversato l’intera discografia di Lucio Corsi.

La scaletta completa ha incluso:

Freccia Bianca La bocca della verità Danza classica Amico vola via Radio Mayday Questa vita Trieste Sigarette La gente bassa (cover di “Short People” di Randy Newman) Il Re del rave Orme La ragazza trasparente (Solo) La lepre (Solo) Senza titolo (Solo) (Testo senza musica sui parchi) Volevo essere un duro con Tommaso Ottomano Situazione complicata con Tommaso Ottomano Francis Delacroix con Tommaso Ottomano e Francis Delacroix Magia nera con Tommaso Ottomano Rocko Nel cuore della notte Cosa faremo da grandi? Tu sei il mattino con Tommaso Ottomano Astronave giradisco Altalena Boy Bis Francis Delacroix con Tommaso Ottomano e Francis Delacroix

Il repertorio spazia dal primo album “Bestiario Musicale” (2017) all’ultimo “Volevo essere un duro” (2025), garantendo soddisfazione sia ai fan della prima ora che ai nuovi ascoltatori conquistati dopo Sanremo. Particolarmente suggestivi i momenti in solitaria con pianoforte, chitarra acustica e armonica, alternati alle performance con la band completa e le collaborazioni con Tommaso Ottomano e Francis Delacroix.

I biglietti e le informazioni per l’acquisto

I biglietti per entrambi i tour di Lucio Corsi sono disponibili dalle ore 14 dell’8 settembre 2025 attraverso le principali piattaforme di vendita online. Gli appassionati potranno scegliere tra due esperienze completamente diverse: il tour europeo nei club offrirà un’atmosfera più intima e raccolta, perfetta per vivere da vicino la musica del cantautore toscano, mentre i palasport italiani garantiranno uno spettacolo di grande impatto scenografico con la possibilità di ospitare un pubblico più numeroso.

Per i fan che desiderano seguire Lucio Corsi in entrambe le avventure, si consiglia di acquistare i biglietti il prima possibile, considerando l’alto interesse suscitato dal successo di “Volevo essere un duro” e dalla vittoria della Targa Tenco 2025.

Il percorso artistico dal “Bestiario Musicale” ad oggi

La carriera discografica di Lucio Corsi rappresenta un viaggio artistico iniziato nel 2017 con “Bestiario Musicale”, album d’esordio che ha introdotto il pubblico al mondo creativo del cantautore toscano. Il percorso è proseguito nel 2020 con “Cosa faremo da grandi?”, disco che ha consolidato la sua identità artistica e ampliato la base di fan affezionati.

Il 2023 ha segnato un’ulteriore evoluzione con “La gente che sogna”, lavoro che ha preparato il terreno per il definitivo salto di qualità. L’apice è arrivato nel 2025 con “Volevo essere un duro”, album che ha portato Lucio Corsi sul palco dell’Ariston, conquistando il secondo posto al Festival di Sanremo e la prestigiosa Targa Tenco 2025.

L’esperienza sanremese ed Eurovision ha rappresentato un momento di svolta cruciale, trasformando il musicista della Maremma in un artista di rilevanza nazionale. Il trasferimento dalla sua amata Toscana a Milano ha influenzato profondamente la sua scrittura, come testimonia il “Testo senza musica sui parchi”, monologo-poesia nato dalle riflessioni sui limiti e le contraddizioni della vita metropolitana.

La filosofia artistica di Lucio Corsi ruota attorno al sogno di essere “perennemente in tour come Dylan”, desiderio che si sta concretizzando con i progetti 2026 che lo porteranno per la prima volta in Europa e nei palasport italiani.