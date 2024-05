Concerti Ludovico Einaudi nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Per il decimo anniversario di “In A Time Lapse Reimagined”, il pianista si esibirà in alcune straordinarie performance dal vivo.

Ludovico Einaudi, celebre pianista e compositore torinese, celebrerà il decimo anniversario del suo album “In A Time Lapse Reimagined” con una serie di concerti speciali in Italia. “Ho pensato a In A Time Lapse un po’ per il decennale appena festeggiato e un po’ perché credo sia un progetto ancora molto attuale, con diversi brani divenuti dei miei classici, come Experience, che suono spesso. A seconda dell’organico con cui scelgo di suonare, lo ricucio e lo reinvento ogni volta”. Ecco le date e i dettagli delle prossime esibizioni.

Concerti di Ludovico Einaudi nel 2024

– 9 e 10 luglio 2024: Arena di Verona

– 12 luglio 2024: Anfiteatro degli Scavi a Pompei (Na)

– 13 e 14 luglio 2024: Auditorium Parco della Musica a Roma

Biglietti per i concerti di Ludovico Einaudi nel 2024

I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso le biglietterie autorizzate. I prezzi variano in base alla location e al tipo di posto scelto con una base di partenza di €57,50.

Scaletta dei concerti di Ludovico Einaudi

Ludovico Einaudi sarà accompagnato da un ensemble di musicisti: Federico Mecozzi: violino e viola; Redi Hasa: violoncello e violoncello elettrico; Rocco Nigro: fisarmonica; Alberto Fabris: basso elettrico e basso synth; Sebastiano De Gennaro: percussioni; Gianluca Mancini: live electronics; Francesco Arcuri: polistrumentista. Ecco la possibile scaletta prevista per i concerti estivi.

Corale Time Lapse Life Walk Discovery at Night Run Brothers Orbits Two Trees Newton’s Cradle Waterways Experience Underwood Burning

Tracce Bonus:

– Bever

– The Dark Bank of Clouds

– Sarabande

– Ronald’s Dream

– Corale Solo

Biografia di Ludovico Einaudi

Nato a Torino il 23 novembre 1955, Ludovico Einaudi si diploma in composizione al Conservatorio G. Verdi di Milano e si perfeziona sotto la guida di Luciano Berio; inizia la sua carriera negli anni ’80, sperimentando con teatro e danza, e raggiunge il successo internazionale con l’album “Le Onde” nel 1996.

Da allora, ha pubblicato numerosi album, collaborato con registi cinematografici e realizzato concerti sold-out in tutto il mondo. Einaudi ha composto numerose colonne sonore per film di successo e ha collaborato con noti registi come Nanni Moretti e Giuseppe Piccioni. Ha anche vinto premi prestigiosi, tra cui l’Echo Klassik Preis e l’Italian Music Awards.

Il suo stile distintivo, caratterizzato da un suono minimalista e avvolgente, ha conquistato il pubblico internazionale, portandolo a esibirsi in location iconiche come la Royal Albert Hall di Londra.

Il 2024 si preannuncia un anno intenso per Einaudi, con concerti in luoghi storici e teatri prestigiosi di tutto il mondo, inclusi spettacoli a Dubai, Arabia Saudita, Singapore e Australia. Il suo tour continuerà in estate con esibizioni nei grandi teatri antichi di Vienne e Carcassonne.

Con queste nuove date italiane, Ludovico Einaudi continua a dimostrare la sua straordinaria capacità di connettersi con il pubblico attraverso la sua musica evocativa e coinvolgente. Non perdere l’occasione di vedere uno dei più grandi pianisti contemporanei dal vivo in un evento unico e celebrativo!