Concerti Marco Mengoni 2026: date, biglietti e scaletta

Marco Mengoni torna dal vivo con un progetto inedito che ribalta il formato degli stadi: dal 5 novembre al 19 dicembre 2026 il cantante si esibirà in 26 serate consecutive al Teatro Principe di Milano, in via Bligny 52. L’evento, battezzato “Residency Allo Sbagliato” e organizzato da Live Nation, trasforma un teatro da circa 500 posti in un club temporaneo e offline, dove l’artista assume per la prima volta anche il ruolo di direttore creativo.

L’idea di “sbagliato” rappresenta una scelta fuori dagli schemi: abbandonare le grandi arene per privilegiare un rapporto ravvicinato tra palco e pubblico, superare la logica del singolo concerto e costruire un’esperienza multidisciplinare che intreccia musica dal vivo, comicità, DJ set, arte e design.

La capienza ridotta permette di vivere ogni brano in modo diverso, valorizzando sfumature vocali e arrangiamenti che nei grandi spazi restano compressi dalla logica dello show.

Il calendario della residency si articola su due mesi consecutivi, con quindici appuntamenti a novembre e undici a dicembre. Di seguito le date ufficiali:

5 novembre 2026 – Milano – Teatro Principe

7 novembre 2026 – Milano – Teatro Principe

8 novembre 2026 – Milano – Teatro Principe

10 novembre 2026 – Milano – Teatro Principe

11 novembre 2026 – Milano – Teatro Principe

13 novembre 2026 – Milano – Teatro Principe

14 novembre 2026 – Milano – Teatro Principe

17 novembre 2026 – Milano – Teatro Principe

18 novembre 2026 – Milano – Teatro Principe

20 novembre 2026 – Milano – Teatro Principe

22 novembre 2026 – Milano – Teatro Principe

25 novembre 2026 – Milano – Teatro Principe

26 novembre 2026 – Milano – Teatro Principe

28 novembre 2026 – Milano – Teatro Principe

29 novembre 2026 – Milano – Teatro Principe

1 dicembre 2026 – Milano – Teatro Principe

2 dicembre 2026 – Milano – Teatro Principe

4 dicembre 2026 – Milano – Teatro Principe

5 dicembre 2026 – Milano – Teatro Principe

8 dicembre 2026 – Milano – Teatro Principe

10 dicembre 2026 – Milano – Teatro Principe

11 dicembre 2026 – Milano – Teatro Principe

13 dicembre 2026 – Milano – Teatro Principe

16 dicembre 2026 – Milano – Teatro Principe

17 dicembre 2026 – Milano – Teatro Principe

19 dicembre 2026 – Milano – Teatro Principe

Si consiglia di verificare sempre il calendario aggiornato sui canali ufficiali prima dell’acquisto dei biglietti.

I biglietti per Allo Sbagliato: prezzi, vendita e regole

La vendita generale dei biglietti parte lunedì 28 settembre 2026 alle ore 17 sui canali ufficiali: TicketOne, Ticketmaster e Live Nation. È fondamentale affidarsi solo a questi circuiti autorizzati per evitare truffe e acquisti non validi.

Le fasce di prezzo pubblicate indicano 100 euro per i posti in piedi, 150 euro per il parterre seduto e 200 euro per i 29 posti sul palco. TicketOne riporta un prezzo minimo di 115 euro escluse le commissioni di prevendita, che variano in base alla categoria scelta e alla piattaforma utilizzata. Prima di completare l’acquisto è necessario verificare l’importo finale direttamente sul sito.

Ogni account può acquistare massimo due biglietti per una sola data. Il ritiro avviene esclusivamente il giorno dello spettacolo a partire dalle 18:30, presentando un documento d’identità valido dell’intestatario dell’account registrato al momento dell’acquisto.

La scaletta di Marco Mengoni cambia ogni sera

Marco Mengoni ha scelto di non fissare un programma definitivo per Allo Sbagliato: ogni serata avrà una scaletta diversa, privilegiando brani meno noti, lati B e cover soul. L’artista ha dichiarato che Due vite e L’essenziale non verranno eseguite integralmente, puntando invece su canzoni che hanno segnato la sua carriera artistica.

Tra i possibili brani figurano:

Guerriero

Ti ho voluto bene veramente

Esseri umani

Onde

Sai che

Muhammad Ali

Voglio

Hola

In un giorno qualunque

L’ultima notte

Pazza musica

No stress

Cambia un uomo

Duemila volte

Io ti aspetto

Gli arrangiamenti saranno affidati a una soul band e potrebbero includere cover di artisti come Marvin Gaye e Al Green, per offrire interpretazioni diverse a ogni appuntamento.

Il club offline che porta il pubblico dentro lo spettacolo

All’ingresso del Teatro Principe i telefoni vengono inseriti in custodie richiudibili, sbloccabili solo in un’area dedicata. La scelta punta a eliminare distrazioni e a concentrare l’attenzione sull’esibizione dal vivo, rendendo ogni serata un’esperienza irripetibile e non riproducibile sui social.

Per questo motivo è consigliabile portare una carta fisica o contanti per eventuali acquisti. Oltre alla musica, il format di Allo Sbagliato comprende comicità, DJ set, arte e design. Tra gli ospiti annunciati figurano Luca Ravenna, Faccianuvola, Mace, Benjamin Clementine, Rareş, Sayf, Nuzzo e Di Biase, per un programma che mescola linguaggi artistici diversi.

La carriera di Marco Mengoni da X Factor a Sanremo

Nato a Ronciglione nel 1988, Marco Mengoni ha iniziato la carriera solista a 16 anni. Nel 2009 ha vinto X Factor, nel 2010 è arrivato terzo a Sanremo con Credimi ancora e nel 2013 ha trionfato con L’essenziale, rappresentando poi l’Italia all’Eurovision. Dopo stadi e palasport, oggi sceglie il Teatro Principe.