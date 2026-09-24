Oasis, nuove date del tour 2027: terza serata a Roma il 26 luglio, Parigi anticipa al 20

Il 23 settembre 2026 gli Oasis hanno ufficializzato l’aggiunta di nuove tappe al tour 2027, motivata dalla forte domanda di biglietti registrata nelle settimane precedenti. L’espansione del calendario coinvolge tre Paesi e prevede cinque appuntamenti aggiuntivi rispetto al programma originario.

Roma ottiene una terza serata allo Stadio Olimpico: il 26 luglio si affiancherà alle date già confermate del 29 e 30 luglio nella capitale. La risposta del pubblico italiano ha spinto la band a rinforzare la presenza nel nostro Paese, confermando l’interesse per il ritorno della formazione britannica.

Oltre all’Italia, il tour tocca anche Monaco di Baviera con un concerto fissato per il 6 luglio, e Knebworth, sede storica per gli Oasis, che ospiterà due eventi consecutivi il 25 e il 26 settembre. Questi appuntamenti chiudono l’ampliamento annunciato e consolidano l’itinerario europeo della reunion.

Il caso Parigi e lo spostamento

La band ha comunicato che il concerto previsto per il 24 luglio a Parigi non si terrà nella data originaria. L’evento allo Stade de France è stato anticipato al 20 luglio.

La decisione è motivata dalla presenza di lavori ferroviari programmati nelle vicinanze dello stadio proprio il 24 luglio, che avrebbero potuto creare disagi logistici per il pubblico e l’organizzazione. Lo spostamento mira a garantire un accesso più agevole e sicuro per tutti i partecipanti.

I biglietti e come funziona la vendita

La vendita dei biglietti per le nuove date si svolgerà tra venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre. L’accesso all’acquisto è riservato a chi si è registrato entro il 17 settembre sulla piattaforma online dedicata.

Tra tutti gli iscritti, la band effettuerà una selezione casuale: solo i selezionati riceveranno un codice personale che permetterà di completare l’acquisto durante la finestra di vendita. I codici verranno inviati tra giovedì 24 e domenica 27 settembre, quindi è importante monitorare la propria casella email in quei giorni.

Il meccanismo di registrazione preventiva e selezione casuale è stato pensato per gestire l’enorme domanda e garantire un processo più equo rispetto alle vendite tradizionali. Chi non ha ricevuto il codice non potrà accedere alla vendita, rendendo fondamentale la registrazione nei tempi previsti.

La cornice del tour 2027 tra Roma, Monaco e Knebworth

Il tour europeo degli Oasis nell’estate 2027 si arricchisce di tappe strategiche che toccano tre paesi. Roma ospiterà tre serate consecutive allo Stadio Olimpico, con l’aggiunta del 26 luglio alle date già previste del 29 e 30 luglio.

Monaco vedrà la band il 6 luglio, mentre Knebworth chiuderà il calendario con due appuntamenti il 25 e 26 settembre.