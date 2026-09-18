Concerti Simply Red 2027: date, biglietti e scaletta del Summer Funk Tour

I Simply Red tornano in Italia nell’estate 2027 con il Summer Funk ’27, primo tour dopo le celebrazioni per i quarant’anni di carriera concluse nel 2025. La band guidata da Mick Hucknall porterà sul palco uno spettacolo ad alta energia, costruito sui più grandi successi e sui momenti più trascinanti del repertorio funk e soul che ha reso il gruppo una leggenda internazionale.

Il concept alterna location storiche italiane, come l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei e Piazza San Marco a Venezia, a grandi festival estivi, offrendo un’esperienza dal vivo unica. Il tour toccherà anche altre città europee: tra gli appuntamenti più attesi figurano il debutto al Gunnersbury Park di Londra e il concerto alla Pula Arena in Croazia.

Il tour italiano dei Simply Red si snoda tra giugno e luglio 2027 con cinque appuntamenti che alternano location monumentali e grandi festival estivi:

25 giugno 2027 – Venezia – Piazza San Marco (Venezia Jazz Festival, 19ª edizione)

(Venezia Jazz Festival, 19ª edizione) 26 luglio 2027 – Roma – venue da comunicare

27 luglio 2027 – Pompei – Anfiteatro degli Scavi (inaugurazione Beats of Pompeii 2027)

(inaugurazione Beats of Pompeii 2027) 28 luglio 2027 – Bari – Fiera del Levante

30 luglio 2027 – Lucca – Area Mura Storiche (Lucca Summer Festival)

L’apertura veneziana segna il debutto italiano in Piazza San Marco, cornice prestigiosa del festival jazz. La chiusura a Lucca conferma il legame della band con il festival toscano.

Tra le tappe spiccano l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, inaugurando una rassegna dedicata, e la Fiera del Levante di Bari, che riporta i Simply Red nel Sud Italia dopo anni.

I biglietti e le prevendite: dove comprarli e quando

Per assistere ai concerti italiani del Summer Funk ’27, i fan dovranno attrezzarsi per tempo attraverso i canali ufficiali. TicketOne rappresenta la piattaforma principale per l’acquisto dei biglietti in Italia, sia durante le fasi di prevendita sia nella vendita generale.

Le opportunità di acquisto si articolano in tre momenti distinti. La presale artistica, riservata ai fan iscritti, parte il 22 settembre alle ore 10 e si conclude il 24 settembre alle ore 22. Parallelamente, Radio Monte Carlo gestisce una presale dedicata che va dalle ore 10 del 23 settembre fino alle ore 22 del 24 settembre. La vendita generale apre infine alle ore 10 del 25 settembre, con i biglietti disponibili fino a esaurimento.

I prezzi non sono ancora stati comunicati ufficialmente: si consiglia di monitorare TicketOne e i siti ufficiali della band per gli aggiornamenti. Per il concerto di Pompei è stato fissato un limite di 8 biglietti per transazione, regola valida anche per altre date. Le produzioni italiane sono curate da D’Alessandro e Galli, garanzia di organizzazione professionale.

La possibile scaletta: i successi attesi sul palco

Lo show del Summer Funk ’27 non ha ancora una setlist ufficiale, ma i comunicati promettono i più grandi successi della band. Tra i brani attesi:

Fairground

Something Got Me Started

Money’s Too Tight (To Mention)

Holding Back the Years

If You Don’t Know Me by Now

Stars

Sunrise

The Right Thing

For Your Babies

Questa scaletta ipotetica si basa sul repertorio storico; le scelte definitive saranno annunciate più avanti.

L’ultimo album: il ponte tra anniversario e nuovo corso

Il Summer Funk ’27 nasce come naturale proseguimento delle celebrazioni per il 40º anniversario dei Simply Red, concluse nel 2025 con un ciclo di eventi e uscite dedicate alla carriera della band. Questo tour rappresenta il primo grande ritorno sui palchi europei dopo i festeggiamenti, unendo il repertorio storico che ha reso celebre il gruppo a un’energia rinnovata e a sonorità soul-funk pensate per l’estate.

Prima dei progetti celebrativi, l’ultima produzione in studio di rilievo è stata Blue Eyed Soul, pubblicata nel 2019. L’album ha confermato la capacità di Mick Hucknall e della band di mantenere viva la propria identità musicale, mescolando classici arrangiamenti soul con tocchi contemporanei e una forte componente funk. Proprio questa matrice sonora è al centro dello show che i Simply Red porteranno in Italia e in Europa nel 2027.

La scaletta dal vivo sarà costruita attorno ai brani più iconici della carriera — da Fairground a Holding Back the Years, da Stars a Money’s Too Tight (To Mention) — ma anche su momenti del repertorio più recente, confermando la centralità della voce di Hucknall e della sezione fiati nella definizione del sound della band. Il tour vuole essere un ponte tra passato glorioso e presente attivo, trasformando il palco in un viaggio attraverso quattro decenni di soul britannico.

La biografia e la carriera: dagli esordi ai trionfi

I Simply Red nascono a metà anni Ottanta nel Regno Unito sotto la guida artistica di Mick Hucknall, la cui voce soul inconfondibile diventa subito il marchio della band. Il debutto con l’album Picture Book porta brani come Money’s Too Tight (To Mention) e Holding Back the Years, che segnano l’ingresso nel panorama internazionale.

Negli anni Novanta arriva la consacrazione: l’album Stars trasforma il gruppo in uno dei simboli del soul-pop europeo, trascinando milioni di ascoltatori tra hit radiofoniche e tournée sold-out.

Oggi la formazione comprende Ian Kirkham (sax), Kenji Suzuki (chitarra), Kevin Robinson (tromba), Roman Roth (batteria), Gary Sanctuary (tastiere) e Orefo Orakwue (basso), pronti a portare sul palco i quarant’anni di storia della band.

Fonte immagine: JamBase