Ligabue, Arena di Verona 22 settembre 2026: scaletta con 24 brani e 14 date nei palasport

Il 22 settembre 2026 alle ore 21 prende il via dall’Arena di Verona la leg autunnale del tour “La Notte di Certe Notti” di Luciano Ligabue. Questo avvio segna il passaggio dalla stagione estiva negli stadi, che ha raccolto 50mila presenze allo Stadio Olimpico di Roma e chiuso con il sold out a San Siro il 20 giugno, alla fase nei palasport.

Dopo la data zero del 12 settembre al Palazzo del Turismo di Jesolo, la tappa veronese inaugura un percorso di 14 appuntamenti che si concluderà il 24 ottobre all’Unipol Dome di Milano. Il cambio di dimensione da stadi a palasport riflette una scelta precisa di avvicinare il pubblico in spazi più raccolti, senza rinunciare all’intensità della proposta live costruita durante l’estate.

La band e gli innesti familiari: la dimensione live

Sul palco, Ligabue ritrova la formazione che lo accompagna da oltre quarant’anni di carriera. Le chitarre sono affidate a Fede Poggipollini, Max Cottafavi, Mel Previte e Niccolò Bossini, mentre le tastiere sono curate da Luciano Luisi. Al basso suona Davide Pezzin, mentre alla batteria siede Lenny Ligabue, figlio del rocker di Correggio.

Durante la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo, il palco ha ospitato anche Linda Ligabue, figlia dell’artista e di Barbara Pozzo. Insieme hanno eseguito “A modo tuo”, brano che Luciano le aveva dedicato e successivamente affidato a Elisa nell’album “L’anima vola” del 2014.

È stata la prima volta che padre e figlia si sono esibiti insieme dal vivo. Non è chiaro se questo momento familiare verrà riproposto nelle altre date del tour.

La probabile scaletta: brani attesi, debutti e ricorrenze

La scaletta osservata durante la data zero di Jesolo delinea una struttura di circa 24 brani, equilibrata tra classici e novità. L’apertura celebrativa è affidata a “Certe notti”, brano che nel 2026 festeggia 30 anni dall’uscita e rappresenta un punto di riferimento nel repertorio di Ligabue.

Lo spettacolo riserva spazio al materiale dell’album “Arrivederci, mostro!”, con il ritorno in scaletta di “Quando canterai la tua canzone”, assente dal 2013, e il debutto assoluto di “Qualcosa per te”, pubblicato il 21 agosto scorso.

Tra i titoli attesi figurano:

“Balliamo sul mondo”

“Non è tempo per noi”

“Piccola stella senza cielo”

“L’odore del sesso”

“Il mio nome è mai più”

“Una vita da mediano”

“Tutti vogliono viaggiare in prima”

“Libera nos a malo”

“Tra palco e realtà”

“Certe notti”

L’ordine potrebbe subire variazioni rispetto alle osservazioni di Jesolo, ma la selezione dei pezzi conferma l’intenzione di attraversare quarant’anni di carriera.

Dopo il debutto all’Arena di Verona, il tour prosegue attraverso tredici palasport italiani distribuiti tra fine settembre e fine ottobre. Il calendario prevede tappe a Padova il 25 settembre, Bergamo il 27 settembre e Genova il 29 settembre, per poi spostarsi in Toscana con Livorno il primo ottobre e Firenze il 6 ottobre.

Le Marche vengono toccate a Pesaro il 3 ottobre e ad Ancona il 20 ottobre, mentre l’Emilia-Romagna ospita l’appuntamento di Casalecchio di Reno il 10 ottobre. Il Sud vede protagoniste Messina il 14 ottobre, Eboli il 16 ottobre e Bari il 18 ottobre, con un passaggio a Mantova l’8 ottobre.

La chiusura definitiva è fissata per il 24 ottobre all’Unipol Dome di Milano.

Fonte immagine: Radio Margherita