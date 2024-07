Concerti Negramaro nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Concerti Negramaro 2024

I Negramaro hanno appena terminato, a sorpresa, i concerti del loro tour 2024 nonostante in programma ci fossero ancora due date a luglio. La band, formata nel 1999 in provincia di Lecce da sei amici con una passione comune per la musica vanta, ad oggi, una carriera costellata di successi. Se non volete perdervi la possibilità di farvi travolgere dalla loro energia dal vivo, prendete nota, perché di seguito vi diamo tutte le date delle loro prossime esibizioni, le info su dove e come comprare i biglietti e la possibile scaletta.

Il nome della band, per chi non lo sapesse, è ispirato a un vitigno autoctono del Salento, il Negroamaro. Dopo aver suonato in locali e festival, il gruppo ha ottenuto il primo contratto discografico nel 2003, quando ha pubblicato l’album omonimo “Negramaro”. E’ però nel 2005 che è arrivato a farsi conoscere dal grande pubblico, grazie all’album “Mentre tutto scorre”. Da lì ne sono successe di cose, il gruppo ha sfornato una serie di hit che hanno scalato le classifiche italiane. “Estate”, “Parlami d’amore”, “Nuvole e lenzuola”, “La prima volta”, “Solo per te” sono solo alcuni dei loro più grandi successi.

Mentre la band ha inaspettatamente appena concluso (perché, come vedremo a breve, le date di luglio sono state annullate) il Tour Negramaro – Stadi 2024, il gruppo ha già annunciato quello del 2025. Del quale faranno parte anche i concerti previsti per il 3 luglio 2024 allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina e del 6 luglio 2024 allo Stadio San Nicola di Bari. Queste date sono infatti state posticipate all’anno prossimo.

Niente paura: se avete già acquistato i biglietti, sappiate che resteranno validi fino alle nuove date. Ovvero quelle del 23, 24 e 25 ottobre 2025 al Pala Rescifina di Messina e quelle del 17, 18 e 19 ottobre 2025 al Palaflorio di Bari. A patto, però, che vi registriate su friendsandpartners.it a partire dalle 11 del 2 settembre 2024 ed entro e non oltre le 23,59 di giovedì 31 ottobre 2024.

Alla luce di quanto detto, queste sono (state) le date del tour 2024:

16 giugno 2024 – NAPOLI – Stadio D.A. Maradona

18 giugno 2024 – UDINE – Bluenergy Stadium

22 giugno 2024 – MILANO – Stadio San Siro

3 luglio 2024 – MESSINA – Stadio Franco Scoglio San Filippo (ANNULLATA)

6 luglio 2024 – BARI – Stadio San Nicola di Bari (ANNULLATA)

Dove comprare i biglietti

Potrete acquistare i biglietti per i concerti del tour 2025, il primo dei quali è previsto a Jesolo (VE), presso il PALAZZO DEL TURISMO, il 27/09/2025, sulle piattaforme ufficiali. Tra queste, le più affidabili sono Ticketone, Ticketmaster.

Scaletta dei concerti dei Negramaro

La scaletta dei concerti includerà sicuramente una selezione dei loro più grandi successi, alternati a brani tratti dagli album più recenti. Aspettatevi quindi di sentire classici come “Mentre tutto scorre”, insieme a nuove sorprese che la band potrebbe riservare ai fan.

Una possibile scaletta potrebbe essere questa:

Luna piena

Sei tu la mia città

Il posto dei santi

Ricominciamo tutto

Contatto

Fino all’imbrunire

La prima volta

Per uno come me

Ti è mai successo

Nuvole e lenzuola

Senza fiato / Solo per te

Fino al giorno nuovo

Estate

Cade la pioggia

Solo tre minuti

Congiunzione astrale

Amore che torni

Attenta

Lente

L’immenso

Via le mani dagli occhi

Meraviglioso

Mentre tutto scorre

Parlami d’amore

