Concerti Neil Young 2026: date, biglietti e scaletta degli eventi a Lucca e Codroipo

Neil Young torna in Italia nell’estate 2026 con il Love Earth Tour, accompagnato dalla band The Chrome Hearts. Il leggendario cantautore canadese si esibirà in due date esclusive che rappresentano il gran finale del segmento europeo della tournée: il 14 luglio al Lucca Summer Festival e il 16 luglio a Villa Manin di Codroipo.

I Chrome Hearts, formazione composta da Spooner Oldham alle tastiere, Micah Nelson a chitarra e cori, Corey McCormick al basso, Anthony LoGerfo alla batteria e lo stesso Young a voce, chitarra e piano, proporranno un repertorio che spazia dai grandi classici ai brani più recenti, offrendo ai fan italiani un’esperienza musicale completa.

Neil Young tornerà in Italia nell’estate 2026 con due appuntamenti esclusivi che rappresenteranno il gran finale del segmento europeo del Love Earth Tour. La prima data è fissata per il 14 luglio 2026 al Lucca Summer Festival, nell’iconica cornice dell’Area Mura Storiche di Lucca. La seconda e ultima tappa italiana si terrà il 16 luglio 2026 presso Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine.

Queste saranno le uniche due occasioni per vedere dal vivo il leggendario cantautore canadese nel nostro paese durante questo tour, rendendo entrambi gli eventi particolarmente attesi dai fan italiani.

Biglietti e prezzi

I biglietti per i concerti di Neil Young sono disponibili attraverso diverse fasi di vendita scaglionate. La presale esclusiva per membri Neil Young Archives parte lunedì 24 novembre alle ore 10:00 e dura 48 ore, riservata agli iscritti alla piattaforma NYA.

Successivamente, dal 26 novembre alle ore 10:00 fino al 27 novembre alle ore 23:59, si apre la presale Virgin Radio, accessibile previa registrazione gratuita sul sito virginradio.it.

La vendita generale inizia venerdì 28 novembre alle ore 10:00 tramite il circuito TicketOne e altri canali ufficiali autorizzati.

I prezzi variano in base al venue e al settore scelto, escludendo le commissioni di prevendita. Indicativamente, per il PIT in piedi si prevede un costo di circa €113, mentre per il posto unico in piedi circa €78. I biglietti per la tribuna hanno un prezzo orientativo di €99.

Si consiglia di verificare i dettagli specifici per ciascuna location al momento dell’acquisto, considerando che la disponibilità può esaurirsi rapidamente durante le prime finestre di vendita.

Possibile scaletta

Anche se la scaletta ufficiale dei concerti italiani non è ancora stata confermata, è possibile tracciare una previsione basandosi sulle performance del tour 2025 e sugli show più recenti di Neil Young. La selezione dovrebbe includere un equilibrio tra i grandi classici che hanno segnato la storia del folk-rock e alcuni brani più recenti.

Tra i pezzi attesi figurano:

Comes A Time

Sugar Mountain

I Am A Child

Heart Of Gold

Field Of Opportunity

Out On The Weekend

Love And Only Love

My Boy

Mellow My Mind

Harvest Moon

Homegrown

Love/Art Blues

Long May You Run

Helpless

Name Of Love

After The Gold Rush

Love Earth

Old Man

Questa probabile scaletta rappresenta un viaggio attraverso oltre cinquant’anni di carriera, mescolando hit intramontabili a produzioni più recenti per offrire ai fan un’esperienza completa.

L’ultimo album

Oceanside Countryside, pubblicato il 14 febbraio 2025, rappresenta l’ultimo capitolo discografico di Neil Young. Si tratta di un “lost album” registrato negli anni ’70 ma rimasto inedito fino a oggi, parte della prestigiosa Analog Original Series.

Il disco si distingue per il sound intimista e acustico, caratterizzato da arrangiamenti essenziali e testi introspettivi che riportano l’artista alle sue radici folk. L’album non presenta collaborazioni di rilievo, puntando invece sull’essenzialità delle esecuzioni e sull’autenticità compositiva. L’accoglienza da parte di critica e fan è stata molto positiva, consolidando ulteriormente la reputazione artistica di Young.

Biografia e Carriera

Neil Young è nato nel 1945 in Canada e ha iniziato a suonare negli anni Sessanta nella scena folk di Winnipeg. Dopo essersi trasferito a Toronto e poi a Los Angeles, ha fondato i Buffalo Springfield prima di intraprendere una carriera solista che lo ha consacrato come leggenda vivente del rock e del folk.

Con album storici come Harvest, After the Gold Rush, Zuma e Ragged Glory, Young ha segnato profondamente la musica mondiale. Brani iconici come Heart of Gold, Old Man e Harvest Moon hanno attraversato generazioni, mantenendo intatta la loro forza emotiva.

La sua carriera, attiva da oltre 60 anni, si distingue per l’impegno civile costante, la continua sperimentazione sonora e una presenza scenica carismatica che continua ad attrarre pubblico di tutte le età.

Fonte immagine: Los Angeles Times