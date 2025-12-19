Concerti Noyz Narcos 2026: date, biglietti e scaletta

Noyz Narcos ha annunciato i suoi primi concerti nei palazzetti, segnando una tappa storica nella sua carriera ventennale. Il rapper romano sarà protagonista di due appuntamenti live nell’aprile 2026: sabato 11 al Palazzo dello Sport di Roma e giovedì 16 all’Unipol Forum di Milano.

L’annuncio è arrivato via Instagram il giorno del suo quarantaseiesimo compleanno, amplificando l’entusiasmo dei fan.

Questi live seguono il trionfo dell’ultimo album Funny Games, pubblicato il 28 novembre 2025 e debuttato direttamente al primo posto della classifica settimanale FIMI. I biglietti per entrambe le date sono già disponibili.

Il rapper romano ha confermato i suoi primi concerti nei palazzetti per il 2026, segnando una tappa fondamentale nella carriera live. Le date annunciate sono due e toccano le principali città italiane:

Sabato 11 aprile 2026 – Roma – Palazzo dello Sport

– Roma – Palazzo dello Sport Giovedì 16 aprile 2026 – Milano – Unipol Forum

Si tratta di un debutto significativo nelle arene, dopo anni di successi discografici e un percorso consolidato nella scena rap italiana.

Concerti Noyz Narcos 2026: biglietti

I biglietti per i due concerti di Noyz Narcos sono già disponibili all’acquisto da dicembre 2025, annunciati dall’artista nel giorno del suo quarantaseiesimo compleanno attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.

Al momento, non sono stati comunicati dettagli specifici sui prezzi o sulle piattaforme di vendita autorizzate. Per informazioni aggiornate e complete su costi, settori disponibili e modalità di acquisto, si consiglia di consultare i canali ufficiali del rapper e i suoi profili social, dove verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti necessari.

Data l’alta richiesta prevista per questi primi appuntamenti nei palazzetti, si raccomanda di procedere all’acquisto con anticipo per non perdere l’opportunità di assistere agli show.

Concerti Noyz Narcos 2026: scaletta

Al momento non è stata comunicata una scaletta ufficiale per i concerti del 2026. Tuttavia, è probabile che gli spettacoli propongano brani dal nuovo album Funny Games, debuttato al primo posto della classifica FIMI, insieme ai classici che hanno segnato la carriera ventennale di Noyz Narcos.

Ecco una possibile scaletta:

Mic Check​

Charlie Sheen​

Quelle notti​

La calda notte​

Champagne 4 The Pain​

Non ho tempo​

Volante 4​

My Love Song​

Respira​

Attica​

Non dormire​

Verano Zombie / Verano Zombie Pt. 2 / Verano Zombie Pt. 3 (medley finale)

L’ultimo album

Funny Games, pubblicato il 28 novembre 2025, rappresenta il nuovo capitolo della discografia di Noyz Narcos e ha debuttato immediatamente al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. Il progetto esplora temi introspettivi legati all’identità dell’artista e ai suoi vent’anni di carriera nel rap italiano.

L’album si apre con una riflessione profonda, come testimoniato dalle parole dello stesso rapper: “Dio lo sa bene io chi sono e io so bene chi è lui. Quello che non ho mai detto a nessuno, riesco a dirlo solo qui, dentro a un microfono”.

Noyz ha aggiunto: “Dopo vent’anni lo stesso sangue scorre ancora nei miei versi”, sottolineando la continuità artistica che caratterizza il suo percorso.

Il successo immediato ha entusiasmato l’artista, che ha commentato: “Siamo al top di tutte le classifiche. Grazie a tutti. Il meglio deve ancora venire”. Proprio questo trionfo discografico ha alimentato l’attesa per i concerti nei palazzetti del 2026, che rappresenteranno una celebrazione live del nuovo corso artistico.

Biografia e Carriera

Noyz Narcos è tra le figure più rappresentative della scena rap italiana. Gli esordi risalgono al collettivo TruceKlan, con cui si è affermato prima di pubblicare nel 2005 il primo album solista Non dormire.

Da quel momento la sua traiettoria artistica ha segnato tappe fondamentali: Monster nel 2013 ed Enemy nel 2018 hanno consolidato la sua identità musicale, mentre Localz Only (2015, con Fritz da Cat) ha ampliato il suo raggio d’azione. Nel 2023 è arrivato Cult, joint album con Salmo che ha conquistato il primo posto della classifica FIMI.

Nel corso degli anni il rapper romano ha collaborato con alcuni dei nomi più importanti del panorama italiano, tra cui Fabri Fibra, Marracash, Clementino, Achille Lauro, Rkomi, Neffa, Lazza, Gazzelle e Rocco Hunt, testimoniando il suo impatto trasversale sulla scena hip hop.

I concerti del 2026 rappresentano il primo approdo nei palazzetti, nuova fase di una carriera live costruita con costanza e dedizione.

Fonte immagine: La Stampa