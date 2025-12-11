Concerti OKGiorgio 2026: date, biglietti e scaletta

okgiorgio ha annunciato a dicembre 2025 l’Italia Tour 2026, segnando il suo ritorno nei club con una serie di concerti che inaugurano un nuovo capitolo live. Il tour parte il 10 aprile 2026 e si sviluppa in sei tappe, portando sul palco uno spettacolo che unisce elettronica e strumenti suonati, alternando momenti ad alta energia con passaggi più introspettivi e narrativi.

Al centro del progetto live c’è la relazione diretta con il pubblico e una “good vibe” che caratterizza ogni serata, pensata per essere unica e diversa dalla precedente. Il tour rappresenta anche l’occasione per ascoltare dal vivo i brani di ko mixtape, l’ultimo progetto dell’artista uscito nell’autunno 2025, pensato proprio per trovare nei club la sua espressione più naturale.

okgiorgio torna nei club italiani con l’Italia Tour 2026, che prenderà il via ad aprile e si concluderà a fine maggio. Il calendario prevede sei appuntamenti in venue di medie dimensioni, scelte per favorire il contatto diretto tra palco e pubblico, in linea con l’estetica live dell’artista bergamasco.

Ecco le date confermate:

10 aprile 2026 – Nonantola (MO) – Vox Club

11 aprile 2026 – Padova – Hall

17 aprile 2026 – Milano – Fabrique

23 aprile 2026 – Napoli – Duel Club

24 aprile 2026 – Molfetta (BA) – Eremo Club

29 maggio 2026 – Roma – Spring Attitude

La scelta dei club risponde a una precisa volontà artistica: creare spazi in cui la musica possa essere vissuta da vicino, con un’atmosfera intima e coinvolgente. okgiorgio costruisce ogni serata come un’esperienza unica, diversa dalla precedente, alternando momenti di energia a passaggi più raccontati e introspettivi.

La dimensione del tour facilita l’accessibilità anche per il pubblico studentesco, rendendo l’esperienza live più diretta e immediata rispetto ai grandi palazzetti.

Concerti OKGiorgio 2026: biglietti e prezzi

I biglietti per l’Italia Tour 2026 di okgiorgio sono disponibili sulle principali piattaforme di ticketing dedicate ai concerti nei club. Alcune date, come quella di Napoli al Duel Club, utilizzano circuiti digitali come Dice, che permettono l’acquisto e la conservazione del biglietto in formato elettronico.

I prezzi variano a seconda della città e del circuito di vendita. Per le date nei club, le fasce di costo rimangono orientate al pubblico giovane, con tariffe tipiche dei live indoor di medio livello, risultando quindi accessibili agli studenti e ai fan che seguono l’artista.

Visto l’alto interesse per il tour e i numerosi sold out registrati nelle precedenti stagioni, si consiglia di acquistare i biglietti con anticipo per assicurarsi la presenza agli appuntamenti.

Concerti OKGiorgio 2026: la scaletta

La scaletta ufficiale dell’Italia Tour 2026 non è stata ancora resa pubblica, ma è molto probabile che ruoti intorno ai brani di ko mixtape e ai pezzi più rappresentativi del percorso dell’artista. Il mixtape contiene 15 tracce che raccontano gli ultimi due anni di palchi e club, alternando energia e momenti introspettivi.

In attesa di conferme ufficiali, una possibile scaletta potrebbe includere:

ko ciao

ko soli

ko tempo

ko eco

ko paradiso

ko sento

ko cuore

Accanto a queste tracce, è plausibile l’inserimento di brani degli EP ok e ok?, oltre a sezioni del live strutturate come un dj set continuo. La costruzione del concerto tende a fondere parti suonate e campionamenti vocali, mantenendo sempre forte il coinvolgimento del pubblico.

L’ultimo progetto: ko mixtape

ko mixtape è uscito nell’autunno 2025 e rappresenta una sintesi del percorso artistico di okgiorgio negli ultimi due anni. Il progetto raccoglie 15 tracce che attraversano club culture, sperimentazione sonora e momenti emotivi, con un’attenzione particolare alle voci umane trattate come veri e propri strumenti musicali.

Il mixtape è stato pensato per funzionare come un dj set continuo, con una sequenza fluida che trova la sua espressione più naturale nei contesti club. Proprio per questo motivo, l’Italia Tour 2026 porterà dal vivo per la prima volta l’intero progetto, permettendo al pubblico di vivere l’esperienza completa in spazi ravvicinati.

ko cuore viene indicato come il fulcro emotivo del mixtape e si posiziona verso la fine di un lungo set, quando la notte sembra non finire mai. Questo approccio narrativo rende il progetto particolarmente adatto ai live nei club, dove l’energia collettiva e l’intimità del pubblico diventano parte integrante dello spettacolo.

La biografia e la carriera di okgiorgio

okgiorgio è il nome d’arte di Giorgio Pesenti, produttore, musicista e dj nato a Bergamo nel 1996. Ha iniziato la carriera con la band ISIDE, con cui ha pubblicato diversi progetti, per poi affermarsi come producer per artisti come Pinguini Tattici Nucleari, Carl Brave e Loredana Bertè.

Il primo brano da solista, okokok, esce nel 2022, seguito da okokokokok nel 2023 e dal dj set a dj set for cows. Gli EP ok (15 dicembre 2023) e ok? (6 settembre 2024) consolidano il suo stile elettronico. Nel 2025 partecipa all’Eurosonic Festival (ESNS) e porta la sua musica in tour tra Italia, Europa e Stati Uniti.

L’Italia Tour 2026 rappresenta un ulteriore passo nella sua crescita artistica.

