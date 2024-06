Concerti Olly nel 2024: date, biglietti e scaletta

Concerti Olly 2024

Olly si sta preparando per una serie di concerti dal vivo che terrà nel corso del dicembre 2024. Il giovane rapper genovese è pronto a conquistare il pubblico con 9 date in programma nell’ultimo mese dell’anno. Di seguito tutte le informazioni necessarie per non perdere nessuna delle sue performance: dalle date e località dei concerti, ai dettagli sui biglietti, fino alla scaletta prevista per gli show. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Classe 2001, Federico Olivieri (questo il suo nome di battesimo) si è fatto conoscere dal grande pubblico per la partecipazione a Sanremo Giovani, dove ha portato “L’anima Balla”. Ne è passato di tempo dal 2016, anno in cui ha iniziato la sua carriera formando il collettivo musicale Madmut Branco. Con questo ha pubblicato “Piacere Mixtape”, il suo primo progetto discografico. E’ dell’anno successivo, invece, l’EP da solista, dal quale è stato estratto il singolo Chiara Ferragni, che lo ha visto collaborare con Alfa.

La sua è una musica che oscilla tra rap e pop, e forse è questo il segreto del suo successo, quello di riuscire ad abbracciare gusti diversi. E’ uscito il 13 giugno scorso il nuovo singolo “Ho voglia di te”, che ha inciso insieme a Emma Marrone e JVLI (alias Julien Boverod).

Queste le date del tour:

02-03 dicembre 2024 – MILANO @ Fabrique

05 dicembre 2024 – FIRENZE @ Viper Theatre

12 dicembre 2024 – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia

13 e 17 dicembre 2024 – PADOVA @ Hall

14 e 16 dicembre 2024 – BOLOGNA @ Estragon

19 dicembre 2024 – POZZUOLI (NA) @ Duel Club

20-21 dicembre 2024 – ROMA @ Hacienda

Dove comprare i biglietti

Per non perdere l’opportunità di assistere ai concerti di Olly nel 2024, potete acquistare i biglietti presso le principali piattaforme di vendita come TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket, da sempre affidabili punti di riferimento. Su questi siti potete cercare i concerti per data e luogo, visualizzarne la disponibilità e completare l’acquisto in pochi semplici passi. Per poi ricevere il biglietto cartaceo pagando le spese di spedizione o usufruire dei biglietti elettronici, che rendono l’accesso al concerto decisamente più comodo. Tenete d’occhio i canali ufficiali di Olly sui social media, per restare aggiornati in tempo reale sulle date dei concerti (sia quelle sold out che quelle aggiunte).

I prezzi dei biglietti dei concerti di Olly?

Per quanto riguarda la data di Milano il costo è di 29,00 €. Stessa cifra per la data di Firenze, a meno che non vogliate usufruire del Meet and Greet Package al costo di 129,00 € o dell’Early Entry Package (49,00 €). Anche la data di Bologna prevede una tipologia di biglietto, quello unico, a 29,00 € ed il Meet and Greet Package al costo di 129,00 €. Così come Roma.

A tal proposito, la prima data di Milano, quella del 13 dicembre di Padova e del 14 a Bologna e del 20 di Roma sono già sold out. Fortunatamente, sono già state raddoppiate in modo che, se non siete riusciti ad accaparrarvi i biglietti, possiate farlo ora. Ma non attendete oltre, perché potreste rimanere senza. Con l’avvicinarsi dei concerti, il rischio è molto alto.

Concerti Olly nel 2024, la scaletta

Olly ha attualmente all’attivo un album in studio pubblicato nel 2023 e 4 EP:

2017 – Namaste (con Matsby)

2018 – CRY4U

2020 – Io sono

2022 – Il mondo gira

La scaletta del nuovo tour di Olly sarà incentrata proprio sul suo ultimo album, intitolato “Gira, il mondo gira”. Canterà sul palco sia il singolo Devastante che il brano Polvere, che ha portato sul palco di Sanremo. Queste le canzoni che potete aspettarvi.

Una Vita

L’anima Balla

Ho Un Amico

Polvere

Menomale Che C’è Il Mare

Un’altra Volta

L’amore Va

Tutto Male

Bianca

Fammi Morire

Canto Alla Luna

