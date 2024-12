Concerti Olly 2025: date, biglietti e scaletta

Il giovane cantautore genovese sorprende i fan con il “Tutta Vita Tour 2025”, che lo porterà sui principali palchi del Paese dopo l’attesissima partecipazione a Sanremo 2025.

Dopo l’emozionante annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, Olly ha svelato un’altra grande novità: da ottobre 2025 tornerà nei palazzetti italiani con “Tutta Vita Tour 2025”. L’annuncio è arrivato in un momento di grande entusiasmo per il cantante, che sta raccogliendo risultati straordinari grazie ai suoi ultimi progetti musicali, tra i quali spicca il singolo Per due come noi, uscito recentemente ma già riuscito a conquistare il pubblico con milioni di visualizzazioni e ascolti in streaming.

Olly ha condiviso sui suoi canali social il calendario dei concerti che lo vedranno protagonista in alcune grandi città italiane il prossimo autunno. Al momento sono state annunciate quattro date ufficiali, ma non è detto che presto non ne vengano aggiunte altre:

– Sabato 4 ottobre 2025 – Genova @ Stadium Genova

– Venerdì 10 ottobre 2025 – Milano @ Unipol Forum

– Mercoledì 15 ottobre 2025 – Roma @ Palazzo dello Sport

– Venerdì 17 ottobre 2025 – Napoli @ Palapartenope

Particolare attenzione è stata riservata alla data di Genova, città natale di Olly, che ha suscitato un entusiasmo tale da registrare il sold-out in meno di 24 ore dall’apertura delle vendite. I fan possono però stare tranquilli perché è già stata aggiunta un’altra data il 5 ottobre sempre allo Stadium Genova.

Prima di dedicarsi al tour del 2025, Olly concluderà il “Lo rifarò, lo rifaremo tour 2024” che lo vede ancora impegnato in diversi concerti fino a prima di Natale in città come Milano, Torino, Firenze e Bologna; dopo le feste, invece, il cantante si concentrerà sulla sua performance al Festival di Sanremo 2025.

Biglietti e prezzi dei concerti di Olly nel 2025

I biglietti per il “Tutta Vita Tour 2025” sono già disponibili sul sito ufficiale di Ticketone. I prezzi variano a seconda della tipologia di posto e della visibilità scelta, da un minimo di 49 euro per i posti in piedi, fino a 65 euro per i posti in tribuna numerata; a questi prezzi vanno poi aggiunte le commissioni del canale di vendita.

Quale sarà la scaletta dei concerti di Olly nel 2025?

Ovviamente, la scaletta ufficiale dei prossimi concerti non è ancora stata resa nota, anche se è probabile che Olly includa i suoi brani più amati, come Scarabocchi, Devastante, Quei ricordi là e Per due come noi. Non mancheranno neanche successi come A Squarciagola e Tutto con te, insieme al brano che presenterà a Sanremo e a eventuali nuove canzoni che rilascerà nel frattempo.

Con uno stile che mescola energia e introspezione, Olly è riuscito a conquistare un pubblico sempre più ampio grazie alla sua capacità di raccontare emozioni autentiche attraverso testi che parlano direttamente alla sua generazione. Il Tutta Vita Tour 2025 si preannuncia un evento imperdibile per tutti i fan, un’occasione unica per vivere dal vivo l’energia e il talento di Olly.