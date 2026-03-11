Concerti Pinguini Tattici Nucleari 2027: date, biglietti e scaletta

I Pinguini Tattici Nucleari tornano dal vivo con il Tour Stadi 2027, annunciato il 10 marzo attraverso un teaser Instagram con il comico Andrea Pisani. Il calendario prevede 9 appuntamenti tra giugno e luglio in stadi italiani, dal debutto del 4 giugno a Bibione fino alla chiusura dell’8 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

La ripresa segue la pausa creativa successiva all’Hello World Tour 2025, che aveva registrato 420.000 biglietti venduti e 9 date sold out. In quell’occasione il frontman Riccardo Zanotti aveva spiegato la necessità di fermarsi per sviluppare materiali più maturi, ribadendo le criticità della crescita continua e delle aspettative eccessive.

Il Tour Stadi 2027, prodotto da Magellano Concerti, attraversa l’Italia da nord a sud con nove appuntamenti tra giugno e luglio. L’apertura è fissata per il 4 giugno a Bibione presso lo Stadio Comunale. Seguono l’8 giugno a Bologna nello Stadio Dall’Ara, il 12 giugno a Torino all’Allianz Stadium, il 17 giugno a Milano allo Stadio San Siro e il 21 giugno a Padova allo Stadio Euganeo.

Il calendario prosegue il 24 giugno a Bari presso lo Stadio San Nicola, mentre per Napoli la data resta ancora da confermare. A luglio si concludono le tappe: il 3 luglio a Messina nello Stadio Franco Scoglio e il gran finale l’8 luglio a Roma allo Stadio Olimpico. La sequenza riflette una distribuzione capillare sul territorio nazionale, dalla costa adriatica alle principali metropoli del centro-sud, garantendo copertura geografica estesa e accessibilità per il pubblico di ogni regione.

Concerti Pinguini Tattici Nucleari 2027: i biglietti

I biglietti per il Tour Stadi 2027 sono in vendita da marzo 2026 attraverso TicketOne e i circuiti autorizzati. Le fasce di prezzo offrono diverse opzioni per ogni budget: si parte da circa 49 euro per tribune laterali e curve di seconda categoria, fino ad arrivare ai 289 euro per i pacchetti Platinum che includono servizi premium.

Per dare un’idea concreta dei costi, prendendo come riferimento la data di Torino all’Allianz Stadium: l’accesso al prato costa 69 euro, il pit standard 89 euro, le tribune sono comprese tra 65 e 89 euro a seconda della posizione, mentre il super pit raggiunge i 189 euro. I prezzi possono variare tra le diverse città in base alla capienza dello stadio, alla configurazione dei settori e ai pacchetti disponibili.

Concerti Pinguini Tattici Nucleari 2027: la scaletta

La setlist del Tour Stadi 2027 non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma si può tracciare una proiezione basata sulla scaletta dell’Hello World Tour a San Siro nel 2025. Il repertorio atteso includerà:

Hello World

Giovani Wannabe

Ringo Starr

Romantico ma muori

Hold On

Ricordi

La storia infinita

Amaro

Bottiglie vuote

Alieni

Bergamo

Scrivile scemo

Antartide

Coca Zero

Lake Washington Boulevard

Piccola volpe

Islanda

A questi si aggiungeranno medley come Burnout/Tetris/Bagatelle/Your Dog/Scooby Doo e Dentista Croazia, oltre a Verdura/La banalità del mare/Giulia. I brani conclusivi dovrebbero essere Ridere, Migliore, Rubami la notte, Pastello bianco e Titoli di coda.

Questa selezione mantiene l’equilibrio tra i successi radiofonici recenti e i pezzi di catalogo che hanno definito l’identità live della band bergamasca.

L’ultimo album: Hello World, uscita e risultati

Hello World, pubblicato il 6 dicembre 2024, ha ottenuto la certificazione platino in tempi rapidi, confermando il seguito consolidato dei Pinguini Tattici Nucleari. Il singolo Coca Zero ha raggiunto il primo posto in airplay, mentre Rubami la notte è stato certificato quadruplo platino.

L’album segna la continuazione del percorso intrapreso con Fake News, rafforzando l’appeal radiofonico e l’interesse del pubblico giovane verso i concerti dal vivo della band bergamasca.

La biografia e la carriera: da Bergamo a San Siro

I Pinguini Tattici Nucleari nascono nel 2010 a Bergamo per iniziativa di Riccardo Zanotti, frontman e autore principale, insieme a un gruppo di amici. Il nome deriva da una birra scozzese, e i primi anni vedono un sound tra metal demenziale e autoproduzione (EP Cartoni animali, 2012).

La formazione si stabilizza nel 2016 con Zanotti alla voce, Buttafuoco e Pasini alle chitarre, Pagani al basso, Locati alla batteria e Biffi alle tastiere.

Il salto di notorietà avviene al Festival di Sanremo 2020, dove la band si classifica terza con Ringo Starr. Seguono album di successo: Fuori dall’hype (2019), Fake News (2022) e Hello World (2024). Il tour di Fake News entra nella top10 mondiale Pollstar 2023, confermando la capacità della band di riempire palazzetti e stadi.

A oggi il gruppo ha superato gli 8 milioni di copie equivalenti complessive, un risultato che testimonia l’impatto su pubblico giovane e mainstream.

Fonte immagine: Cosmopolitan