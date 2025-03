concerti Rose Villain 2025: date, biglietti e scaletta

Rose Villain ha recentemente annunciato un nuovo ed entusiasmante tour che la vedrà esibirsi in diverse città italiane nel 2025. I fan sono in trepidante attesa di assistere alle performance dal vivo dell’artista, che includeranno sia i suoi più grandi successi che i brani più recenti.

Dopo aver conquistato il pubblico con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, in cui ha gareggiato tra i Big con il brano Fuorilegge, Rose Villain si prepara ora ad affrontare un anno ricco di appuntamenti dal vivo. Il tour del 2025 sarà suddiviso in due parti: il Radio Vega Summer Tour, che porterà la cantante sui palchi di alcuni dei più importanti festival estivi italiani, e The Radio Trilogy Tour, che invece farà tappa nei principali palazzetti dello sport nel periodo autunnale.

Il pubblico potrà assistere a spettacoli unici, in cui l’energia e il talento di Rose Villain si uniranno a una scaletta che promette emozioni intense. Durante i concerti, la cantante eseguirà i suoi brani più iconici, come Io, me ed altri guai, Piango sulla Lambo e Moonlight, insieme alle novità tratte dal nuovo album Radio Vega, in uscita il 14 marzo 2025.

Radio Vega Summer Tour 2025

29 giugno 2025 – Trento – Trento Live Fest

– Trento – Trento Live Fest 03 luglio 2025 – Perugia – Umbria che spacca

– Perugia – Umbria che spacca 13 luglio 2025 – Gallipoli – Parco Gondar

– Gallipoli – Parco Gondar 19 luglio 2025 – Mondovì (CN) – Wake up Festival

– Mondovì (CN) – Wake up Festival 01 agosto 2025 – Francavilla al Mare (CH) – Piazza Sant’Alfonso

– Francavilla al Mare (CH) – Piazza Sant’Alfonso 12 agosto 2025 – Ascoli Piceno – Ascoli Summer Festival

– Ascoli Piceno – Ascoli Summer Festival 18 agosto 2025 – Barletta – Oversound Music Festival

– Barletta – Oversound Music Festival 21 agosto 2025 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Arena Alpe Adria

The Radio Trilogy Tour 2025

23 settembre 2025 – Milano – Unipol Forum

– Milano – Unipol Forum 26 settembre 2025 – Padova – Kioene Arena

– Padova – Kioene Arena 02 ottobre 2025 – Roma – Palazzo dello Sport

– Roma – Palazzo dello Sport 03 ottobre 2025 – Napoli – Palapartenope

Biglietti e prezzi

I biglietti per il tour nei palazzetti di Rose Villain sono già disponibili all’acquisto, offrendo ai fan l’opportunità di garantirsi un posto per gli eventi autunnali del The Radio Trilogy Tour. Per quanto riguarda il tour estivo Radio Vega Summer Tour, i biglietti saranno messi in vendita alle 11:00 del 12 marzo 2025.

Si consiglia agli appassionati di acquistare i biglietti in anticipo, dato il grande interesse per gli spettacoli programmati. È inoltre utile restare aggiornati sui canali ufficiali dell’artista e sulle piattaforme di vendita per eventuali annunci relativi a nuove disponibilità o date aggiuntive.

Possibile scaletta

Anche se la scaletta ufficiale del tour 2025 di Rose Villain non è stata ancora confermata, è probabile che l’artista scelga di eseguire dal vivo sia i suoi brani di maggior successo che alcune tracce del nuovo album “Radio Vega”. Tra le canzoni attese, non dovrebbe mancare “Fuorilegge”, presentata al Festival di Sanremo 2025, insieme ad altri pezzi molto amati dal pubblico.

Ecco una possibile scaletta per i concerti:

Hattori Hanzo

Io, me ed altri guai

Stan

Michelle Pfeiffer

Graffiti

Hai mai visto piangere un cowboy?

Balenciaga

Lamette

Cartoni animati

Chico

Yakuza

Moonlight

Milano almeno tu

Fragole / Huh?

Il mio funerale

Brutti pensieri

Piango sulla Lambo

Trasparente

Fantasmi

Come un tuono

Click boom!

Durante il tour, potrebbero esserci anche alcune sorprese, con l’inserimento di ospiti speciali e brani eseguiti in versioni inedite. I fan possono quindi aspettarsi un’esperienza emozionante, tra momenti di pura energia e performance più intime e coinvolgenti.

L’ultimo album

L’attesa per i fan di Rose Villain sta per terminare: il nuovo album, intitolato Radio Vega, sarà disponibile dal 14 marzo 2025. Il disco promette di essere un capitolo importante nella carriera dell’artista, unendo sonorità innovative e testi profondi.

Uno degli aspetti più attesi di Radio Vega è la presenza di collaborazioni con alcuni tra i più influenti artisti della scena musicale italiana. Tra i nomi confermati troviamo Gué, con cui Rose Villain ha già lavorato in passato con grande successo, Fabri Fibra e Lazza, due rapper molto apprezzati dal pubblico italiano. Queste collaborazioni renderanno l’album ancora più vario e ricco di spunti interessanti.

Ecco la tracklist completa di Radio Vega:

Il bacio del serpente

Millionaire

No vabbè

Ancora

Musica per dimenticare

Patrick Bateman

Lacrimogeni

Fuorilegge

Bop

Smith & Wesson

Tu sai

Wtf

L’amore è un serial killer

Tra questi brani, Fuorilegge si distingue in particolare per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, confermando la crescita artistica e il talento di Rose Villain. Con questo album, l’artista sembra pronta a sorprendere ancora una volta il suo pubblico.

Biografia e carriera

Rose Villain, nome d’arte di Rosa Luini, è una cantautrice e rapper italiana che negli ultimi anni si è affermata come una delle voci più originali del panorama musicale. Nata a Milano, ha trascorso parte della sua vita a New York, un’esperienza che ha influenzato profondamente il suo stile musicale, caratterizzato da sonorità urban e da testi incisivi.

Dopo aver avviato la sua carriera con singoli di successo, Rose Villain ha guadagnato una maggiore notorietà grazie alla collaborazione con artisti di spicco come Gué e Nerone. Il suo album di debutto, Radio Gotham, ha consolidato il suo status nella scena musicale italiana, permettendole di sperimentare con generi che spaziano dal rap al pop elettronico.

Nel 2025, Rose Villain ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Fuorilegge, accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica. Questo successo le ha aperto le porte a un tour di grande rilievo che toccherà diverse città italiane nei mesi estivi e autunnali, rappresentando un’importante tappa nella sua crescita artistica e consolidando ulteriormente la sua presenza nelle classifiche musicali.