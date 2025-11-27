Concerti Sfera Ebbasta 2026: date, biglietti e scaletta di €LEBRAT10N

Il 26 novembre 2025 Sfera Ebbasta ha ufficializzato il suo ritorno allo stadio San Siro di Milano con un concerto evento fissato per l’8 luglio 2026. Si tratta di un appuntamento simbolico che segna il decennale di carriera del trap king italiano, battezzato con il titolo €LEBRAT10N.

L’annuncio era stato anticipato da un teaser suggestivo: nei giorni precedenti, il marchio distintivo dell’artista — il logo “$€” — era apparso proiettato sulle torri dello stadio, nei colori che hanno caratterizzato alcuni degli album più rappresentativi del rapper di Cinisello Balsamo.

Il ritorno a San Siro assume un valore particolare per Sfera Ebbasta, che aveva già conquistato l’impianto milanese nel 2024 con un doppio sold out, dopo aver registrato quattro serate consecutive all’Unipol Forum di Assago nel 2025. €LEBRAT10N è concepito come un percorso celebrativo attraverso dieci anni di successi, record e certificazioni che hanno consacrato l’artista come fenomeno assoluto della scena musicale italiana.

Al momento è confermata una sola data per €LEBRAT10N: 8 luglio 2026 allo stadio San Siro di Milano. Non sono state comunicate ulteriori tappe né repliche dell’evento.

Il concerto rappresenta un appuntamento unico nel calendario live di Sfera Ebbasta per il 2026, rendendo questa data l’occasione esclusiva per assistere alla celebrazione decennale della carriera del rapper.

Concerti Sfera Ebbasta 2026: i biglietti e le vendite

I biglietti per il concerto di Sfera Ebbasta a San Siro saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di giovedì 27 novembre 2025. Chi preferisce l’acquisto fisico potrà rivolgersi ai punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11:00 di lunedì 1° dicembre.

Gli organizzatori raccomandano di acquistare esclusivamente attraverso i circuiti di biglietteria ufficiali indicati nei comunicati stampa, evitando rivenditori non autorizzati che operano al di fuori dei canali legittimi. Questa precauzione tutela da truffe e garantisce l’accesso sicuro all’evento.

Concerti Sfera Ebbasta 2026: la scaletta

Al momento non è stata comunicata una scaletta ufficiale per €LEBRAT10N. Tuttavia, l’evento celebrativo promette di ripercorrere l’intera parabola artistica di Sfera Ebbasta attraverso i brani che hanno scandito il suo decennio di carriera.

Il pubblico potrà aspettarsi hit come:

Visiera a becco

Tik Tok RMX (feat. Marracash, Guè, Paky & Geolier)

Panette

Brutti Sogni

OGNT

20 collane

Serpenti a sonagli

No champagne

Rockstar

Ricchi x sempre

Bang bang

XDVR (o Xdvr RMX)

G63

15 piani

Cupido

Notti

L’ultimo album: Santana Money Gang con Shiva

Nel 2025 Sfera Ebbasta ha pubblicato Santana Money Gang, un progetto collaborativo insieme al collega Shiva. Si tratta di un joint album che segna una nuova fase artistica per il rapper di Cinisello Balsamo, arrivato dopo X2VR del 2023.

Questo lavoro testimonia la capacità dell’artista di rinnovarsi attraverso collaborazioni strategiche nella scena trap italiana, mantenendo viva l’attenzione del pubblico in vista del grande appuntamento live del 2026 a San Siro.

La carriera e i numeri: record, album e risultati

Sfera Ebbasta rappresenta oggi uno dei fenomeni più rilevanti della musica italiana contemporanea, con un palmares che testimonia l’impatto del suo percorso artistico. Il rapper vanta 234 dischi di platino e 35 dischi d’oro, certificazioni che documentano la diffusione capillare delle sue produzioni presso il pubblico.

Il debutto discografico risale al 2015 con XDVR, seguito dalla riedizione XDVR Reloaded contenente tracce come Ciny e Panette. Nel 2016 pubblica l’album omonimo Sfera Ebbasta, che include Visiera a becco e Bang Bang.

Il 2018 segna una svolta decisiva con Rockstar, disco che ha consolidato la trap come genere mainstream in Italia. Il percorso prosegue con Famoso nel 2020 e X2VR nel 2023, fino al recentissimo Santana Money Gang del 2025, realizzato in collaborazione con Shiva.

I traguardi live confermano il successo: doppio sold out a San Siro nel 2024 e quattro date consecutive all’Unipol Forum di Assago nel 2025 dimostrano la capacità di riempire grandi spazi.

