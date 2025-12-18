Concerti Skunk Anansie 2026: date, biglietti e scaletta

Il 17 dicembre 2025 è arrivato l’annuncio ufficiale che i fan stavano aspettando: gli Skunk Anansie tornano in Italia nell’estate 2026 con cinque date imperdibili tra festival e rassegne musicali. La band iconica degli anni Novanta, guidata dalla carismatica Skin, porterà sul palco i grandi successi che hanno segnato un’intera generazione e i brani più recenti del loro percorso artistico.

Più avanti troverete tutti i dettagli pratici sulle date e le modalità di acquisto dei biglietti. Virgin Radio è la radio ufficiale del tour italiano.

Gli Skunk Anansie tornano in Italia con cinque appuntamenti distribuiti tra il centro-nord e il sud del Paese, tutti concentrati nell’ultima settimana di luglio 2026. Ecco il calendario completo:

22 luglio 2026 – Sogliano al Rubicone (FC), Piazza Matteotti (Sogliano Sonica)

– Sogliano al Rubicone (FC), Piazza Matteotti (Sogliano Sonica) 24 luglio 2026 – Bari, Fiera del Levante (Locus Festival 2026)

– Bari, Fiera del Levante (Locus Festival 2026) 26 luglio 2026 – Pisa, Piazza dei Cavalieri (Pisa Summer Knights)

– Pisa, Piazza dei Cavalieri (Pisa Summer Knights) 27 luglio 2026 – Pordenone, Parco San Valentino (Pordenone Blues & Co. Festival)

– Pordenone, Parco San Valentino (Pordenone Blues & Co. Festival) 28 luglio 2026 – Sesto San Giovanni (MI), Kozel Carroponte

Tutte le date sono inserite nel circuito dei principali festival estivi italiani, offrendo ai fan la possibilità di vivere l’esperienza live della band di Skin in contesti suggestivi e consolidati.

Concerti Skunk Anansie 2026: biglietti

I biglietti per i concerti degli Skunk Anansie sono disponibili dalle ore 11:00 del 18 dicembre 2025, sia online che presso i circuiti autorizzati distribuiti sul territorio.

I prezzi dei biglietti non sono stati comunicati ufficialmente al momento dell’annuncio: si consiglia quindi di verificare tariffe e disponibilità direttamente sui vari portali, dove saranno pubblicate tutte le informazioni aggiornate per ciascuna tappa.

Concerti Skunk Anansie 2026: scaletta

La scaletta ufficiale per il tour italiano del 2026 non è ancora stata comunicata, ma è possibile farsi un’idea dei brani che gli Skunk Anansie potrebbero portare sul palco, basandosi sui concerti recenti e sul repertorio storico della band.

L’elenco che segue include i classici che hanno segnato gli anni Novanta e i brani più recenti, offrendo un equilibrio tra le hit più amate dai fan e le tracce che rappresentano l’evoluzione artistica del gruppo.

Ecco i titoli che potrebbero comporre la setlist:

Charlie Big Potato

Weak

Hedonism (Just Because You Feel Good)

Brazen (Weep)

Secretly

Twisted (Everyday Hurts)

Little Baby Swastika

Selling Jesus

Yes It’s Fucking Political

Intellectualise My Blackness

I Can Dream

Charity

All in the Name of Pity

God Loves Only You

My Ugly Boy

Hope You Get to Meet Your Hero

I Believed in You

Tear the Place Up

Skank Heads (Get Off Me)

Because of You

This Means War

Squander

Lately

Tracy’s Flaw

È importante ricordare che la scaletta potrebbe variare da città a città e che l’ordine dei brani potrebbe essere diverso in ciascuna tappa del tour.

L’ultimo album

The Painful Truth (2025) rappresenta il ritorno discografico degli Skunk Anansie a distanza di quasi un decennio da Anarchytecture (2016). L’album segna una nuova fase creativa per la band guidata da Skin, consolidando il percorso intrapreso dopo la reunion del 2009 e la pubblicazione di Wonderlustre (2010) e Black Traffic (2012).

Con questo lavoro, il gruppo riafferma la propria attitudine a mescolare rock potente e testi impegnati, confermandosi presenza rilevante nel panorama musicale contemporaneo.

Biografia e Carriera

Gli Skunk Anansie nascono a Londra nel 1994 attorno alla potente voce di Skin, affiancata da Ace alla chitarra, Cass Lewis al basso e Mark Richardson alla batteria. La band fonde rock, metal e funk con testi impegnati su temi politici e sociali, conquistando il pubblico fin dal debutto.

Nel 2001 il gruppo si scioglie, per poi riunirsi nel 2009 e tornare sui palchi di tutto il mondo. Tra i brani che hanno segnato gli anni Novanta spiccano Hedonism, Brazen e Secretly, successi che continuano ad accendere i live della band ancora oggi, come dimostrerà il tour italiano del 2026.

Fonte immagine: The Fader