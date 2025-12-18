Concerti Skunk Anansie 2026: date, biglietti e scaletta

Il 17 dicembre 2025 è arrivato l’annuncio ufficiale che i fan stavano aspettando: gli Skunk Anansie tornano in Italia nell’estate 2026 con cinque date imperdibili tra festival e rassegne musicali. La band iconica degli anni Novanta, guidata dalla carismatica Skin, porterà sul palco i grandi successi che hanno segnato un’intera generazione e i brani più recenti del loro percorso artistico.
Più avanti troverete tutti i dettagli pratici sulle date e le modalità di acquisto dei biglietti. Virgin Radio è la radio ufficiale del tour italiano.
Concerti Skunk Anansie 2026: date del tour
Gli Skunk Anansie tornano in Italia con cinque appuntamenti distribuiti tra il centro-nord e il sud del Paese, tutti concentrati nell’ultima settimana di luglio 2026. Ecco il calendario completo:
- 22 luglio 2026 – Sogliano al Rubicone (FC), Piazza Matteotti (Sogliano Sonica)
- 24 luglio 2026 – Bari, Fiera del Levante (Locus Festival 2026)
- 26 luglio 2026 – Pisa, Piazza dei Cavalieri (Pisa Summer Knights)
- 27 luglio 2026 – Pordenone, Parco San Valentino (Pordenone Blues & Co. Festival)
- 28 luglio 2026 – Sesto San Giovanni (MI), Kozel Carroponte
Tutte le date sono inserite nel circuito dei principali festival estivi italiani, offrendo ai fan la possibilità di vivere l’esperienza live della band di Skin in contesti suggestivi e consolidati.
Concerti Skunk Anansie 2026: biglietti
I biglietti per i concerti degli Skunk Anansie sono disponibili dalle ore 11:00 del 18 dicembre 2025, sia online che presso i circuiti autorizzati distribuiti sul territorio.
I prezzi dei biglietti non sono stati comunicati ufficialmente al momento dell’annuncio: si consiglia quindi di verificare tariffe e disponibilità direttamente sui vari portali, dove saranno pubblicate tutte le informazioni aggiornate per ciascuna tappa.
Concerti Skunk Anansie 2026: scaletta
La scaletta ufficiale per il tour italiano del 2026 non è ancora stata comunicata, ma è possibile farsi un’idea dei brani che gli Skunk Anansie potrebbero portare sul palco, basandosi sui concerti recenti e sul repertorio storico della band.
L’elenco che segue include i classici che hanno segnato gli anni Novanta e i brani più recenti, offrendo un equilibrio tra le hit più amate dai fan e le tracce che rappresentano l’evoluzione artistica del gruppo.
Ecco i titoli che potrebbero comporre la setlist:
- Charlie Big Potato
- Weak
- Hedonism (Just Because You Feel Good)
- Brazen (Weep)
- Secretly
- Twisted (Everyday Hurts)
- Little Baby Swastika
- Selling Jesus
- Yes It’s Fucking Political
- Intellectualise My Blackness
- I Can Dream
- Charity
- All in the Name of Pity
- God Loves Only You
- My Ugly Boy
- Hope You Get to Meet Your Hero
- I Believed in You
- Tear the Place Up
- Skank Heads (Get Off Me)
- Because of You
- This Means War
- Squander
- Lately
- Tracy’s Flaw
È importante ricordare che la scaletta potrebbe variare da città a città e che l’ordine dei brani potrebbe essere diverso in ciascuna tappa del tour.
L’ultimo album
The Painful Truth (2025) rappresenta il ritorno discografico degli Skunk Anansie a distanza di quasi un decennio da Anarchytecture (2016). L’album segna una nuova fase creativa per la band guidata da Skin, consolidando il percorso intrapreso dopo la reunion del 2009 e la pubblicazione di Wonderlustre (2010) e Black Traffic (2012).
Con questo lavoro, il gruppo riafferma la propria attitudine a mescolare rock potente e testi impegnati, confermandosi presenza rilevante nel panorama musicale contemporaneo.
Biografia e Carriera
Gli Skunk Anansie nascono a Londra nel 1994 attorno alla potente voce di Skin, affiancata da Ace alla chitarra, Cass Lewis al basso e Mark Richardson alla batteria. La band fonde rock, metal e funk con testi impegnati su temi politici e sociali, conquistando il pubblico fin dal debutto.
Nel 2001 il gruppo si scioglie, per poi riunirsi nel 2009 e tornare sui palchi di tutto il mondo. Tra i brani che hanno segnato gli anni Novanta spiccano Hedonism, Brazen e Secretly, successi che continuano ad accendere i live della band ancora oggi, come dimostrerà il tour italiano del 2026.
